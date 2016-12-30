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Детали
Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса
|28.12.2016 16:30:50
Москва призывает Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса, о планах введения которой сообщили так называемые добровольческие батальоны Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".
"Призываем Киев не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации. Пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса. Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в ее остальных частях. Нужно завершать войну, садиться за стол переговоров и в прямом открытом диалоге искать компромисс. Только на такой основе можно урегулировать затянувшийся внутриукраинский кризис. Именно это является краеугольным камнем Минских соглашений, обязательства по неукоснительному соблюдению которых взяли на себя киевские власти", — добавила она.