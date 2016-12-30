Латвия-2016: «Страна пустеет, русские с оптимизмом смотрят на Россию»

28.12.2016 16:26:35

Уходящий 2016 г. был для Латвии не менее насыщенным, нежели для её балтийских соседей. Какие события выделить в качестве главных и чего ждать в наступившем 2017 году? Для подведения политических итогов портал RuBaltic.Ru побеседовал с латвийским журналистом, главным редактором «ИМХОклуба» Юрием Алекссевым:

– Г-н Алексеев, завершается 2016 год. Время подвести его итоги. Какие три наиболее значимых события произошли в Латвии в прошлом году?

– Для каждого эти события свои. Для меня главным событием стало 9 мая и наша грандиознейшая акция «Бессмертный полк». По данным полиции, вышло четыре тысячи, по моим подсчётам – тысяч семь.

– И это в будний день…

– В будний день, в государстве, где за такое тебя могут, например, уволить с работы. Увольняют здесь быстро.

– Второе событие?

– Второе как раз вытекает из первого. Усилились гонения. После 9 мая принимаются поправки о лояльности, под удар попадает школа INNOVA, которой отказывают в аккредитации образовательных программ, т. к. её основатели, учителя и выпускники принимают участие в акции «Бессмертного полка». А самое важное, непонятно, что такое лояльность. Где-то сидит неизвестный мужик и решает, кто лоялен, кто нет.

– Критики этих поправок к Закону об образовании как раз и ссылаются на отсутствие критериев лояльности.

– Да. Вот я нелоялен. Они (латвийские правящие – ред.) выполняют заказы из-за океана: полаять, погавкать, испортить отношения с Россией.

Оттуда командуют, что надо мешать Россию с дерьмом, что с ней надо строить такие отношения, которые строят перед войной.

Если я это не поддерживаю, значит, я не лоялен. Как-то так.

– И третье?

– Третье – экономическое. В Латвии приняты поправки к Закону о микропредприятиях (повышение налоговой ставки с 9% до 15% – ред.). Для нас, работающих здесь, это жестокий удар. Есть популярный анекдот: когда ты видишь под Новый год одиноко пьющего в ресторане человека, не думай, что это алкоголик, – это владелец микропредприятия на корпоративе.

– А что ж один-то пьёт? Микропредприятие позволяет иметь до пяти сотрудников.

– Латвия сама – микространа. Для нас семь человек – это уже среднее предприятие по масштабу.

Был в своё время принят нормальный закон, когда кустарь, который что-то там делает в своем подвале: шьёт, вышивает, лепит, – получал статус микропредприятия.

– И девятипроцентное налогообложение.

– Как-то выживали. У меня десятки знакомых, которые таким образом вели свой маленький бизнесочек. Налоговая система – это что? Растёт поле. На нем всё колосится, цветёт. Идёт жатва, пускается комбайн. Он скашивает, обмолачивает, складывает в бункер налоги, которые отправляет в бюджет. Когда колоситься перестаёт, собирают вручную, серпом. Когда уже и так не получается, хренова туча налоговых сборщиков становится на четвереньки и начинает маникюрными ножницами пытаться ещё что-то выстричь.

– А как иначе, кто налог на войну платить будет?

– Ну да. Дело в том, что введение санкций на торговлю с Россией – удар Латвии под дых. На Россию было завязано очень много.

Как сообщил посол РФ Вишняков на своей прощальной конференции, торговля упала в два с лишним раза. Падает дальше. Ну а с кем торговать?

И поскольку всё это схлопывается, страна пустеет. Сейчас выходной день, половина девятого вечера, я сижу и смотрю в окно. Напротив две большие четырёхподъездные пятиэтажки. В одном доме светится восемь окон, в доме рядом – одиннадцать. А их там в каждом штук по семьдесят.

– Воскресенье, вечер. Видимо, в ресторанах кутят.

– Какие рестораны...

Кстати, я только что вернулся, мы ходили с детьми на роскошный, потрясающий фильм «28 панфиловцев». Фильм идёт вторую неделю, зал битком. Вчера вечером взял предпоследние три билета, оставалось ещё два. После сидели в кафе, обсуждали. Сын двенадцати лет сказал, что это лучший фильм из тех, что мы смотрели. Даже лучше «Аватара», спрашиваю. Да, говорит.

Побольше, побольше таких фильмов надо. Тем более что я через приятеля – он занимался народным сбором денег на кино – дал свою десяточку «еврами», чтобы и за меня положил. Так что и я поучаствовал.

– Что с аудиторией? Только русские?

– Были латыши. Я слышал латышскую речь в зале. Смотрели не отрываясь. Но фильм, конечно, потрясающий. Если Россия будет снимать такое кино, то вся эта накипь, вся мерзость, что была вылита на великую российскую историю, быстро схлынет. Такие фильмы нужно снимать. Этим надо гордиться.

Я в этом году изрядно поездил по России. Намотал 40 тысяч километров.

– Длина экватора.

– Да, экватор замкнул. Многое посмотрел.

Россия сейчас растёт. В отличие от Латвии, где тёмные окна в воскресный вечер.

Да и утром в будний день, когда люди на работу идти должны...

– Помимо «Бессмертного полка» и ситуации вокруг него, с чем русские Латвии заканчивают этот год?

– Лично для меня этот год был урожайным: два допроса со стороны Полиции безопасности. Обычно один за год, тут вышло больше.

Русские Латвии, в данном случае, смотрят на Россию, на её позицию. Её позиция, её действия и противостояние России всей этой, как бы сказать поприличней, гопкомпании, конечно, внушает оптимизм. Спокойно, мудро, сильно.

И санкции… Помните, как один загорелый человек сказал, что они порвали Россию в клочья? Я хорошо поездил по России в этом году. Какие клочья, когда я видел вереницу КАМАЗов, гружённых зерном, которые ехали в Новороссийск его экспортировать. Я проехался по трассе «Дон»: вся правая полоса – бампер в бампер едут машины с зерном.

– По зерну, а именно по экспорту пшеницы, Россия действительно впервые в постсоветской истории вышла в мировые лидеры, опередив США и Канаду.

– И я о том же: никаких клочьев нету.

Понятно, сейчас в России стонут люди, вскормленные пармезаном и фуа-гра.

Ну а те, кто работает руками и головой, получили возможность, так сказать, подняться. Особенно там, где южнее Орла начинается сельское хозяйство. Это очевидно. В этом отношении Россия цветёт и пахнет, она поднимается. И наконец-то вот эти люди, которые купи-продай, поспекулируй на бирже там, на Forex, или в соросовские платные СМИ байки попиши, теперь не жируют. И слава тебе господи, что не жируют.

– Да и сам фонд Сороса «Открытое общество» ещё в 2015 году был признан Генеральной прокуратурой России «нежелательной организацией».

– Так они теперь у нас (в Латвии – ред.) собираются. Эта вся шобла к нам сейчас переехала. Ходят по улицам. Но им у нас уже тоже не нравится…

– В Латвии переизбыток пропутинских русских, диссидентствующие лица больше стремятся в Литву, где «ватников» меньше на улицах.

– Да, у нас «ватники» и «колорады». Для диссидентствующих это неприятно. У них (в Литве – ред.) ещё есть такие либералы, но у нас нету. Мы 25 лет живём в стране победившего, так сказать, «микронацизма» и ко всему этому относимся не особо-то… Вы, конечно, либеральные хлопцы, но сидите уже где-нибудь не у нас.

У нас латышей хватает таких, как вы, с такими же деформированными мозгами. Но по-латышски эти либералы с латышами общаться не умеют: латышский язык выучить – это надо не либеральный мозг иметь, а вполне себе серьёзный, упорный и технический, усилие приложить надо, – а с местными русскими они общаться не могут, потому что дурачками их считают.

Приехали? Так поживите немного. Когда придёте в любое присутственное место, а с вами по-русски говорить не станут и будут подсовывать бумажки только на латышском языке, ни на каком другом, поймёте, что вас тут тоже не любят. Хоть вы и либералы.

– Вернёмся немного назад. Прозвучал смелый тезис: русские Латвии с оптимизмом смотрят на действия российского руководства и на те процессы, которые идут внутри России. Я правильно понял?

– Совершенно верно. Мы, латвийские русские, смотрим на Россию, и мы «крымнашевцы» по самое не могу.

– Можно так обобщать? Есть же всё-таки и упомянутые либеральные группы.

– Это такая микроскопическая прослойка, что над ними можно только посмеяться. Три с половиной человека. Процент «ватников» и «колорадов» в Прибалтике среди русских –99,99%.

Это в России 86% запутинцев, а 14% каких-то либо колеблющихся, либо противников. В Латвии – 99, 99%.

Возвращаясь к «Бессмертному полку», выйти под камеры и пройтись – это поступок. Это в России «Бессмертному полку» аплодируют и каждый готов присоединиться, потому что за это ничего не будет. Тут это демонстрация «нелояльности».

– Тогда хотелось бы закрепить логическую связку по «Бессмертному полку». Правильно ли я понимаю, что внутренние трансформации в России и внешнеполитические действия Москвы стимулировали мобилизацию в ряды «Бессмертного полка» в Прибалтике, что успех «Полка» во многом был обусловлен упомянутыми процессами?

– По сути, да, но я бы сказал несколько иначе. Наконец-то у русских Прибалтики появилась надежда и оптимизм. Была безнадёга, безнадёга 1990-х годов, когда в России творилось такое, что лучше даже не смотреть. Когда упоротый, пьяный президент, когда страной руководит этот самый «украинский майдан». Когда самая шваль, самая падаль, самая мерзость выплыла наверх и руководит великой страной… Даже я, честно говоря, глядя на это, подумал: «Всё, России конец».

Но последние несколько лет, начиная с 2008-го, с того момента, когда Россия показала зубы в Грузии, я стал думать: «Та-а-ак, а страна-то не всё».

И вот сейчас, когда Россия поднимается, когда Россия стала субъектной и не танцует под оркестр, выводя танки из Германии, выводя войска из Германии… Было же просто рвотное ощущение глядеть на то, что там творилось.

Вот сейчас из России побежали – я не буду говорить «крысы», потому что крыса животное благородное, мудрое, – в общем, когда бежит вся пена оттуда, приходя к нам в Латвию, смешит нас своими заявлениями: мол, русские тут не такие, каких они ожидали увидеть. Они ожидали увидеть толерантных европейских русских. Такую небольшую гей-Россию. А оказывается, нет. Мы здесь не геи. Мы здесь той самой ориентации… «ватной», «колорадской».

Наши ребята – мне известно с полсотни – сейчас стоят за Русский мир в Донбассе. Билет в одну сторону. Назад они вернуться не смогут, здесь их встретит тюрьма. Вот сейчас в Даугавпилсе – Владимир Линдерман про него написал недавно – есть человек, который был там ранен, приехал домой, теперь в тюрьме.

– Артём Скрипник?

– Скрипник. Светит ему большой срок. А поехали они для чего? За «наше» воевать. Я их глубоко уважаю. Вот это решение так решение.

– В следующем году Латвия вступает в длинный электоральный цикл. В 2017 г. – муниципальные выборы, в 2018 г. – выборы парламентские. За кого латвийские русские, с проснувшимся в них оптимизмом, будут голосовать?

– Альтернативы-то нету. У нас есть Нил Валерьевич (Н. В. Ушаков, председатель политической партии «Согласие» – ред.), наше всё.

– Голосуют из-за отсутствия альтернативы?

– Как сказать… Когда Линдерман двинулся на выборы, я ему говорил: «Дядя Вова (я его так называю по-братски, потому что знакомы со школьных лет), ты, конечно, классный парень, ты провёл референдум (референдум за придание русскому языку статуса второго государственного – ред.), но в качестве управдома, коим является рижский мэр, нужен не Че Гевара, а лучше-таки Остап Бендер». Нил Валерьевич действительно занялся малыми делами. Градоначальник не должен генерировать полеты на Марс, ремонт канализации он должен генерировать. При Ушакове город правда стал лучше. И это видно.

Ушаков же работал у меня журналистом, когда я был директором газеты «Бизнес и Балтия». Недолго, где-то с полгода. С виду мне этот мальчик не показался каким-то таким… Я рад, что ошибся. Ушаков оказался серьёзным и, так сказать, умным политиком, и даже хорошим хозяйственником.

– Что с парламентскими выборами? «Единство» остаётся в политическом процессе?

– Думаю, останется.

В Латвии политическая жизнь затихла настолько, что вряд ли они будут менять этот бренд.

Нет ни энергии, ни харизмы.

– А если не пройдут в Сейм?

– «Единство» пролезет. Никто их не подвинет, нет новых людей, нет харизматичных лидеров. Идей-то ведь тоже нету. В 1990-е были идеи. Мы сейчас ка-а-а-ак… А потом оказалось: никак, и не мы, и не сейчас, и никогда.

Я даже интервью у латвийских политиков больше не беру. Неинтересно с ними говорить. Последний человек в Латвии, с кем интересно поговорить, встретиться, что-то обсудить, – это посол России Александр Альбертович Вешняков. С его отъездом я уже и не знаю, у кого интервью брать.

– Самый интересный латвийский политик – посол Российской Федерации. Забавно. А как со старшими союзниками отношения будут строиться? Что Трамп грядущий нам готовит?

– Мы несубъектны. Будем слушать, что скажут «оттель». Вот сейчас к нам приезжает Маккейн и целая шобла «отставных козы барабанщиков». Это будет клоунада, жду с нетерпением. Посмотрим, как наши там будут пытаться сидеть на двух стульях. С одной стороны, Маккейн уже уходящая персона, с другой стороны – дружба, Freundschaft.

И мне интересно понаблюдать, как они поведут себя с Маккейном. Они понимают, что Маккейн уже перестал «заказывать музыку». До этого он был там «трубадур» американской политики, теперь нет. А прибалты ведь тоже повысказывались против Трампа, им за это стыдно.

Хотя нет, стыдно им не бывает. Но стоило тогда промолчать, это они поняли.

– Ладно прибалты. Вот украинцы наговорили Трампу гадостей.

– Украинцы – это вообще уже… Прибалтам ещё жить, а украинцы просто тырят свою страну на куски, рвут всё, что ещё можно украсть, чтобы потом свалить оттуда. Прибалты пока не въехали, что надо, как в последний день Помпеи, быстро выпить всё вино, потому что Везувий уже начинает фигачить.

В 2004 году я написал про Евросоюз, сравнив его с гаремом Чёрного Абдуллы из известного фильма «Белое солнце пустыни». Я написал, что Абдулла собрал этих жён своих – немолодых, прыщавых, в драных халатах… а потом ушёл. Остался гарем. А что такое гарем без султана? Нечто среднее между рабочим общежитием и богадельней. Никакой экономической связки у них нет.

Британия выходит из Евросоюза. Дальше побегут другие страны-доноры. Германия – этот «четвёртый рейх» – просто не потащит такой проект. Своих проблем достаточно. Останется голодраный гарем.

А чем закончилось «Белое солнце пустыни»? Товарищ Сухов пришёл и прибрал этих бедных…

Товарищ Сухов придёт. Думаю, товарищ Сухов – известно кто.

Андрей Стариков

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