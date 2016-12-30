Депутаты Рады разрушили репутацию Порошенко перед Западом

28.12.2016 16:10:21

Данная вечеринка проходила в спортивном клубе «5 элемент», который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, причем на нее были приглашены только однопартийцы и прочие политические соратники лидера современной Украины, но это не помешало тому факту, что на ней произошло сразу две драки.

Синтез значительного количества алкоголя и выступлений Порошенко и генерального прокурора Украины Юрия Луценко оказал очень качественное воздействие на присутствующих, что они сразу после этого принялись бить друг другу лица и крушить помещение, принадлежащее главному украинскому олигарху.

Сообщается, что больше всех досталось народному депутату Бориславу Розенблату, но это единственное, что известно наверняка, поскольку охрана заблокировала доступ в клуб, из-за чего точный перечень дерущихся установить уже невозможно.

В целом драка стала классическим элементом современной украинской политики – например, если верить статистике популярного сервиса youtube, то самый высокий рейтинг имеют те видеоролики из Верховной Рады Украины, где дерутся народные депутаты.

Важно понимать, что здесь разговор не о каких-то частных явлениях, а о постоянных прецедентах, которые повторяются на регулярной основе.

Можно даже сказать, что от простой драки украинских политиков жители этой страны даже особо не смеются – для этого народные избранники должны изобразить в своем поединке нечто действительно «эпохальное».

Естественно, такие события случались и в парламентах других стран, но в целом политическому истеблишменту при желании всегда удавалось вытравить такие склонности народных избранников – даже в Японии, где драки у трибуны были чуть ли не частью самурайской традиции, больше не случаются такие инциденты.

В России такие случаи происходили в девяностых годах и больше всех в них «отжигал» Владимир Жириновский, который затем превратился в респектабельного политика, осознав, что такие акции не дадут ему каких-то электоральных вистов на выборах.

Был у нас похожий на Жириновского персонаж в Государственной Думе и до революции – это монархист Николай Пуришкевич, хорошо известный своими экстравагантными выходками и прочим хулиганским поведением.

Впрочем, единственным случаем рукоприкладства в его биографии можно назвать вызов Пуришкевичем на дуэль лидера партии Кадетов Петра Милюкова, от которого последний,как всякий истинный российский либерал, моментально отказался.

Политолог Богдан Безпалько в разговоре отметил, что такие особенности политической дискуссии на Украине, свидетельствуют о том, что это государство образовалось только в 1991 году и до сих пор не имеет позитивного государственного опыта.

«Всякие свомнительные украинские организации Степана Бандеры и Романа Шухевича не являются прецедентами реально существовавшей государственной традиции. Так что, можно сказать, что вся политика на Украине – это, на самом деле, явление очень молодое и из-за этого, как мы видим на примере этого корпоратива порошенковцев, чрезвычайно уродливое», — констатирует Безпалько.

По словам Безпалько, это все выглядит трагикомично, поскольку формально респектабельные политики, которые принимают участие в серьезной политике и обсуждении государственных законов, периодически нападают друг на друга и иногда даже на трибуне Верховной Рады Украины действуют по «законам улиц».

«Здесь вспоминается представление Владимира Зеленского из студии «Квартал 95», где он как бы расстреливает всех депутатов с помощью двух автоматов в здании вымышленного парламента. С другой стороны – эти же депутаты сейчас отдают команды уничтожать людей, детские сады, а также больницы на территории Донбасса», — резюмирует Безпалько.

По мнению Безпалько, это трагикомичный, но, при этом, смертоносный «Третий Рейх» на украинский манер. Только в Германии был железный порядок, четкий и налаженный, как часы, а здесь никакого порядка – нет, исключительно свинарник, но который, в то же время, несет смерть жителям Луганска, Донецка, а до этого и Одессы – 2 мая 2014 года.

«Других каких-то определений для современной украинской политики на сегодня попросту не существует», — заключает Безпалько.

Примечательно, что по этой причине наиболее ярким персонажем из числа украинских политиков является Владимир Парасюк, который в настоящее время пытается применить свои скромные навыки сельского мордобоя буквально везде, особенно если уверен, что ему не будет за это какого-то реального противодействия.

«К сожалению, население современной Украины в некоторой своей части соответствует господину Парасюку – по крайней мере, нет данных о массовых протестах на такое поведение и вообще на его присутствие в украинском парламенте. Конечно, это задевает интеллигентных людей, но, тем не менее, нужно говорить и о том, что многие такие люди сегодня пытаются соответствовать Парасюку. Взять хотя бы ту же Аду Роговцеву, которая даже сменила свою фамилию на «украинский вариант» – «Роговец». Такие люди полностью одобряют все эти действия Киева в Донбассе и ничем, по сути своей, не отличаются от Парасюка, разве что Парасюк ведет себя как «Парасюк», а эти люди себе такого поведения в публичном поле не позволяют», — констатирует Безпалько.

Просто Парасюк, как считает Безпалько, ведет себя на своем уровне – «выпускника ПТУ из села», а Роговцева или актер Владимир Талашко – вполне себе воспитанные и культурные люди, которые, в то же время, поддерживают АТО и другие агрессивные действия Киева.

«Все это говорит о том, что деградация украинского общества на сегодня проявляется буквально во всех аспектах», — резюмирует Безпалько.

Дмитрий Сикорский

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