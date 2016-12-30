Демарш Лукашенко подрывает авторитет ЕАЭС и ОДКБ

28.12.2016 13:53:26

Демарш президента Белоруссии Александра Лукашенко, который проигнорировал саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге, объясняется экономическими противоречиями России и Белоруссии, которые белорусский лидер пытается решить путем давления на Россию. Об этом заявили российские эксперты.

«Это политический демарш президента Белоруссии. Очевидно, что он связан с неурегулированностью отношений Москвы и Минска в области нефтегазовых вопросов. Но я думаю, что ничего критичного не произошло», — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что отсутствие Лукашенко на саммите ОДКБ никак не скажется на взаимодействии двух стран в военной области. «По-прежнему существует взаимодействие между военными ведомствами Белоруссии и России, есть совместная группировка войск, есть совместная система ПВО. Все это функционирует. Что касается экономических взаимоотношений, то они, конечно, сложные. Будут ли они урегулированы и каким образом, мне сказать тяжело. Судя по всему, Россия будет выстраивать отношения в экономической сфере, исходя из того понимания, что экономика экономикой, а взаимоотношения — взаимоотношениями. Но насколько такая форма окажется жизнеспособной, покажет ближайшее будущее», — сказал Коротченко.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им М.В. Ломоносова Богдан Безпалько убежден, что игнорирование этих саммитов — демонстративный жест, который отражает отношение белорусского лидера к российским интеграционным проектам.

«Этот жест напоминает очередной очень яркий каприз со стороны белорусского лидера. Причем очень демонстративный и иллюстрирующий его отношение к интеграционным проектам, которые пытается выстраивать на постсоветском пространстве Россия. Лукашенко, как известно, не приехал на саммиты ОДКБ и ЕАЭС по причине того, что проводил в Минске совещание по обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. Конечно, это достойная причина, но не совсем понятно почему такого рода мероприятия должны требовать присутствия президента Белоруссии, и почему их не может проводить кто-нибудь из администрации или силовых ведомств, которые, собственно говоря, и призваны обеспечивать безопасность. Я думаю, что это очередная демонстрация недовольства Лукашенко Москвой, недовольства теми условиями интеграции, которые предлагает Москва и в которые она вкладывается, причем вкладывается существенно. Только нефтяной грант России в пользу Белоруссии, по оценке Научно-исследовательского центра Мизеса, за годы сотрудничества составил порядка 75 млрд долларов», — сказал Безпалько.

Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем Лукашенко либо добьется уступок со стороны Москвы, либо и дальше будет налаживать отношения с Западом, заигрывая с националистами, заимствуя их идеи и методики, все дальше отдаляясь от России, но сохраняя при этом существующий сейчас уровень торгово-экономического партнерства с ней.

«В Белоруссии понимают, что в случае снижения этого уровня экономическое состояние страны значительно ухудшится. Яркий пример этому Украина. Думаю, что это урок в Минске выучили очень хорошо, и при всем желании интегрироваться на Запад, там будут стремиться получить максимальное количество скидок, льгот и преференций со стороны России», — полагает Безпалько.

Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев отметил, что это не первый подобный демарш со стороны белорусского лидера. «Это не первый случай, когда президент РБ демонстративно проявляет недовольство тем или иным актом, документом. Также он вел себя по отношению к Таможенному Союзу. Конечно, все эти демонстративные шаги Лукашенко преследуют только одну цель — добиться каких-либо преференций от России. Надо сказать, что в прошлом он успешно добивался преференций такими способами. А Лукашенко из тех политиков, которые действуют по отработанным схемам, показавшим свою эффективность. Он никогда не изменяет этому принципу», — заявил Фадеев.

Он отметил, что экономика Белоруссии находится в крайне сложной ситуации, и Александр Лукашенко пытается сейчас достичь совершенно определенных финансово-экономических целей. «Интересно, что до этого в декабре он проводил совещание, когда отправил на второй круг проект Таможенного кодекса ЕАЭС. Причем дал указание вплоть до председателей райисполкомов посмотреть, насколько он соответствует национальным интересам. Представьте себе председателя районного исполнительного комитета, получившего этот объемнейший документ, акт межправительственного объединения, который он никогда в жизни не держал в руках. Это явно не уровень председателя райисполкома или горипсолкома. Это абсурдное указание. В белорусском правительстве его согласовали и одобрили, белорусское правительство привлекло лучших экспертов страны к рассмотрению проекта Таможенного кодекса. И они все дали добро. Однако Лукашенко говорит — нет, мы несем убытки, давайте подумаем надо ли нам быть в этом интеграционном объединении. Это серьезно, поскольку подрывает интеграционные усилия государств, образовавших ЕАЭС, наносит удар имиджу организации, порождает сомнения у новых членов (например, у Киргизии) в том, насколько объединение соответствует задачам их национальной экономики», — сказал Фадеев.

По его мнению, в Белоруссии нет осознания того, что за ЕАЭС стоят долговременные политические цели. «Есть понимание сиюминутных тактических выгод для серьезно пострадавшей и находящейся в глубоком экономическом кризисе экономики и финансовой сфере Белоруссии. Попытка решить сиюминутные задачи превалирует сейчас в решениях президента РБ», — констатировал эксперт.

По его мнению, РБ сейчас фактически заявила о своей особой позиции и о своих особых претензиях в ЕАЭС, на которые у нее нет прав и потенций. «Все это очень затрудняет строительство интеграционного объединения на постсоветском пространстве. А так как лидер в этом объединении Россия, то это удар по России».

Что касается конкретных преференций, которых добивается от России Минск, то они, как отметил эксперт, касаются прежде всего нефтегазовой сферы. «При образовании ЕАЭС Лукашенко добивался, чтобы цены на нефть, газ, на их поставки в РБ были бы приравнены к внутрироссийским ценам. Он пытался доказать, что Белоруссии имеет право на доступ к нефтедобыче, газодобыче на территории России, что транспортные пошлины должны быть либо очень низкими для республики, либо вообще должны отсутствовать. Но это еще не все. Лукашенко добивался права на перепродажу этих ресурсов, реэкспорт в переработанном и в сыром виде. При основании ЕАЭС президент России достаточно четко сказал, что раньше 2025 года ожидать равных цен РБ не может, что это ущемляет национальные интересы России, и прежде необходимо добиться того, чтобы интеграция состоялась по всем остальным направлениям, которые намечены договором об образовании ЕАЭС. И только после этого на завершающем интеграции можно вести речь о равных ценах на энергоресурсы. Лукашенко с этим никогда не был согласен. Он каждый раз заявлял, что надо этот срок сократить, что к этому нужно приходить сейчас, а не в 2025 году. Естественно, и сегодня Минском движет стремление сократить этот срок, приблизить возможность получения российских энергоресурсов по бросовым ценам. В настоящее время с Белоруссией нет договоренностей ни по нефти, ни по газу на 17 год», — отметил Фадеев.

По словам Фадеева, это одна из причин, по которой Лукашенко проигнорировал саммиты ОДКС и ЕАЭС. По мнению эксперта, этот жест вполне можно расценивать как шантаж России со стороны Минска.

Как сообщалось ранее, белорусский лидер проигнорировал cостоявшиеся накануне в Санкт-Петербурге саммиты Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и ОДКБ. В Кремле отметили, что все документы, которые необходимо было подписать, ранее были полностью согласованы с белорусскими партнерами.

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