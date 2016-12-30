"Чтобы нашу Святую Русь не считали Русью глупой"!

28.12.2016 13:45:27

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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27 декабря в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На нем, в частности, было принято решение о создании с центре в городе Галич Костромской Галичской епархии Костромской митрополии. Поднятие статуса древнего русского города Галич Костромской остро необходимо для аргументированного опровержения "политического униатства", "историософской ереси украинства", констатации того факта, что топонимическое единство исторической Руси, по греческому произношению, России, является доказательством национального общерусского единства, измышленности, сфабрикованности "украинства". О русском единстве свидетельствуют два города Галича (на западе и северо-востоке Руси), два Звенигорода (аналогично), два Владимира - Волынский и на Клязьме, четыре Новгорода - Великий, Волынский, Северский и Нижний, два Перемышля, две реки Лыбеди и три - Припяти и т.д. Домонгольская архитектура, иконопись, фольклор сохранились в основном на севере и востоке Руси. Жило сознание не только национально-культурного, но и политического единства русской земли от Галича до Волги. Свидетельство тому - активное участие волынского князя Димитрия Боброка в Куликовской битве и идеологическое обоснование "собирания русских земель вокруг Москвы" коренным русским волынянином митрополитом Московским Петром (XIV век). Это демонстративное решение Патриарха Кирилла и Синода свидетельствует о том, что Русская Церковь и Патриарх Кирилл приняли вызов "политического униатства-украинства" и не намерены капитулировать, несмотря на то, что против Русской Церкви брошены огромные силы. В первую очередь - киевского режима, ключевой целью которого является отторжение Киевской и Малой России митрополии от Русской Церкви и создание униатской, но с православной обрядностью, "Украинской поместной церкви". Помимо удушения УПЦ МП с помощью политических репрессивных судебных процессов планируется новый триумфалистский визит Папы Римского Франциска летом 2017го ода в Минск, Киев и Донецк, который должен будет символизировать окончательную победу униатства над Православием в Белой и Малой Руси. К этому времени планируется антиканониченское вмешательство Константинопольского Патриархата на Украину, готовится назначение его экзархом рускоязычного архиепископа Иова (Гечи) и политическое устранение Священноначалия УПЦ МП в лице митрополитов Блаженнейшего Онуфрия и карпаторосса Антония на прямых ставленников хунты типа митрополита Александра (Драбинко) или осуществить попытку перетянуть на свою сторону "молодого и перспективного" епископа Ирпенского Климента (Вечерю). Оттуда Папа должен вылететь в Киев, где во всех городах-спутниках, особенно связанных с именем св.Владимира-Крестителя, а также в Борисполе, Фастове, Княжичах, повсюду, к летнему визиту Папы заканчивает строительство грандиозных, с мимикрией под Православие, в византийском стиле, грандиозных униатских соборов. Госсекретарь Ватикана Петр Паролин и глава УГКЦ Святослав Шевчук призывают к активнейшей униатской экспансии в Новороссию. Из Киева Франциск должен вылететь в Донецк, лучшим подарком ему будет возвращение ЛДНР Украине путем организации вооруженной миссией ОБСЕ, предваренной "гуманитарно - разведывательной" работой в ДНР "Каритаса"."Возвращать" ДНР ездил Паролин, собравший на мессу в Донецке целых 36 католиков. Но все иначе будет после "возвращения ЛДНР Украине", когда униатизация и украинизация пойдут в полную, дьявольскую, силу.

Как же может ответить Русская Церковь на этот вызов? Собственно, заявления Паролина и Шевчука о необходимости униатско - католического "Дранг нах Остен" перечеркивают "Гаванскую декларацию", осуждающую униатство и подписанную Патриархом Кириллом исключительно для того, чтобы попытаться сдержать униатский "натиск на Восток". Теперь "Гаванская декларация" перечеркнута, как и "Минские соглашения". Видя это, Синод постановил ввести в каждой митрополии и епархии, в том числе, в Белорусском Экзархате и УПЦ МП, неотделимых от РПЦ, "курсы повышения квалификации духовенства", чтобы обучить каждого пастыря современным миссионерским, образовательным, молодежным, социальным технологиям, чтобы, как говорил митрополит Киевский и Малой России Сильвестр (Коссов),"нашу Святую Русь не считали Русью глупой" и беспомощной, сдающейся и отступающей. Логично прославит как святых и равноапостольных мужей "ликвидаторов" унии в Белоруссии митрополита Иосифа (Семашко) и Червоной Руси, убиенного бандеровцами великого богослова о.Гавриила (Костельника), убиенных униатами-бандеровцами и раскольниками-автокефалистами митрополита Киевского Алексия (Громадского), Мукачевского епископа Мануила (Тарнавского), киевского проповедника архимандрита Александра (Вишнякова) и сотен священников, отказавшихся переходить в "нацистский филиал"-автокефальный раскол. И пора начать тотальную православную миссию, настоящую битву за умы и сердца народа, разделенного русского народа Великой, Малой и Белой Руси, в то числе и зомбированной части православного русского народа Малороссии, Новороссии и Подкарпатской Руси.

Считаю важным обратить пристальное внимание на тот факт, что в информационное борьбе, "битве за историю", с антироссийским киевским режимом не использован системный аргумент - переиздание и массовая популяризация фундаментальных исторических, филологических, богословских трудов как великорусских, так и, в первую очередь малороссийских и карпаторусских историков, филологов, богословов, убедительно, на основе источников и документов, доказывающих тот исторический факт, что проект отдельных от русской украинской и белорусской наций является грандиозной исторической фальсификацией, призванной демонтировать Российское государство и само русское национальное самосознание. Публикациях и популяризаций самих их работ, источников, их популяризация путем написания статей, книг, снятия телепрограмм, документальных и художественных фильмов, создания системы эффективной пропаганды на основе этих трудов способна открыть глаза миллионам граждан Украины, обманутых, "зомбированных" нынешним киевским режимом. Открытие глаз на правду о своем историческом прошлом, при компетентной пропаганде, способно произвести "эффект разорвавшейся бомбы" и вызвать "священный гнев" против фальсификаторов и обманщиков- киевской хунты и всех идеолог "украинства". Именно люди, "которым открыли глаза", которые, благодаря этому вновь обрели правду и свое исконное русское самосознание, станут наиболее пассионарными сторонниками России и русского мира.

В списке есть повторы, этот список далеко не полон, в него не вошли работы киевских профессоров Д. Стороженко, И. Линниченко и мн. других. Но те произведения , которые вошли, обладают грандиозной разоблачительной силой против самого проекта Украины и Белоруссии как "антиРоссии", а этот проект является угрозой номер один для России.

Ряд работ посвящен теме геноцида галицких русских в начале двадцатого века, идеологами которого было "австромазепиское" меньшинство, поддержанное Германией и Австро-Венгрией в ходе подготовки Первой мировой войны с Россией. Первые концлагеря, Терезин и Талергоф, в двадцатом веке, где было уничтожено все карпаторусское образованное сообщество. Тема этого геноцида должна быть доведена до юридического завершения - его признания преступлением против человечества, подобного геноциду армян, происходившему в это же время. Необходимо использовать уроки Армения и Израиля, сделавшую тему геноцида своих народов (а геноцид русских Карпатской Руси был именно по национальному признаку) важнейшим политическим, идеологическим и юридическим оружием.

Еще одной темой, не описанной в списке, но легко раскрываемый в ряд авторов русской эмиграции, является тема использования украинских самостийников во главе с М. Грушевским) Германией в ходе Первой Мировой Войны через М. Парвуса, который финансировал деятельность Ленина, Троцкого и М. Грушевского , ВКПб и "Спилки визволення Украины, Центральной Рады" Грушевского. Это деятельность описана в книге Д. Одинца "НЕизвращенная история Украины-Руси" и одного из белоэмигрантских авторов "Золотой немецкий ключ большевиков".

Тема уничтожения бандеровцами и раскольниками-автокефалистами Православной Церкви на Украине в период Великой Отечественной Войны описана в книге С. Раневского "Украинская автокефальная церковь" и К.Фролова "Сакральные смыслы Новороссии"

Номера в списке повторяются, и труды, иногда, тоже. Но это уже редакторская работа. По ряду трудов и авторов дана краткая аннотация, к ряду отсутствуют выходные данные, но они легко восполняются через интернет. Ряд редких библиографических трудов, таких как третий том "Карпаторусских писателей" великого русского карпатоведа Ф.Ф. Аристова и подшивка газеты по борьбе с украинской идеологией "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-200 х, а также уникального сборника с этой же идеологией "Путями истории" (издание Карпаторусского Литературного Общества, Нью-Йорк, 1977 год), имеются у автора статьи:

1.Украинство, украинский сепаратизм, по выражению известного карпато-русского священника Петра Коханина является "великой ложью XX столетия" (The biggest lie of the century" - "The ukraine and Ruthenia" by Peter G. Kohanik , Russian Orhodox Uergy Ass.or North America, Neu-York, 1952) .

2.Книга блестящего историка Галицкой Руси Василия Ваврика "Терезин и Талергоф" (Львов. 1928 г.). Творческую деятельность автор начал в качестве узника именно концлагеря Талергоф, подпольно выпуская лагерные журналы и листовки с описанием австрийских зверств. После крушения Австрии Ваврик проживал во Львове, принимая активное участие в издании "Телергофских альманахов" - подробных сборников, посвященных русскому геноциду, учиненному австро-венгерской властью. Он также написал немало исследований и монографий о галицко-русском возрождении, его героях и вождях - И.Наумовиче, О.Мончаловском, Д.Маркове и многих других.

3.Талергофский альманах, Львов, 1924 г.).

4.Квинтэссенцией этих исследований является его уникальная по полноте книга "Краткий очерк истории галицко-русской письменности" (Лувен, 1968)

5. Альманах Карпаторусского литературного общества (Путями Истории, т. 1 и 2), Нью-Йорк, 1974 г.

Дмитрий Андреевич Марков (1864-1938) - знаменитый публицист автор работ - "Австрия и Россия" (1910), "Россия и украинская идея в Австрии" (1910).

Иероним Дуцык (1861-1935) - поэт, драматург, историк. Наиболее известна "История Руси в песнях".

Дмитрий Николаевич Вергун (1871-1951). Писатель, поэт наиболее известные труды "Немецкий Drung nah Osten" - переведен на многие языки, "8 лекций о "Подкарпатской Руси".

Юлиан Андреевич Яворский (1873-1937) - поэт, критик, этнограф, ученый и общественный деятель. Во время первой мировой войны - один из организаторов "Карпато-русского комитета" в Киеве. Наиболее известные работы: "Пушкин и Карпатская Русь" (1899), "Гоголь в Червонной Руси" (1904), "Галицкая Голгофа" (1924), "Значение и место Закарпатья в общей смете русской письменности" Прага, 1930.

Семен Юрьевич Бендасюк (1877-1965). Узник австрийских лагерей. Поэт, историк, журналист. Наиболее изв.работы: "Первые памятники русской переписки Д.И.Зубрицкого" 91932) и "Общерусский первопечатник Иван Федоров" (1935). Автор воспоминаний: "Памяти о.Максима Сандовича" (1935), "Единство Руси" (1936). Известен как человек высокой духовной жизни, верное чадо Св.Православной Церкви.

Ф.Ф.Аристов. "Карпато-русские писатели", Москва, 1916 г) .

"Об основных воззрениях А.И.Добрянского", СПб-1901

А. Добрянский "Наименование автро-угорских русских" (1885 г.).

А. Добрянский Проект политической программы для Руси Австрийской" (1871)

Екатерина де-Витте "Путевые впечатления. Буковина и Галичина". Киев, 1904 г)

Анатолий Степанович Петрушевич (1821-1913) крупнейший Галицко-русский историк, этнограф, филолог, член русского Археологического общества в Москве, доктор киевского университета Св.Владимира, член многих научных обществ в России. Автор фундаментальных, требующих скорейшего переиздания трудов: "Русь и Польша" (1849), "Львовская летопись" (1867), "Акты Ставропигийского братства" (1879) и шеститомник "Сводная галицко-русская летопись" (1874-1897).

Яков Федорович Головацкий (1814-1888) стал одним из первых энциклопедистов-просветителей Галицкой Руси, он проявил сильный характер и выдержку в борьбе с латино-польским началием в крае. Никакие преследования, даже лишение кафедры во Львовском университете не заставили его согнуться перед деспотом Галичины - наместником поляком графом Анджеем Голуховским. Головацкого изгоняют из Галиции, он переселяется в Россию и будучи униатским священником принимает Св.Православие и присоединяется к Святой Церкви как мирянин (это к вопросу о "Таинствах" у латинян-еретиков). Перечислим крупнейшие произведения Головацкого: "Три вступительные преподавания о русской словесности" (1849 г.), "Начало и действование Львовского ставропигийского братства" (1860), "Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в Галицко-Волынском княжестве" (1868), "К истории Галицко-русской письменности" (1883), "О памятниках русской старины в Галичине и Буковине" (1871), "Этнографическая карта русского народонаселения в Галичине, Угрии и Буковине" (1876), "Народные песни Галицкой и Угорской Руси"

(1878) и мн. другие.

Денис Зубрицкий

Денис Иванович Зубрицкий (1777-1862) потомок галицко - русского дворянства. Был первым сознательным этнографом и историком Галицкой Руси. Его исторические труды имеют непреходящую ценность, ибо сожержащиется в них акты и документы раскрывают русскую и православную историю Галичины, служат убедательным аргументом против униатско-самостийной мифологии:

1. Повесть временных лет Червонной Руси, 1850.

2. Летопись Львовского Ставропигийного братства. Москва, 1850.

3. Начало унии. Москва, 1850.

4. История галичско-русского княжества, с родословной картиной русских князей, галицких в особенности. Львов, 1852-1855.

5. Галицкая Русь в 17 столетии. Москва, 1862 г

Ф. Свистун Галицкая Русь под владычеством Австрии,

Петр Гардый - создатель уникального сборника документов по австрийскому геноциду "Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии". "Военные преступления Габсургской Монархии"

Н.Воейков, Церковь. Русь и Рим. Джорданвилль, 1983.

Архтепископ Серафим (Соболев) "Русская идеология"

М. Максимович "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси" (Киев, 1862)

И.И.Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. Прага, 1929)

П. Кулиш "Воссоединение Руси"

М.О.Коялович "Лекции по истории Западной России"

прот. Иоанн Чернавин "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко, СПб, 1908 год

Газета карпаторусских эмигрантов в США "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-2000 г.г

. С.Раневский. "Украинская автокефальная Церковь". Джорданвилль, 1948 г.

Здесь есть повторы. Но лучше еще раз перечислить максимум

1. Ф.Ф. Аристов "Карпаторусские писатели", Москва, 1916.

2. Ф.Ф. Аристов. Литературное развитие Подкарпатской Руси. М.,1993.

3. Ф.Свистун "Галицкая Русь под владычеством Австрии". Нью-Йорк.

4. В.Р.Ваврик "Краткий очерк истории галицко-русской письменности", Лувен, 1968 г.

5. С.Гардый "Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии". Нью-Йорк, 1968.

6. Н.С.Свенцицкий. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси (отношения Карпатской Руси с Россией в первой половине XIX века. Львов, Печатня Ставронигийского института. 1905.

7. Евгений Недзельский. Очерк карпаторусской литературы.Ужгород, 1932.

8. Путевые впечатления. Буковина и Галичина. Киев, 1904 г.

9. Василий Кельсиев. "Галичина и Молдавия. Путевые письма. С.-Петербург, 1868

10. Екатерина де-Витте. Русско-польский вопрос в Галичине. 1804-1909. Почаев, 1909 г.

11. Екатерина де-Витте. "Происхождение и развитие украинофильства" Шамордино, 1915 г.

12. "Tht biggest lie of the century - the ukraine and Ruthenia" by Peter G.Kohanik..................

13. Галицкая Русь в европейской политике. Львов. 1886 г.

14. Скит Манявский в борьбе за веру и народность. Львов, 1926.

15. Б. А. Дедицкий, М.Качковский и современная галицко-русская литература. Львов, 1876.

16. О.А.Мончаловский "Литературное и политическое украинофильство", Львов, Типография Ставропигийского института, 1898.

17. Иеромонах Тарасий (Курганский) "Великороссийское и малороссийское богословие". Киев, 1913 г.

18. Проф.Зызыкин "Патриарх Никон и его государственные и церковно-канонические идеи". Варшава, 1928.

19. И.И.Лаппо "Идея единства русского народа в Юго-Западной Руси в эпоху присоединения Малороссии к Московскому государству". Прага, 1929.

20. Проф.Одинец "Возникновение русской государственности и идея русского единства". Париж, 1939.

21. Акты Южной и Западной России. Киев. 1879.

22. Проф. В.Завитневич "Палинодия" Захария Копыстенского и литературная полемика южнороссов с латино-униатами. С.-Петербург.

23. М.О.Коялович. Западно-русские братства.

24. М.О.Кoялович "Лекции по истории Западной России".

25. Г.Карпов. В защиту Богдана Хмельницкого. Москва, 1890.

26. Г.Карпов "Критический опыт разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся". Москва, 1870.

27. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. С.-Петербург, 1905.

Н. Ульянов "Происхождение украинского сепаратизма" (журнал русской эмиграции "Возрождение", Париж, 1932 год)

В. Шульгин "Украинствующие и мы" Белград, 1932 год

Современные авторы:

Протоиерей Николай Доненко, Крым. "Наследники Царства", Симферополь, 2004 год-книга о новомучениках (с их циатами) Русской Церкви 20 го века, пострадавших на Украине - все они были сторонниками русского самосознания, обличали украинство как таковое. Свидетельство святых Русской Церкви- важный аргумент в битве за умы

Кирилл Фролов "Сакральные смыслы Новороссии" ("Алетейя, СПб, 2015ый год). В книге прописаны преступления украинзаторов от 19-го века до 21 ка, включая нынешнего киевского режима, дается обзор, со ссылками на источники и факты, идеологии "украинства" как отречения от собственного, русского самосознания и православной идентичности, приводится картина уничтожения Православной Церкви прошлыми и нынешими украинизаторам.

Олесь Бузина "Восрешение Малоросии"

Олесь Бузина "Вурдалак Тарас Шевченко". Популяризация этих ключевых трудов убитого киевской хунтой историка и писателя, который замахнулся именно на "пророков" украинства и именно за это убитого, позволит сказать, что кроме террора, у строителей Украины и Белоруссии, как "антиРоссии", других аргументов нет. Олесь Бузина в "Вурдалаке" развил идеи книги протоиерея Иоанна Чернавина "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко" (СПб, 1908 г), в которой сравниваются духовные пути А. Пушкина-от вольнодумства, масонства к Православию и патриоитизму, И Шевченко-наоборот. Переиздание этого труда также очень важно бить нужно по основам, фундаменту и "святым" враждебного России проекта

В. Разгулов- выдающийся, ныне живущий в г. Берегново карпаторусский историк и писатель, автор уникальных книг по карпаторусской истории, таких, как "Яркий след братьев Геровских", "Ф. Аристов и Карпатороссия". Фигура проф. Аристова -великого русского ислледователя Карпатской Руси, не только написавшего уникальный труд "Карпаторусские писатели", о и создавший в Москве Карпаторусский музей, уничтоженный большевиками, должна быть максимально востребована, труды переизданы, Музей возрожден, как работе должна быть привлечена его дочь Ирина, проживающая в Москве.

Профессор П. Тулаев, автор трудов о выдающихся карпатороссовах Ю. Венелине и И. Орлае. Труды надо переиздать, как и работы карпаторусских классиков

Священный Синод не обошел также стороной визит Франциска в Армению в 2016м году, я не поверю, что попытки "армянского майдана" никак с ним не связаны. Создано Армянское благочиние Русской Церкви, которое, думаю, будет не только окормлять русских соотечествеников, военных и дипломатов, но и вести диалог с Армянской Церковью и всеми монофизитскими Церквями - коптаит, эфиопами (где в Эритрее местный "ИГИЛ" создал местный аналог раскольнического "Киевского Патриархата", малабарскими христианами Индии. Это миллионы людей, тянущихся к Истине Православия, которую им нужно открыть, открыть и их православное наследие, прославив их равноапостольных святых, не уклонившихся от Истины Православия о Богочеловеке Иисусе Христе, в котором две, Божья и человеческая, воли, две природы, две энергии.

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