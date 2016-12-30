В тайных тюрьмах Украины содержатся 100 сторонников ДНР

28.12.2016 13:08:14

Около 100 сторонников Донецкой народной республики находятся в тайных украинских тюрьмах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

"По моей информации, около 100 наших ребят находятся в тайных тюрьмах", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По словам омбудсмена, на Украине действует минимум 15 тайных тюрем СБУ, где находятся сторонники ДНР и ЛНР.

Кроме того, сообщается, что ДНР и ЛНР в ближайшее время готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".

Напомним, ранее стало известно, что представители ДНР при участии ЛНР в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне двух пленных.

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