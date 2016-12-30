Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 12:48:34
- Экс-министр обороны Молдавии намерен основать политическую партию далее »
- 12:00:04
- Поздравление Константина Затулина с наступающим Новым Годом далее »
- 13:14:03
- Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией далее »
- 12:56:18
- Второй Российский центр науки и культуры открылся в Оше далее »
- 12:47:55
- Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду далее »
- 12:33:23
- Ереван сообщил о гибели троих военнослужащих в бою на границе с Азербайджаном далее »
- 10:24:02
- В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса далее »
- 16:30:50
- Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса далее »
- 15:34:46
- Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы далее »
- 15:23:09
- Глава МИД Сергей Лавров ответил на запрос Константина Затулина по вопросу прав всех неграждан Латвии и Эстонии на безвизовый въезд в Россию далее »
-
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »
-
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
Рубрика / Безопасность
В тайных тюрьмах Украины содержатся 100 сторонников ДНР
|28.12.2016 13:08:14
Около 100 сторонников Донецкой народной республики находятся в тайных украинских тюрьмах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
"По моей информации, около 100 наших ребят находятся в тайных тюрьмах", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.
По словам омбудсмена, на Украине действует минимум 15 тайных тюрем СБУ, где находятся сторонники ДНР и ЛНР.
Кроме того, сообщается, что ДНР и ЛНР в ближайшее время готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле "690 на 47".
Напомним, ранее стало известно, что представители ДНР при участии ЛНР в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне двух пленных.
Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"
Говоря о переломе в Донбассе, Турчинов поспешил с выводами
|
Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ улучшили свои позиции в Донбассе и начали «освобождать оккупированные территории». Напротив, по словам Плотницкого, именно украинские силовики потерпели тяжелое поражение и понесли огромные потери. Чья же версия событий ближе к истине?
|
"Минск-2" так и остался на бумаге
Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево
|
Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше
Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны
|
Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.
Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии
|
Артём Скрипник от сделок отказался
|
Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.
Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год
|
Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.
Под Дебальцево вторые сутки идут бои
Украина удобряет землю кровью своих граждан
|
Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.
Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала
|
Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево.