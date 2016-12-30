Гагаузы — союзники России в Молдавии

28.12.2016 13:03:38

Мало кто знает, что у нашей страны есть настоящие союзники далеко от российских границ. Среди них гагаузы — небольшой народ, проживающий на юге нынешней Молдавии. Они разговаривают на языке, который относится к тюркской языковой группе и очень близок турецкому, но, что очень необычно, исповедуют православие и считают себя частью русской цивилизации. Как и непризнанное Приднестровье, Гагаузия долго сопротивляется многолетним попыткам молдавского руководства втиснуть государство в состав Румынии, Европейского Союза и НАТО, ассимиляции и дискриминации, а выступает за прочный союз с Российской Федерацией. Они сохраняют вместе с родным языком ещё и русский язык, считая его тоже для себя не чужим, а Россию братским государством. Рассмотрим связи в прошлом между нашими народами и перспективы развития на будущее.

Немного истории

Ученые до сих пор спорят, откуда же появился этот необычный народ. Одни говорят, что это отуреченные славяне или молдаване, другие — принявшие православие турки, а третьи и вовсе заявляют о печенежском или татарском происхождении гагаузов. В любом случае отношения с русскими и Россией у этого народа всегда были гладкими и братскими. Они принимали участие во многих военных кампаниях, в которых участвовала Российская империя, особенно на Балканском полуострове. Показали себя и в боях Великой Отечественной войны. Все эти годы у гагаузов было популярно русофильство, сначала Россию воспринимали как защитницу всех православных на планете, а потом симпатии были уже на стороне Советского Союза, боровшегося против «коричневой чумы».

Так, например, большинство насильно мобилизованных людей гагаузской национальности, которых поставляли для Гитлера власти профашистской Румынии, отказывались воевать с русскими во время ВОВ и переходили на нашу сторону, становясь уже впоследствии бойцами Красной армии. В самой оккупированной Гагаузии фашистские власти запретили гагаузский язык, тогда даже только разговор на нем карался арестом и считался «оскорблением румынской нации». Гагаузы никогда не теряли надежду на победу СССР, что признавали и сами оккупационные власти, в Гагаузии ждали освободителей. Из-за этого их считали враждебным элементом, и за это они страдали. Фашисты избивали, похищали и расстреливали людей только за то, что те были гагаузами.

Все зверства, которые чинили румыны над мирным населением, надолго вошли в народную память гагаузов, что дошло до наших дней. Многие из них до сих чувствуют неприязнь к румынскому государству, в состав которого долгое время стремилось современное руководство Молдавии.

Борьба за автономию и русофильство

Конечно, во многом русофильство гагаузов вызвано желанием сначала турок, а потом румын и молдаван ассимилировать этот народ, который, как считают последние, пришел с юга и не является коренным на этой территории. Но Россия всегда была для них покровителем, а гагаузское русофильство — своеобразным символом национального самосознания. Как считают многие представители гагаузской интеллигенции, в Советском Союзе, к сожалению, не поддерживали на должном уровне идентификацию этого народа, не предоставили статус отдельной автономной области в составе Молдавской ССР, и многие его представители растворились, безвозвратно влились в молдавский этнос. Хотя гагаузы впоследствии выступали категорически против развала Страны Советов, для них было очень важно ощущать себя гражданами единой и огромной страны.

Они хотели, как сегодняшние бандеровцы на Украине, изгнания национальных меньшинств, создания национального государства, не обращая внимания на нужды других этносов региона. В том числе из-за этого начался вооруженный конфликт в Приднестровье, а потом политический кризис перекинулся в Гагаузию, которая существовала некоторое время даже в качестве непризнанного государства. В итоге после официальных переговоров гагаузам все-таки удалось добиться официального создания автономии в составе Молдовы в тех районах, где их проживало большинство.

Распространенность русского языка среди гагаузов в наше время освободила их от какого-либо комплекса неполноценности нацменьшинства по отношению к молдаванам. И сегодня сохранения «великого и могучего» в области является залогом сохранения самосознания гагаузского народа. Русский язык гагаузам никогда и никто насильно не навязывал, это произошло исключительно на добровольной основе. И не во вред родному. По мнению большинства жителей Гагаузии, переход исключительно на родной язык населения привел бы к изоляции и замкнутости от современного мира, разрыву связей с братскими народами постсоветского пространства.

Вместе с Россией

Гагаузы, в отличие от своих соотечественников-молдаван, не хотят вступления ни в Румынию, ни в Единую Европу, ни в НАТО. Это подтвердил референдум, прошедший в 2014 году, когда 98% голосующих подтвердили своё желание выйти из состава Молдавии, если та всерьез захочет влиться в румынское государство, а 97% выступили против вступления в ЕС. Действительно, население Гагаузии во многом ориентировано на Россию, поэтому именно с нашей страной оно хочет связать свое будущее. Кроме того, они опасаются, что в случае вступления Молдавии в состав Румынии усилится ассимиляция, что может угрожать существованию гагаузов как особого народа. Ведь в Молдавии пользуются русским языком в качестве «лингва франка» региона, а в Румынии этого нет, что для Гагаузии неприемлемо — ведь там хотят жить в многонациональном государстве, а не в румынском.

Григорий Миронов

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