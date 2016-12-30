Итоги года для Донбасса

28.12.2016 12:58:57

Продолжающиеся обстрелы, экономическая и транспортная блокады со стороны Киева и попытки мирного урегулирования конфликта в ходе переговоров в Минске — таким стал уходящий 2016 год для Донбасса.

Военная операция, начатая властями Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, длится уже более двух с половиной лет. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Контактная группа с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако по итогам 2016 года можно сказать, что практически все пункты Комплекса мер по выполнению минских соглашений так и остались на бумаге. Переговоры в минском формате будут продолжены в следующем году.

Надежды на мир не оправдались

Начался год относительно спокойно и с надеждой на долгожданное урегулирование. Оптимизма добавляли очередные договоренности сторон конфликта о полном прекращении огня и продление на год сроков выполнения Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

После этого были еще две попытки перемирия — на Пасху и в преддверии нового учебного года. Но прекратить обстрелы полностью не удалось.

"Стороны подошли очень близко к линии соприкосновения. Такая ситуация приводит к тому, что в бои вовлечены населенные пункты, гражданское население страдает и погибает", — говорил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Переговоры о разведении сил в рамках Контактной группы и подгруппы по безопасности велись с лета. Итогом стало подписание в конце сентября соглашения о разведении сил и средств в трех точках.

"Разведение сил снимет напряжение на этих участках, а успешная реализация этого документа позволит говорить о разведении сил на других участках. Для Донбасса это шаг от перемирия к миру", — заявлял полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Первым участком, где состоялось разведение сил стал район Золотого в ЛНР. В районе Петровского в ДНР рамочное соглашение было выполнено с третей попытки. А вот в районе Станицы Луганской стороны до сих пор не могут развести силы, возлагая ответственность за это друг на друга.

Нет подвижек и в согласовании новых участков для разведения сил. В итоге, вместо отвода сил, на наиболее "горячих участках" снова появилось тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, минометы и танки.

"Несмотря на то, что стороны согласились оттянуть эти вооружения за линию прекращения огня, в этом году мы зафиксировали более 3 тысяч таких орудий на этой линий", — сообщил в декабре Хуг.

По данным ОБСЕ на 22 декабря, в Донбассе с начала года было зафиксировано около 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Политики не договорились

Если в вопросах безопасности в этом году сторонам иногда все же удавалось найти компромисс и снизить градус напряжения, то решение вопросов местных выборов в Донбассе, амнистии, предоставления региону особого статуса так и не было достигнуто.

За год работы политическая подгруппа не согласовала ни одного документа, прописанного в Комплексе мер. Не разработана "дорожная карта" и не утвержден регламент работы политической подгруппы, которые помогли бы сдвинуть с мертвой точки решение политических вопросов. В итоге, представители Донбасса трижды переносили даты проведения выборов.

Не придала ускорения этому процессу и встреча лидеров стран "нормандской четверки" на саммите в Берлине 19 октября. Представители Франции, России, Украины и Германии заявили о необходимости решать политические вопросы и вопросы безопасности параллельно. Кроме того, было принято решение о создании "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"До конца ноября министры иностранных дел на своей встрече утвердят основу проекта "дорожной карты" и определят основные направления, которые "дорожная карта" должна содержать", — об этом по итогам встречи первым заявил президент Украины Петр Порошенко.

В конце ноября состоялась встреча глав МИД "нормандской четверки". Однако дорожная карта на ней так и не была согласована.

"Мы вынуждены констатировать, что на сегодня ни один из политических пунктов Комплекса мер не выполнен Украиной. Они (представители Украины — ред.) по-прежнему ссылаются на "нормандский формат" и отсутствие "дорожной карты", подменяя смыслы и понятия, чем не дают приблизиться к обсуждению, по сути, ни одного вопроса и де-факто блокируют всю работу политгруппы", — сказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова по итогам последней в этом году встречи подгруппы по политическим вопросам.

Вооружать или не вооружать?

Вместо решения политических вопросов Киев предлагал для начала обеспечить безопасность в Донбассе. Сделать это, по мнению украинских властей, возможно посредством введения вооруженной миссии. Об этом они неоднократно заявляли на международных площадках, обращались с такими просьбами к ЕС и ООН.

В ДНР и ЛНР выступали против введения любых вооруженных миссий. Жители республик неоднократно устраивали митинги протеста возле баз миссии ОБСЕ.

"Ввод третьей вооруженной силы только усугубит ситуацию, откроет плацдарм для бесконечных провокаций со стороны украинских карателей с одной единственной целью — появление новых жертв конфликта, теперь уже со стороны представителей международной миссии", — заявлял глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Украинские диверсанты могут убить на нашей территории представителя ОБСЕ и, разумеется, обвинить в этом нас. А учитывая тот факт, что западные наблюдатели во всех бедах обвиняют нас и обеляют Киев, мы не хотим им подыгрывать. Чем меньше у Киева возможностей совершать провокации, тем спокойнее", — говорил глава ДНР Александр Захарченко.

Председатель общественного Совета при главе ЛНР Николай Запорожцев считает, что в случае ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ Киев может организовать провокацию, в которой впоследствии обвинят ополченцев ЛНР.

По мнению председателя общественного Совета при главе ЛНР Николая Запорожцева, "прошедшее в октябре общественное предварительное голосование по выборам кандидатов в органы местного самоуправления доказали политическую зрелость ЛНР и продемонстрировало всему миру, что здесь безопасно и можно проводить выборы".

Напомним, пресс-служба президента Украины ранее заявляла, что участники телефонных переговоров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) на высшем уровне "выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультаций по этому вопросу".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что лидеры "нормандской четверки" обсуждают вопрос вооружения мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, а не создание полицейской. По его словам, речь идет о линии разграничения, и, кроме того, важно согласие представителей Донбасса.

В ожидании обмена

Не нашли общий язык представители Киева и Донбасса и в вопросе обмена пленными. В ДНР и ЛНР настаивают на реализации формулы "всех на всех" и обязательном принятии закона об амнистии во избежание преследования участников конфликта в Донбассе. Киев также неоднократно подтверждал приверженность данной формуле, но за год состоялось всего три обмена.

По данным представителей ДНР и ЛНР, украинские силовики удерживают около полутора тысяч человек, включая гражданское население. Киев заявляет об удержании ополчением около сотни военных, в республиках говорят, что на самом деле эта цифра вдвое меньше.

С ноября стороны ведут переговоры о проведении большого обмена и освобождении всех пленных в преддверии нового года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная президентом России, даже предприняла попытку договориться об освобождении всех пленных через прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. Встреча состоялась 7 декабря в Минске, но результатов не принесла.

Не удалось согласовать обмен и гуманитарной подгруппе на последней в этом году встрече в Минске и в ходе видеоконференции.

Экономика стоит на месте

Обострение наметилось и в экономических вопросах. Почти два года продолжается транспортная блокада, введенная Киевом. Въехать или выехать с территорий самопровозглашенных республик по-прежнему можно только через пять КПП по специальному пропуску. Чтобы попасть к родственникам "на другой стороне", людям иногда приходится стоять в очереди больше суток. И это не всегда безопасно. Обочины на подступах к пунктам пропуска местами заминированы, обстрелы в этих районах продолжаются.

В апреле колонна автомобилей, ожидавших очереди в пункте пропуска в районе Еленовки под Донецком, подверглась обстрелу. По данным минобороны ДНР, огонь велся со стороны украинских силовиков, шесть человек погибли, более 10 получили ранения. В начале декабря обстрелу подвергся контрольно-пропускной пункт "Майорск" под Горловкой. В погранслужбе Украины заявили об одном погибшем и одном раненом. В МВД ДНР также сообщили еще об одном раненном и женщине, которая скончалась от сердечного приступа во время обстрела. Украинские силовики и ополченцы обвинили в инциденте друг друга.

Не работают на территории, подконтрольной ДНР и ЛНР, украинские банки и госучреждения. Они были выведены с этих территорий еще в ноябре 2014 года, и это сделало невозможным любые финансовые операции между Киевом и самопровозглашенными республиками.

С 1 декабря Киев отключил водоснабжение в неподконтрольных районах Луганской области — "в связи с задолженностью". Подача воды в населенные пункты была существенно сокращена, в некоторые районы она подается несколько раз в неделю и организован подвоз.

"Ситуация контролируется со стороны ОБСЕ, есть надежда, что в ближайшее время мы все-таки найдем способ побудить Украину к тому, чтобы разблокировать поставку воды на нашу территорию", — заявлял полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Между тем, проработать механизм оплаты, а также решить вопросы возобновления социальных выплат и восстановления банковской системы в рамках подгруппы в этом году так и не удалось. За последние три месяца не состоялось ни одной встречи рабочей группы по экономике — представители Киева отказываются вести переговоры с новым представителем от ДНР.

Громкие покушения

Год запомнился жителям Донбасса также рядом резонансных преступлений, в числе которых покушения на лидеров ЛНР и ДНР, а также убийство командира одного из подразделений ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

В конце апреля в министерстве госбезопасности ДНР заявили о предотвращении покушения на главу республики Александра Захарченко. Позже правоохранители сообщили о задержании злоумышленника, намеревавшегося, по их данным, взорвать в стрелковом комплексе "Артемида", который посещал Захарченко, бомбу, заложенную в обогревательный прибор. По данным МГБ, диверсант был завербован сотрудниками службы безопасности Украины, покушение готовили около года. В октябре Верховный суд ДНР приговорил исполнителя покушения к 14 годам лишения свободы.

В ЛНР покушение на главу республики предотвратить не успели. В августе по пути следования автомобиля Игоря Плотницкого произошел взрыв. Плотницкий был госпитализирован. "Одной из приоритетных версий совершенного преступления является работа диверсионных групп Украины", — заявлял замначальника Следственного управления генпрокуратуры ЛНР Александр Александров.

Но одним из самых обсуждаемых трагических событий года стало убийство "Моторолы", погибшего вместе со своим охранником 16 октября при взрыве в лифте собственного дома. В ДНР был объявлен трехдневный траур, а проститься с командиром, который участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и Дебальцево, пришли более 50 тысяч человек. МГБ сообщило, что по делу об убийстве уже есть задержанные. Правоохранители обещают привлечь к ответственности не только исполнителей, но и организаторов преступления, которое власти республики также считают делом рук украинских спецслужб.

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