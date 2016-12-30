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Рубрика / Политика
Президент Киргизии одобрил изменение Конституции
|28.12.2016 12:43:14
Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Киргизской Республики», принятый по итогам референдума, состоявшегося 11 декабря 2016 года. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что принятые в ходе плебисцита изменения в Основной закон этой среднеазиатской страны направлены на укрепление независимости и суверенитета республики, усиление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также на продолжение реформы судебной и правоохранительной систем.
«Закон вступит в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года», — уточнили в администрации киргизского лидера.
11 декабря 2016 года в Киргизии состоялся референдум по вопросу о внесении поправок в Конституцию этой среднеазиатской республики. По данным ЦИК, большинство принимавших участие во всенародном голосовании киргизстанцев поддержали изменение Основного закона: «за» проголосовали 79,63% избирателей, «против» — 15,55%.
Отметим, что категорически против плебисцита и изменения Основного закона Киргизии выступали местная политическая оппозиция и целый ряд НПО, по мнению которых конституционные поправки приведут к узурпации власти руководством страны.
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