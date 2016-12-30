«Майдан» идёт в Европу: что значит признание событий в Киеве госпереворотом

28.12.2016 12:37:40

Дорогомиловский суд Москвы признал события 2014 года на Майдане Независимости в Киеве государственным переворотом. Такое решение было принято по иску экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. В рамках процесса были допрошены бывшие украинские высокопоставленные чиновники, которые подтвердили, что происходившее в Киеве имело антиконституционный характер. О том, будет ли вердикт российского суда иметь юридические последствия и повлияет ли он на ситуацию на Украине, — в материале RT.

«Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведшие к государственному перевороту», — зачитала решение судья Анна Шипикова.

Вердикт был вынесен на основе показаний истца Владимира Олейника и бывших высокопоставленных чиновников Украины, руководивших администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службой безопасности страны.

По словам Олейника, штаб демонстрантов находился в здании американского дипведомства. «В посольстве США действовал штаб «майдана», — утверждает он.

Экс-депутат назвал захват административных зданий, изменение законодательства и отстранение руководства страны от власти основными признаками госпереворота.

Свидетели подчеркнули, что протестующими руководили инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. Так, по словам экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева, снайперы на Майдане «были организованы представителями Грузии». «Были и снайперы из Прибалтики», — добавил он.

В связи с этим, отметила судья, долг российской правовой системы — дать оценку произошедшему на Украине.

«Многонациональный народ Российской Федерации, согласно преамбуле Конституции, призван утверждать мир и единство... Между российским и украинским народами сложились уникальные отношения, поэтому российский суд обязан дать правовую оценку произошедшим на Украине событиям», — говорилось в заявлении Шипиковой.

Последующие шаги

Инициатор иска, экс-депутат Владимир Олейник, по итогам суда рассказал о последующих шагах, которые намерен предпринять в связи с вынесенным решением. По его словам, в юридическую силу вердикт вступит через месяц.

«Дальше мы должны с этим целостным документом ознакомить украинское общество. Тогда украинский народ не понимал, что осуществляются антиконституционные действия. Потому что лидеры «майдана» и европейские лидеры убеждали украинское общество: всё, что происходит на Украине, — остаётся в рамках действующей Конституции. Мы будем обращаться в Венецианскую комиссию с просьбой дать юридическое заключение относительно тех изменений, которые были внесены в Конституцию в феврале 2014 года. Вероятно, через ОБСЕ, поскольку субъектами обращения не могут быть граждане», — отметил Олейник.

Олейник также заявил, что планирует обратиться к народным депутатам Украины с просьбой сделать представление в Конституционный суд страны.

«Всего надо собрать 45 подписей. Мы также будем рассматривать обращения и в суды общей юрисдикции европейских стран. Не было бы войны и раскола в обществе, и Украина не потеряла бы Крым, если бы, во-первых, не было государственного переворота, а во-вторых, было бы реализовано соглашение от 21 февраля 2014 года. То есть сегодня на трёх министрах иностранных дел, которые выступили гарантами подписания и реализации данного соглашения, лежит не только политическая, но и правовая ответственность», — резюмировал Олейник.

Показания свидетелей

Среди допрошенных Дорогомиловским судом был экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. В рамках процесса он рассказал об угрозах со стороны Евросоюза сменить власть в стране, если прежние руководители не подпишут соглашение об ассоциации.

«Разговоры были жёсткими. Один такой разговор был с еврокомиссаром Штефаном Филе. Он тогда проговорился: «Если вы не подпишите, то подпишет другой президент и другой премьер-министр», — цитирует РИА Новости Азарова.

О непосредственном кураторстве событий на площади Независимости официальными лицами США рассказал другой свидетель — экс-глава СБУ Александр Якименко.

«Это и посол, и приезжающая госпожа Нуланд (помощник госсекретаря Виктория Нуланд. — ред.), и приезжающий госсекретарь», — подчеркнул он.

Участие американских спецслужб в «майдане» подтвердил и бывший глава администрации президента Андрей Клюев: «Украина пережила две «цветные революции», и обе они были скроены по одним лекалам западными спецслужбами, а именно спецслужбами США. Это была заранее спланированная военная операция. Это по всем признакам госпереворот, но также и военная операция, которую готовили не один год».

По его словам, среди вышедших на «майдан» были как мирные митингующие, так и провокаторы, обученные и финансируемые западными спецслужбами.

Сам бывший глава Украины Виктор Янукович заявил, что был отстранён от власти неконституционным способом.

«Данное решение нарушает статью 108 Конституции, которая предполагает следующие основания для прекращения полномочий президента. Первое — добровольная отставка. Я в отставку не подавал. Второе — невозможность выполнения полномочий президента по состоянию здоровья. Я был абсолютно здоров, у меня никаких проблем со здоровьем не было. Третье — устранение от должности в порядке импичмента. Эта процедура не была выполнена, и это тоже нарушение Конституции», — подчеркнул экс-президент.

Юристы о преюдиции

По словам юриста-международника Валерия Ванина, признание Дорогомиловским судом украинских событий 2014 года государственным переворотом создало важную преюдицию, благодаря которой в дальнейшем не придётся каждый раз доказывать виновность тех или иных деятелей «майдана».

«Этот факт, который установлен судом, снимает необходимость доказывать, что данные лица являлись участниками государственного переворота и совершали преступные действия», — рассказал Ванин в беседе с RT.

Он подчеркнул, что решение суда заранее ослабляет позицию обвиняемых, которые попытались бы доказать, что действовали по приказу новых властей, так как последние признаются незаконными.

При этом эксперт отметил, что со стороны российской правоохранительной системы уголовные дела против деятелей «майдана» не являются прецедентом.

«Сразу после антиконституционного смещения президента Украины Виктора Януковича было создано спецуправление в Генпрокуратуре по расследованию преступлений на территории Украины и, соответственно, заведена масса уголовных дел. Но есть определённые препятствия, не позволяющие привлечь к ответственности всех участников и руководителей этого переворота, в связи с тем, что кто-то из них сегодня является президентом, кто-то имеет другой правительственный статус», — пояснил юрист.

Протесты на Майдане

Так называемый «евромайдан» начался 21 ноября 2013 года на киевской площади Независимости. Его участники протестовали против коррупции и выступали за соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое было приостановлено правительством. Мирные митинги спустя несколько дней переросли в вооружённые столкновения.

Несмотря на подписанное 21 января между властями и оппозицией соглашение об урегулировании ситуации, 22 февраля 2014 года произошёл насильственный захват власти на Украине. Верховная рада, нарушив достигнутые договорённости, изменила Конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу государства, назначив внеочередные президентские выборы.

Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Все украинские политики, поддержавшие «майдан», через некоторое время получили различные посты в госструктурах страны. Победу на выборах нового лидера страны, прошедших 25 мая, одержал олигарх Пётр Порошенко.

Полина Духанова

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.