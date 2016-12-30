Торг

28.12.2016 11:44:09

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Торг - процесс действия по значению глаголов: торговать, торговаться; сделка, соглашение; торговая организация, учреждение, ведающее торговлей в каком-либо районе или какой-либо отраслью торговли.

Т. Ф. Ефремова. Толковый словарь русского языка.

Накануне, 26 декабря, в Санкт-Петербурге в бывшем здании Сената состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, приуроченное к двухлетию создания ЕАЭС (он же – ЕврАзЭС). По его итогам страны, участвовавшие в заседании, подписывали документы повестки дня, в том числе Таможенный кодекс ЕАЭС.

Новый кодекс закладывает основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. Согласно плану, документ вступит в силу с 1 июля 2017 года. После этого, в 2018 году начнется снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов в страны ЕАЭС.

В тот же день и в том же месте состоялась встреча Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которой главы государств договорились утвердить кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ весной следующего года.

Встреча лидеров стран отметилась двумя примечательными фактами. Во-первых, ни на один из двух саммитов не приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. При том, что именно Белоруссия должна стать председателем ОДКБ в следующем году.

Вторым явлением стало то, что во время официальной церемонии Киргизия не поставила подписи под первым документом – заявлением о развитии торговой политики ЕАЭС и Таможенным кодексом союза. (Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев уже делал заявления о том, что в сотрудничестве стран ЕАЭС временами превалируют негативные моменты, что плохо сказывается на интеграции республики). Немного позднее стало известно, что в итоге Киргизия всё же утвердила кодекс, но уже после официальной церемонии подписания.

В то же время, один документ так и остался не подписан Бишкеком. Как сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, "у нас со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность". По словам Саркисяна, это связано с желанием Бишкека уточнить формулировку относительно снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке.

Экспертная оценка Константина Затулина:

По поводу саммитов ЕврАзЭС и ОДКБ возникают вопросы: во-первых, почему не прилетел Лукашенко? Можно ли это воспринимать как демарш? И второе: уже откровенный демарш президента Киргизии Атамбаева, который вчера во время официального подписания документов о таможенном регулировании не подписал их – правда, подписал позже.

Есть ещё один вопрос, который был интригой до вчерашнего дня до некоторой степени остаётся ей и сегодня. Речь идёт о должности генерального секретаря ОДКБ, которую в течение многих лет успешно занимает Николай Бордюжа. Он исчерпал свои сроки работы, и сейчас речь идёт о том, будет принято или нет принципиальное решение о том, чтобы пост генерального секретаря принадлежал России. Если он всё-таки будет ротироваться, то первым на очереди должен быть представитель Армении. Это тоже вызывает определённые трения. У Армении есть верный союзник в ОДКБ – это Россия, но есть и страны, которые сильно завязаны на отношения с Азербайджаном: Казахстан, Белоруссия и так далее. Они, на мой взгляд, интригуют в этом вопросе. Так что до апреля мы должны будем подождать.

Так какой песок попал в колёса евразийской интеграции? Безусловно, интеграция на постсоветском пространстве переживает временные трудности. Они связаны, прежде всего, с последствиями экономического кризиса и вкладом в этот кризис со стороны стран Запада, Японии, которые объявили санкции России в связи с возвращением Крыма и ситуацией на Украине. Всё это, как известно, вызывало спад, особенно сильный в 2015 году. В этом году в России спад практически удалось купировать. Тем не менее, последствия существуют для экономик ряда стран СНГ, которые являются сообщающимися сосудами – для экономики Белоруссии, Казахстана… И есть целый ряд вопросов, которые вызывают трения в наших взаимоотношениях: пресловутые «белорусские» устрицы и тому подобные продукты, которые мы запретили закупать в странах, объявивших нам санкции. Они сегодня потоком схлынули к нам через Белоруссию. Не только устрицы, конечно, но, скажем, яблоки, которые объявляются белорусскими, а являются польскими и так далее. Всё это вместе взятое создаёт неблагоприятный фон.

Надо добавить к этому собственную игру со стороны отдельных руководителей стран СНГ, входящих в ЕврАзЭС. Здесь я прежде всего имею в виду Александра Григорьевича Лукашенко, который усиленно пытается сегодня притянуть Белоруссию к той роли, которую утратила Украина. В результате переворота она перестала быть страной транзита с Востока на Запад и с Запада на Восток (или в значительной перестала быть такой страной транзита), и она потеряла то качество, которое имела, особенно во времена Кучмы или Януковича: страны, которая как бы одновременно обращена и к Востоку и к Западу, пытаясь извлечь из этого свою выгоду. Беларусь, в которой проходят Минские переговоры, сегодня испытывает определённый подъём ожиданий, связанных со смягчением санкционного режима Запада в отношении Белоруссии. Известно, что в отношении многих белорусских чиновников, самого президента эти санкции сняты. Запад усиленно вовлекает Белоруссию в различного рода проекты. И Белоруссия пытается играть на взаимоотношениях Востока и Запада, настаивая на каких-то дополнительных, больших льготах со стороны России. Вы знаете о трениях по газовому и нефтяному вопросам и так далее. При этом Белоруссия – не только она, Казахстан тоже – исходит из своего представления о природе украинского кризиса. Они до сих пор не признают вхождение Крыма в состав России. В их учебниках и в официальных сообщениях Крым считается частью Украины. Хочу сказать, что это делают и другие страны СНГ, не входящие в ЕврАзЭС. Прежде всего потому, что владыки этих государств боятся крымского прецедента. Они слишком хорошо понимают, что в составе большинства постсоветских государств есть территории, мягко говоря, попавшие туда при советской власти без достаточных на то оснований – исторических, этнических, всяких иных. И вот они и беспокоятся о том, что крымская история может быть прецедентом для Казахстана и других государств. С этим и связана их сдержанная реакция на российский статус Крыма.

Более того, мы сталкиваемся с тем, что в ряде случаев государства, входящие в СНГ и даже в ЕврАзЭС, не стесняются голосовать против России на международных площадках. Конечно, не выступают инициаторами этих резолюций, но плывут по течению, поддерживая эти документы или выступая против них. Вот это всё вместе взятое, конечно, говорит о кризисе в интеграционных объединениях. Прежде всего, конечно, ЕврАзЭС. Мы услышали об «особом мнении» президента Киргизии. Надо заметить, что президент Киргизии ведёт себя очень неровно последнее время. Циркулируют слухи о том, что он вот-вот покинет свой пост – якобы это связано с его здоровьем далее. Но президент Киргизии очень сильно завязан на Турцию, на другие исламские государства. История осложнения наших отношений с Турцией не прошла бесследно и для Казахстана, и для Киргизии. Они были крайне удручены этим. Сейчас ситуация выправилась, но ещё не в такой степени, чтобы они сняли все свои сомнения и беспокойства по этому поводу.

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