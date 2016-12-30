Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом

27.12.2016 14:31:24

Во вторник, 27 декабря, Дорогомиловский суд Москвы вынес решение по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника. Так, он признал смену власти на Украине в 2014 году госпереворотом.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», - сказала судья Анна Шипикова.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения иска допрашивались бывшие высокопоставленные чиновники Украины. Все они заявили, что однозначно расценивают события 2014 года как антиконституционный и государственный переворот.

В частности, по словам экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко, всем, что происходило на майдане Незалежности (площади Независимости), руководили официальные лица США. При этом, как подчеркивали свидетели, на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в суде в качестве «заинтересованного лица» был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович.

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