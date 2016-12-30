Таможенный кодекс ЕврАзЭС почти подписан

27.12.2016 14:26:16

Главы четырех из пяти стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) — России, Армении, Казахстана и Киргизии — вчера в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс союза, готовившийся около трех лет. Впрочем, с одобрением документа со стороны Киргизии возникли вопросы — сначала было объявлено, что президент этой страны его не подписал, затем — что подписание все же состоялось. Для того чтобы решение об утверждении Таможенного кодекса стало окончательным, теперь необходима подпись президента Белоруссии Александра Лукашенко, который на вчерашнее заседание по непроясненным причинах не приехал.

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, главным событием которого стало подписание Таможенного кодекса ЕврАзЭС. Он готовился на протяжении трех лет и призван заменить Таможенный кодекс Таможенного союза 2009 года. Принять документ планировалось еще до конца 2015 года, однако устранение разногласий затянулось, и утверждение документа премьер-министрами неоднократно откладывалось — согласовать проект удалось лишь на ноябрьской встрече премьеров стран "пятерки" в Москве (см. "Ъ" от 17 ноября).

Таможенный кодекс ЕврАзЭС должен вступить в силу 1 июля 2017 года, он предусматривает переход на электронный документооборот, упрощение таможенных процедур, а также регулирует статус уполномоченных экономических операторов, которые попадают под упрощенные процедуры. В 2018 году начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза в страны союза товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах.

Неожиданно на вчерашнее заседание не приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко — причины этого вчера объявлены не были. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь заявил, что белорусская сторона сообщала, что президент страны не сможет принять участие в саммите. Впрочем, настроения белорусских властей дал почувствовать спикер палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко — выступая в Москве на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, он посетовал на "практические регулярные" протекционистские решения стран ЕврАзЭС. Ситуацию в этом союзе он назвал "не отвечающей нашим интересам", пояснив, что "с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения". Ранее на протекционистские меры стран--участниц ЕврАзЭС российскому премьеру Дмитрию Медведеву жаловался и Александр Лукашенко.

Отсутствие белорусского президента вчера на ход мероприятия внешне практически не повлияло — по словам Дмитрия Пескова, все документы были согласованы с белорусской стороной, а после их вчерашнего утверждения будут направлены в Минск на подпись Александру Лукашенко. Как пояснил после заседания глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, как только документ будет подписан Белоруссией, он будет представлен в качестве решения Высшего Евразийского экономического совета.

Впрочем, и подписание Таможенного кодекса остальными четырьмя президентами прошло не совсем гладко — в конце заседания Тигран Саркисян заявил, что документ не подписала Киргизия. Но спустя 40 минут, уже после заседания, он объявил прессе, что документ одобрен всеми присутствовавшими — Киргизия не подписала только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности. Отметим, что вчера президент Киргизии Алмазбек Атамбаев раскритиковал работу союза, заявив, что для его страны при наличии позитивных изменений "негатив даже временами превалирует", а это накладывает "отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Киргизии в ЕврАзЭС". Однако господин Атамбаев публично предпочел не рассказывать о конкретных проблемах, пообещав назвать их уже за закрытыми дверями.

Другое ожидаемое решение — одобрение предложения начать переговоры о создании зоны свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. По словам Тиграна Саркисяна, главам правительств стран "пятерки" даны поручения по формированию рабочих групп, которые будут участвовать в переговорных процессах. По расчетам ЕЭК, ЗСТ с Ираном может обеспечить прирост ВВП практически для всех членов союза (от $12 млн для Киргизии до $1,3 млрд для России) — эти эффекты посчитаны для полноформатного ЗСТ, переход к которому будет возможен через несколько лет. Сейчас, уточняет министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина, речь идет о переговорах по заключению временного соглашения с Ираном (с преференциями лишь по наиболее значимым экспортным позициям), "при условии, что оно обязательно приведет к началу переговоров по полноценной ЗСТ".

Евгения Крючкова

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.