Белоруссия намерена в ближайшие годы вступить в ВТО

27.12.2016 13:57:22

Белоруссия заявила о намерениях до 2020 года вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сказано на национальном правовом интернет-портале программы социально-экономического развития страны на пять лет.

Государство подало заявку на присоединение к ВТО еще в 1993 году. В конце ноября 2016 года руководство Белоруссии заявило, что в декабре-январе планирует провести консультации с Евросоюзом по вопросу вступления в организацию.

«Сейчас планируется подготовка проекта итогового доклада, который установит пакет обязательств Белоруссии в качестве члена ВТО. Вступление в организацию будет способствовать углублению интеграции страны в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта», – сказано в документе.

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