Православное образование школе - ключевой фактор духовного и национального суверенитета России

27.12.2016 13:52:20

Заявление Союза православных граждан

В последнюю четверть уходящего года либеральные "смердяковские" СМИ устроили массированную атаку против преподавания в школах предметов "Основы православной культуры" и родственного ему курса "Истоки". По поводу откровенно "майданного" "протэста" группки родителей одной из школ Новой Москвы устроена откровенная пропагандистская истерия, в которой отрицаются очевидные факты наличия в России православного большинства (к Русской Православной Церкви принадлежит более 90 процентов населения России - великороссы, малороссы, белорусы, составляющие русский народ, мордва, марийцы, чуваши, осетины, якуты, ханты, хакасы, манси, значительная часть татар, и большинство других народов единой и неделимой России. Большинство мусульман прекрасно относятся к "Основам православной культуры" и программе "Истоки", ибо понимают, что от духовного здоровья православного большинства зависит и положение уважаемой исламской общины России. Православные и правоверные вместе борются с "секулярным тоталитаризмом" и безбожными проектами расчленения и десуверенизации "Третьего Рима", бредни и домыслы о том, что "Основы православной культуры" и "Истоки" "раскалывают школьников по религиозному признаку", распространяют, как правило, не традиционные мусульмане, а "агенты влияния" ИГИЛ", "коллективная Караулова" и "адепты влиятельной элитной "партии Смердякова", понимающих, что от результата великой битвы за умы и сердца людей зависит само бытие России потому что именно Православие создало из конгломерата восточнославянских племен единый русский народ, именно православные миссионеры (св.Нестор Летописец,первый митрополит из русских св.Иларион, Киево - Печерский архимандрит Иннокентий (Гизель) и многие другие) создали первые манифесты русского национального самосознания и учебники русской истории -"Повесть временных лет", "Слово о Законе и Благодати", "Синопсис", именно Русская Православная Церковь блюла и блюдет русское национальное самосознание и Российское государство. Это должен знать каждый гражданин России, каждый школьник! Поэтому, "борцуны" с "Основами православной культуры" хотят лишить нашу молодежь русского национального и российского государственного самосознания, и называя вещи своими именами, прямо и "неполиткорректно" констатируем факт-"Партия Смерядякова", партия борьбы православной культурой и русскими истоками в школе - это партия борьбы с Россией. К сожалению, администрация школы в Новой Москве капитулировала перед местным "болотным майданом" и это очень опасный прецедент, напоминающий трусость властной вертикали Януковича в 2013 - 14 г.г., закончившийся для нее катастрофой.

Поэтому Союз Православных Граждан призывает православное большинство граждан России быть "солью земли и хозяевами в своем доме", самоорганизоваться и пресечь, законным и правовым путем, антироссийскую деятельность компрадорских элит, "партии Смердякова" на всех уровнях государственной власти, элиты, СМИ, экспертного и образовательного сообществ, в полной мере "осушить болото". Союз православных граждан в 2017 году намерен сделать своим ключевым требованием в кампании по поддержке В.В.Путина на президентских выборах2018-го года введение предмета "Основы православной культуры" с 1 по 11 класс и повсеместную поддержку курса "Истоки". Союз православных граждан просит Президента России ввести "Основы православной культуры" с 1 по 11ый класс уже в 2017-18 учебном году, это будет важным олицетворением курса на полноту национально-государственного суверенитета России!

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