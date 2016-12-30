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Рубрика / Политика
Казахстан надеется на скорейшее решение Россией и Украиной вопроса по Крыму
|27.12.2016 13:20:00
Казахстан рассчитывает, что Украина и Россия найдут возможность политическим путем урегулировать вопрос по Крыму, статус которого в Астане считают "неопределенным", сообщил во вторник министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов.
"Мы считаем, что в международном правовом плане вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован. Мы исходим из того, что это статус неопределенный. Мы рассчитываем, что и Россия, и Украина найдут возможности политические и иные для того, чтобы окончательно урегулировать этот вопрос", — сказал Идрисов в ходе брифинга.
По его словам, хозяйствующие субъекты должны "учитывать этот неустоявшийся статус этого административного образования". "Наша рекомендация в этом плане: воздерживаться от каких-то прямых взаимодействий в этом плане. Надо учитывать эту ситуацию", — сказал министр.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Комментарии
27.12.2016 16:38:54 Комментарий от Николай Яременко(Трезор)
"Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься." Л. Толстой
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