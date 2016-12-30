Президент Молдавии отправил в отставку проНАТОвского Министра обороны

27.12.2016 13:13:37

Глава молдавского Министерства обороны Анатол Шалару отправлен в отставку избранным президентом страны Игорем Додоном.

«Подписал указ об отставке с поста министра обороны Шалару», - сказал Додон. На своей странице в Facebook он также опубликовал фотографию соответствующего указа.

Анатол Шалару был известен своей прозападной и антироссийской позицией. В частности, он добился подписания договора о создании в Кишиневе офиса НАТО и собирался учредить музеи «советской оккупации».

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