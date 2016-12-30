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Рубрика / Политика
Президент Молдавии отправил в отставку проНАТОвского Министра обороны
|27.12.2016 13:13:37
Глава молдавского Министерства обороны Анатол Шалару отправлен в отставку избранным президентом страны Игорем Додоном.
«Подписал указ об отставке с поста министра обороны Шалару», - сказал Додон. На своей странице в Facebook он также опубликовал фотографию соответствующего указа.
Анатол Шалару был известен своей прозападной и антироссийской позицией. В частности, он добился подписания договора о создании в Кишиневе офиса НАТО и собирался учредить музеи «советской оккупации».