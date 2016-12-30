2016-й: последствия антироссийской истерии киевского режима

27.12.2016 13:05:48

Конец года – традиционное время подведения итогов. Весьма приятно, когда при этом есть возможность доложить об успехах и свершениях, но эти слова на Украине забыты как минимум со времени государственного переворота 2014 г. В меню украинской власти для своих граждан вместо успехов – падения, а вместо свершений – «война с Россией». Последствия антироссийской истерии киевского режима по масштабам разрушений сравнимы с полноценной войной, и неважно, что противник на нее не явился.

* * *

О «войне» с РФ киевская хунта заявила практически сразу же после государственного переворота. В одностороннем порядке Киевом был заблокирован ряд направлений двустороннего сотрудничества, включая военно-техническое, трансграничное и внешнеполитическое. 2016 год не принес в этом отношении ничего принципиально нового, лишь добив те остатки связей между государствами, которые еще существовали.

В январе 2016 г. Киев присоединился к антироссийским санкциям ЕС, введя эмбарго на поставки из РФ целого ряда товаров. Под запрет попали мясные продукты, рыба и ракообразные, моллюски, молоко, сливки, кефир, сыры, кофе, чай, кондитерские изделия, шоколад, продукты детского питания, хлебобулочные и мучные изделия, соусы, пиво, водка, корм для собак или кошек, сигареты с фильтром. Ответные меры не заставили себя долго ждать, практически обрушив поставки украинских продуктов и сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Кроме того, с 1 ноября Россия запретила импорт соли, основным экспортером которой была Украина с 49,1% долей импорта.

Если добавить к этому ранее введенные ограничительные меры в двусторонней торговле, потери Украины исчисляются десятками миллиардов долларов.

Точной цифры никто не знает. Так, в своем послании к Верховной раде П.Порошенко назвал 15 млрд. долл. Замминистра экономического развития и торговли Украины Ю.Бровченко утверждает, что из-за «агрессии» РФ страна потеряла 20% экономики, а его подчиненные заявляют, что за период с 2012 по 2016 г. общие потери от утраты российского рынка составили 98 млрд. долл.

Скорее всего, по-своему правы все, поскольку кумулятивный эффект ущерба, нанесенного Украине собственным правительством, далеко не исчерпывается сухими цифрами статистики внешней торговли.

Из-за разрыва с важнейшим экономическим партнером происходит стремительная деиндустриализация экономики Украины, что влечет за собой цепную реакцию в виде закрытия смежных предприятий, снижения налоговых сборов, роста безработицы и т.д. Деградирует и экспорт.

Так, за 9 месяцев с.г. экспорт украинской продукции приборо- и машиностроения уменьшился на 10,5%. Увеличивается доля сельскохозяйственной продукции, удельный вес которой достиг 40,2% товарного экспорта страны. Но и здесь ситуация далека от благополучия. Утрата российского рынка привела к тому, что и в сельскохозяйственном секторе увеличивается доля сырья. А производство готовой продукции, основным потребителем которой были страны СНГ, снижается.

Впрочем, превращение страны в производителя дешевого и примитивного сырья правительство Украины только радует. Пусть умрет хоть все производство, лишь бы с Россией не торговать.

* * *

Если уж говорить о «войне» с Россией, то ведет ее именно Киев. Начало 2016 г. выдалось вообще весьма бурным.

Террористы из запрещенного в России крымско-татарского меджлиса и их помощники из ИГИЛ в конце 2015 подорвали снабжающую Крым электричеством ЛЭП, попутно обесточив и часть Херсонской области. Москва тут же нанесла «ответный удар», обеспечив газом замерзающий Геническ. К слову, жители приморского украинского городка и сейчас получают его именно от «российского агрессора». Воевать, так воевать.

На западной границе Украины террористов из меджлиса поддержали нацисты, полностью заблокировавшие движение российских грузовиков через территорию Украины. Неудивительно, что после таких действий Россия ввела для Украины новые правила транзита через свою территорию. В результате, помимо торговли с РФ, Киев потерял и большую часть рынков Кавказа и Центральной Азии. По данным Минэкономики, «общее сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии этого года составило 35,1% (в том числе в Казахстан на 45,5%). В целом потери экспорта товаров в Казахстан (годовые) и Кыргызстана (за вторую половину года) оцениваются в объеме около 0,4 млрд. долларов США, что сформирует дополнительные потери ВВП в размере 0,3%». Украина, конечно, попыталась организовать железнодорожные перевозки в обход российской территории, но, как всегда, все закончилось пшиком: громко распиаренный поезд из Одессы в Китай вернулся домой пустым из-за отсутствия заказов.

Не брезгует киевский режим и откровенными террористическими актами. В августе 2016 г., в разгар курортного сезона, когда в Крыму отдыхали сотни тысяч украинских граждан, на полуостров попыталась прорваться группа диверсантов для совершения террористических актов на промышленных и рекреационных объектах. Это далеко не единственный случай задержания прибывающих с территории Украины в Крым террористов. Отлавливают украинских шпионов и в материковой России.

Как прокомментировал ситуацию на итоговой пресс-конференции президент РФ В.Путин, «они дают признательные показания, легко проверить, в том числе и представителям средств массовой информации; являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад, не только фамилию, имя, отчество, установочные данные, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров, подразделений, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму, они все выдают».

Использование военной разведки и «журналистов» для совершения диверсий и шпионажа подтверждает и создание на Украине сил специальных операций, в официально декларируемые задачи которых входят теракты на чужой территории.

* * *

Предметом особой гордости украинских властей является разрыв энергетического сотрудничества с Россией. Недавно с помпой были проданы на аукционе «последние полкубометра российского газа». Подобный «троллинг», может, и имел бы успех, если бы Киев втридорога не закупал тот же российский газ из Европы. Признавая это публично.

Но в этом году Киев, похоже, допрыгался. Как заявил на Петербургском экономическом форуме глава «Газпрома» А.Миллер, российская сторона готовится к 2020 году демонтировать часть газопроводов на своей территории, ведущих к украинской «трубе». В результате объемы транзита через Украину сократятся до 15 млрд. куб. м. Киев потеряет и транзитные доходы.

Поставив под угрозу выполнение своих обязательств по обеспечению газом Европы, киевский режим своими руками дал зеленый свет для реализации «обходных» проектов газопроводов. Вновь запущен «Турецкий поток», идут переговоры о возрождении южной ветки поставок газа в Европу, строится «Северный поток-2», а пока суд да дело Европа открыла для России дополнительные мощности газопровода OPAL.

У самой же страны-банкрота денег на газ нет. Разоряя собственных граждан космическими тарифами на тепло, Украина даже в этом случае не может обеспечить комфортную температуру в жилищах. Нормативы по температуре в помещениях были снижены до +14 градусов, а теперь поговаривают и о том, чтобы снизить ее до +12.

В 2019 г., когда закончится действие газового контракта с РФ, Украина вообще может потерять статус транзитного государства со всеми вытекающими отсюда последствиями: энергетический голод, потеря транзитных доходов и издержки на содержание пустой трубы.

* * *

Последнее, что еще не разрушено, это человеческие связи между Украиной и Россией. И именно они не дают покоя киевской власти и нацистам.

Верховная рада отменила действие договора о малом приграничном движении, резко сократив число пограничных переходов. В октябре 2016 г. СНБО в рамках антироссийских санкций запретил осуществление деятельности на территории Украины шести российских платежных систем: «Колибри», «Золотая корона», «Юнистрим», «Лидер», Anelik, Blizko. Между тем именно эти переводы от украинцев, работающих в РФ, сумма которых в общей сложности достигала 0,5 млрд. долл. в год, являлась существенным подспорьем в семейных бюджетах граждан, пострадавших от экономической политики украинской власти.

Но даже собственные граждане, которые работают в России и пополняют украинский бюджет, являются врагами для тех, кого в народе причисляют к хунте. Так, глава СНБО А.Турчинов очень сожалеет, что МИД Украины апеллирует «к защите интересов наших граждан. У нас действительно много гастарбайтеров в России. Да, может быть не из-за самых лучших жизненных обстоятельств они вынуждены были туда выехать. Но я хочу сказать очевидную вещь: у нас идет война с Россией. И мы жестко должны контролировать любое перемещение через украинско-российскую границу». Ранее его предшественник, а ныне спикер парламента А.Парубий был еще более откровенен, заявив, что интересы граждан Украины, которые ездят в Россию, вообще не должны волновать правительство.

Угрозы ввести визовый режим с РФ, звучавшие с 2014 г., похоже, начинают переходить в практическую плоскость, попав на благодатную почву зоологической русофобии П.Климкина. Как сообщил министр иностранных дел, МИД начал подготовку к введению визового режима с РФ. Кроме того, глава комитета Верховной рады по иностранным делам А.Гопко потребовала расторгнуть порядка 300 двусторонних договоров с Россией.

Если Россия введет ответные меры, это болезненно ударит по десяткам миллионов граждан Украины. Несмотря на все безрассудные действия Киева, за 9 месяцев уходящего года на Российскую Федерацию приходится 14,9% товарного экспорта Украины.

* * *

Описать весь спектр антироссийских мер украинской власти в рамках одной статьи практически невозможно, эта тема, думаю, найдет отображение в многочисленных научных исследованиях о том, как можно убить собственную страну «назло врагам». Россия, которая на войну не явилась, оставшись, например, самым крупным инвестором украинской экономики и поставляя Украине помощь в виде угля и электроэнергии, практически не чувствует ударов Украины. В отличие от самой Украины, совершающей под видом «войны с Россией» самоубийство.

Ольга Шелкова

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.