Киргизия не подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭс

26.12.2016 17:53:03

Об этом сообщил пресс-секретарь коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Он пояснил, что все документы были одобрены всеми присутствующими.

Заявление о развитии торговой политики союза и кодекс не подписали только Киргизия и Белоруссия.

Как ранее пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, белорусский лидер Александр Лукашенко не смог посетить саммит. Все документы, ранее полностью согласованные, после сегодняшнего утверждения будут направлены в Минск на подпись.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придёт на смену такому же документу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Он призван заложить основы для перехода к единому таможенному регулированию.

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