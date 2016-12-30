Президент Додон представил команду своих советников

26.12.2016 13:31:40

Сегодня, 26 декабря, президент Республики Молдова Игорь Додон в рамках брифинга представил команду своих советников.

"Было подписано несколько указов, которые с сегодняшнего дня вступают в силу. Что касается структуры президентского аппарата, был подписан указ о замене некоторых названий советников:

- Советник по вопросам внутренней политики будет выполнять и функцию пресс-секретаря;

- Советник по вопросам внешней политике, будет заниматься только внешней политикой;

- Изменено название - советник в области образования, культуры и научных исследований;

- Советник в сфере отношений с диаспорой.

Новая структура аппарата президента:

Генеральный секретарь аппарата президента - Руслан Флоча.

Пресс-секретарь, советник по вопросам внутренней политики - Ион Чебан.

Советник по вопросам внешней политики - Андрей Негуца (прим. в скором времени будет утверждено).

Советник по юридическим вопросам, представитель президента Молдовы в отношениях с парламентом и правительством - Максим Лебединский.

Советник по реинтеграции - Василе Шова.

Советник в экономической сфере- Елена Горелова.

Советник в области образования, культуры и научных исследований - Корнел Попович.

Советник в агроиндустриальной сфере и в области государственного управления - Ион Пержу.

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