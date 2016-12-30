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Рубрика / Политика
Президент Додон представил команду своих советников
|26.12.2016 13:31:40
Сегодня, 26 декабря, президент Республики Молдова Игорь Додон в рамках брифинга представил команду своих советников.
"Было подписано несколько указов, которые с сегодняшнего дня вступают в силу. Что касается структуры президентского аппарата, был подписан указ о замене некоторых названий советников:
- Советник по вопросам внутренней политики будет выполнять и функцию пресс-секретаря;
- Советник по вопросам внешней политике, будет заниматься только внешней политикой;
- Изменено название - советник в области образования, культуры и научных исследований;
- Советник в сфере отношений с диаспорой.
Новая структура аппарата президента:
Генеральный секретарь аппарата президента - Руслан Флоча.
Пресс-секретарь, советник по вопросам внутренней политики - Ион Чебан.
Советник по вопросам внешней политики - Андрей Негуца (прим. в скором времени будет утверждено).
Советник по юридическим вопросам, представитель президента Молдовы в отношениях с парламентом и правительством - Максим Лебединский.
Советник по реинтеграции - Василе Шова.
Советник в экономической сфере- Елена Горелова.
Советник в области образования, культуры и научных исследований - Корнел Попович.
Советник в агроиндустриальной сфере и в области государственного управления - Ион Пержу.