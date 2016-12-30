РФ может начать беспошлинные поставки бензина в Казахстан

26.12.2016 12:36:05

РФ может обеспечить беспошлинные поставки бензина в Казахстан в объеме около миллиона тонн в год, передает РИА Новости. Об этом рассказал замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов, пояснив, что речь идет о 2017-2018 годах.

За это время должна завершиться модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих заводов в Павлодаре и Шымкенте, что позволит стране полностью удовлетворить внутренний рынок. Пока же заниматься поставками бензина будет Россия – по словам замминистра, объем в миллион тонн может идти беспошлинно.

Молодцов также добавил, что в следующем года РФ уделит большое внимание развитию взаимоотношение с Белоруссией, Казахстаном и Арменией, как с рынками в рамках ЕАЭС. Именно эти страны интересны для совместной работы.

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