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Рубрика / Политика
Центризбирком Туркмении начинает регистрацию кандидатов в президенты
|26.12.2016 12:30:59
Центризбирком Туркмении в субботу начинает регистрацию кандидатов в президенты Туркменистана на предстоящих 12 февраля 2017 года выборах. Об этом сообщают РИА Новости.
На высший государственный пост в Туркменистане претендуют три кандидата, выдвинутые тремя политическими партиями страны. Демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Гурбангулы Бердымухамедова, Партия промышленников и предпринимателей — председателя правления Акционерного коммерческого банка «Рысгал» (Достаток) Бекмырата Аталыева, Аграрная партия — главу Марыйского областного комитета партии Дурдыклыча Оразова.
По туркменскому законодательству после регистрации кандидатов в президенты начинается агитация. С этого момента политические партии, общественные объединения, граждане Туркменистана, кандидаты, доверенные лица кандидатов вправе в формах и методами, не запрещенными законом, вести агитацию за голоса избирателей, свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы кандидатов, их политические, деловые, личные качества, на своих заседаниях, собраниях, в СМИ.
Агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов.
Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане. Президент избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.