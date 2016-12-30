Лукашенко не приедет на саммиты ЕАЭС и ОДКБ

26.12.2016 12:21:46

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет принимать участие в планирующихся в понедельник, 26 декабря в Санкт-Петербурге саммитах Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близкие к организаторам саммитов.

На прошлой неделе Песков не стал комментировать журналистам возможность переговоров в Санкт-Петербурге Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь главы государства сообщил только, что на полях саммитов будет проведен ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Казахстана Назарбаевым.

Кроме того, сообщил Песков, что оба саммита, и ЕАЭС, и ОДКБ, имеют неформальный предновогодний характер.

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