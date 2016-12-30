Последние солдаты империи из вильнюсского ОМОНа

26.12.2016 12:13:35

На днях апелляционный суд Литвы начал рассмотрение жалобы местной Генпрокуратуры по поводу оправдания бывших омоновцев Владимира Разводова и Болеслава Макутыновича в деле об «агрессии против государства» в 1991 году. Литовская Фемида поставила своей задачей обязательно засудить этих людей, хотя Макутыновича уже даже нет в живых. В каких же преступлениях их обвиняют?

Таинственное убийство в Мядининкае

История вильнюсского ОМОНа берёт свое начало в 1988-м – отряд был создан приказом министра внутренних дел СССР для борьбы с организованной преступностью и массовыми нарушениями общественного порядка. По национальности около половины его состава оказались литовцами. Тем не менее к началу 1991 года, когда в Литве уже был решительно взят курс на выход из СССР, большинство бойцов вильнюсского ОМОНа не поддались националистическому угару и решили сохранить верность Советскому Союзу. «Отряд, как и вся милиция – это люди, люди разных национальностей, разных убеждений. И то, что происходило в обществе, конечно, имело место и у нас. Часть работников ушла, потому что они были сторонниками независимости Литвы. Советскую платформу приняли почти две трети личного состава... Я с группой офицеров принял решение перевести отряд под союзное подчинение, потому что местные власти хотели нас использовать для подавления антинационалистических выступлений, которые начинали принимать массовый характер. И таким образом в ночь с 11 на 12 января мы захватили полностью базу отряда и стали работать под союзным подчинением», – вспоминал позднее бывший командир отряда поляк по национальности Болеслав Макутынович.

В охваченном горячкой «цветной революции» Вильнюсе у подразделения было много работы. «Мы брали под охрану государственные объекты СССР. Их пытались занять незаконные вооружённые формирования; мы деблокировали таможенные посты, которые росли, как грибы после дождя... На нашем счету было много разных операций, в частности, операции по разоружению незаконных формирований. Мы их успешно проводили, причём не один раз, что, конечно, вызывало ярость у противоборствующей стороны. Ландсбергис (тогдашний председатель Верховного совета Литовской ССР, взявший курс на отделение. – Р.Х.) призывал население Литвы штурмовать нашу базу», – вспоминал Б. Макутынович.

После событий августа 1991 года Вильнюсскому ОМОНу был предъявлен ультиматум со стороны литовского МВД: либо отряд разоружается и остаётся на территории республики, либо выводится в Россию. Часть сотрудников осталась, а группа примерно из 60 человек вылетела самолётом в Россию. «Нас разместили на базе дивизии имени Дзержинского. В тот период нашлись светлые головы в МВД СССР и на протяжении двух-трёх недель решили судьбу каждого. Мы были оформлены в органы Министерства внутренних дел. Но через несколько месяцев прекратил существование СССР, и в январе 1992 года наши люди практически полностью были выдворены из этих органов. Нам пришлось выкарабкиваться самим...» – делился воспоминаниями бывший командир вильнюсского ОМОНа. Он сожалел: «Я понял, что «никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой...» «А жалею о том, что мы слепо шли за Центром, считали, что им там, в Москве, видней... Надо было поступать по примеру Приднестровья...»

Впоследствии новые власти Литвы выдвинули против бывших сотрудников ОМОНа Вильнюса и Риги обвинения «в борьбе против литовской государственности»: что они «захватили ряд гособъектов, нападали на таможенные посты, установленные властями Литвы, и разоружали местную милицию (но по взаимной устной договорённости не причиняли им вреда. – Р.Х.)». Самое серьезное из обвинений было связано с нападением на таможенный пункт в Мядининкае на границе Литвы и Белоруссии в ночь на 31 июля 1991 года. Тогда там при неясных обстоятельствах были убиты семеро новоиспеченных пограничников Литвы. Единственный оставшийся в живых Томас Шярнас, получивший тяжелые ранения, рассказал (кстати, интервью он даёт крайне неохотно, утверждая, что ему «тяжело вспоминать» происшедшее), что увидел мужчину, который забежал в вагончик со стороны леса, услышал крики и серию выстрелов. Шярнас настаивает, что «убили русские».

Кто стрелял?

За убийство в Мядининкае пока осужден только один человек – Константин Михайлов (Никулин): в начале июня апелляционный суд республики признал законным приговор о пожизненном заключении. 49-летний гражданин Латвии (имеющий и российское гражданство) К. Михайлов во времена СССР служил в рижском ОМОНе. «Осуждённый был среди тех, кто совершил насильственные действия против должностных лиц», – утверждал судья Алоизас Круопис. Однако прямые доказательства того, что ОМОН причастен к убийствам в Мядининкае, отсутствуют. Сам Михайлов свою вину не признал. По его мнению, решение суда незаконно, так как ни один свидетель не дал показаний о его связи с преступлением, других фактических данных также нет.

Тем не менее литовская сторона твердо придерживается своей версии, ставшей для Вильнюса официальной: якобы глава рижского ОМОНа Чеслав Млынник приказал группе «Дельта-1», в которую входили Михайлов, а также Андрей Лактионов и Александр Рыжков, убить литовских таможенников. В прокуратуре Литвы считают, что убийство полицейских и таможенников на КПП в Мядининкае было совершено «с целью вызвать смятение в таможенной службе государства, недавно провозгласившего независимость». Любая другая точка зрения на те события в Литве фактически приравнена к преступлению.

Ситуацию с «забытым солдатом погибшей империи» прокомментировал латвийский несистемный оппозиционный активист Владимир Линдерман: «Апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор первой инстанции, вынесенный бывшему рижскому омоновцу Константину Никулину-Михайлову: пожизненное заключение. Более того, статья переквалифицирована из «убийства» в «преступление против человечности», что лишает защиту возможности оспорить приговор в связи с истечением срока давности. Никулину вменяют убийство литовских таможенников и полицейских на таможенном пункте Мядининкай в 1991 г. Сам он свою вину не признал, доказательств в деле – ноль. Ажиотажа в мире, в сравнении с делом Савченко, тоже практически ноль. Ау, господин Лавров, ну хоть выскажетесь, что ли… Никулин вообще-то гражданин России».

Что касается граждан России Млынника, Лактионова и Рыжова, то им обвинения были предъявлены заочно, и полтора месяца назад Вильнюсский окружной суд приговорил их также к пожизненному. В посольстве РФ в Литве утверждают, что решение суда – сугубо показательное и политизированное. «Полагаем, что указанное судебное решение является отражением явной политизированности данного процесса, целью которого, очевидно, стало не тщательное разбирательство, а показательное наказание любой ценой. Удивительно, что такие приговоры, основанные на сомнительной доказательной базе, выносятся в стране, позиционирующей себя в качестве «образцового» правового государства. В этой связи хотели бы вновь обратить внимание литовской стороны на судьбу Константина Никулина, отбывающего в Литве пожизненное заключение по данному делу. Ситуация с его здоровьем серьёзно усугубляется, ему требуется неотложная медицинская помощь. Призываем литовские власти пересмотреть приговор в отношении Константина Никулина с позиций гуманизма», – сказано в заявлении посольства.

Правда восторжествует?

Впрочем, Окружной суд Вильнюса 4 июня 2015 года заочно оправдал бывших командиров вильнюсского ОМОНа Болеслава Макутыновича и Владимира Разводова, которым хотели присудить по 12 лет заключения. Суд постановил, что «ответственность за агрессию ложится только на руководство государства». Кроме того, по мнению судейских, «по международному праву за инкриминируемые преступления можно судить лишь в том случае, если они были осуществлены в условиях войны или оккупации». Судьям пришлось признать, что Макутынович и Разводов не причастны ни к штурму телецентра в Вильнюсе 13 января, ни к расстрелу пограничного КПП Медининкай в июле 1991 года.

По утверждению самих Макутыновича и Разводова, в 1991 году они противостояли «сепаратистским движениям», государственному перевороту и не собирались скрывать своей верности данной ими советской присяге. Хотя они оба успели вовремя перебраться в РФ, выдвинутые литовской стороной обвинения изрядно отравили им жизнь. «Самое обидное, что в России до 1998 года я находился в розыске. В Интерполе до сих пор числюсь. Меня периодически задерживали. В очередной раз я был задержан в 1998 году на Ленинградском вокзале. Хорошо, что со мной был человек, который сообщил об этом в Генпрокуратуру, подключил политических деятелей. Мы до сих пор проходим по каким-то оперативным учётам, как якобы «вильнюсская преступная группировка», – сетовал в 2000-м Макутынович в беседе с корреспондентом «Литературной России». Нелегко пришлось и его семье, оставшейся в Литве. «Моя жена Наталья находилась под постоянным контролем. На одиннадцатилетнего сына было совершено покушение. Он получил черепно-мозговую травму и перелом тазобедренного сустава», – с горечью рассказывал Б. Макутынович.

Оправдательный приговор в адрес Макутыновича и Разводова не удовлетворил литовскую прокуратуру, и она добилась того, что дело будут рассматривать повторно. Правда, прокуроры намерены судиться с мёртвым человеком, поскольку Б. Макутынович скончался 18 ноября 2015 года после продолжительной болезни. Однако в прокуратуре заявляют, что официального подтверждения смерти бывшего командира ОМОНа там получено не было, а посему дело против него в архив сдавать не станут.

К слову, при жизни Макутынович успел поделиться деталями интересного разговора: «Я не так давно разговаривал со своим главным врагом. Он был тут в Москве. Это Аудрюс Буткявичус. Он был министром обороны Литвы с 1991 по 1993 год. Потом он успел посидеть в тюрьме. Его арестовали за махинации и дали пять лет строгого режима. Но в то время он был одной из ключевых фигур. Я с ним встречался в прошлом году здесь, в Москве. Он приезжал по делам. Буткявичус многое понял. Он сказал мне интересные слова: «Болеслав, на самом деле мы и не думали выходить из состава СССР... Нас вытолкнули».

Отвечая на вопрос, кого имел в виду Букявичус, Макутынович сказал: «По существу, Центр. 13 января 1991 года, когда произошли события вокруг телебашни, премьер-министр Литвы сбежал, Ландсбергис тоже пытался скрыться... Испуг был полный. Сегодня мы имеем явные доказательства того, что тринадцать человек и как раз 13 января, как по заказу, были убиты снайперами того же Буткявичуса, потому что они стреляли с окрестных домов. В интервью одной из лондонских газет Буткявичус проговорился. Он сказал, что это была тщательно спланированная операция и что жертвы были неизбежны... А начиналось у нас с того, что по улицам Вильнюса в 1989 году ходила группа умалишённых, выпущенных из психиатрической больницы, где-то двадцать-тридцать человек. Они выкрикивали националистические лозунги, но их никто серьёзно не воспринимал... И движение «Саюдис», которое возглавлял Ландсбергис, называлось сначала «социалистическим движением за перестройку» – никак не иначе…»

В последнее время Вильнюс, затеявший шумное судилище над «преступниками» 1991 года, невольно добился того, что на тему наконец-то обратили пристальное внимание в России. Российские специалисты-историки и общественные деятели выражают желание докопаться до ответов на вопросы о тех событиях – и, надо надеяться, это будет сделано. А властям Литвы следовало бы вспомнить старинную мудрость: кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки.

Роман Холодов

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