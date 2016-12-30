Партнёрский союз Ахметова и Порошенко: политэкономия войны

26.12.2016 12:03:27

Цифра участников т.н. АТО в марте 2016-го была 130 тысяч человек, а сейчас достигла 200 тысяч. Десятки тысяч взрослых мужчин служат в ВСУ, тысячи в национальной гвардии. Зарплаты на службе - это их основной заработок и финансирование их семей, если не считать сборов с блокпостов и кормёжки с оставленного переселенцами имущества. При этом сформировалась целая каста т.н. добробатов, где уже несколько лет служат полуразбойники, не представляющие себе уже иной деятельности, кроме поборов с населения и сборов с государства. К слову сказать, даже пенсионеры с пенсий платят военный налог, а военные расходы увеличены в бюджете на следующий год до 136 миллиардов гривен, что составляет 5% ВВП.

Но эта политэкономия войны включает в себя и финансово-промышленные группы, как, например, ФПГ «Систем Кэпитал Менеджмент» (далее СКМ) Рината Ахметова.

Ринат встроился

Ринат Ахметов представлялся на западе Украины как донецкий и «антиукраинский» политик, а на востоке страны как «свой в доску парень». До сих пор, несмотря на падение цен на металл и мировой финансовый кризис, войну и падение украинской экономики, Ринат Ахметов – крупнейший и самый богатый олигарх Украины с широким международным бизнесом, в том числе в России.

Ахметов был одним из спонсоров Партии регионов и лично Виктора Януковича, до сих пор через своего партнёра Бориса Колесникова контролирует до 50% «Оппозиционного блока» и часть депутатов в других группах и фракциях. Когда в Донбассе началось антикиевское движение за свою свободу, Ахметов выступил с критикой этого движения. Заметим, что в течение всего т.н. АТО и обстрелов Донецка только Авдеевский коксохим, и только потому что находится прямо посреди линии фронта, пострадал от действий ВСУ. Остальные объекты Ахметова в Донецке практически не пострадали. Их будто бы и нельзя было обстреливать.

Общий язык с Ринатом Ахметовым нашёл Арсений Яценюк. Практически сразу после своего утверждения на пост премьер-министра Украины. Олесь Бузина, известный украинский журналист и писатель, незадолго до своей гибели в 2015-м заявил в своём блоге: «У нас, согласно распоряжению свыше [из медиагруппы "Украина", которая стоит над редакцией и над шеф-редактором], нельзя критиковать "светлую личность" премьер-министра Арсения Яценюка, о чем я узнал только после вступления в должность. Он неприкосновенен, с чем я не согласен».

Бузина, которого назначили шеф-редактором газеты «Сегодня», самой тиражной на Украине, вынужден был уйти со своего поста именно из-за этой позиции медиахолдинга по Яценюку. Напомним, что к тому времени прошло около полугода после майдана, а его лидер Яценюк плотно сотрудничал с Ахметовым.

Рост тарифов и курса доллара оказались на руку Ахметову, так как фактически обеспечивали бесперебойное поступление финансов из бюджета Украины. Происходило это так: правительство Яценюка по требованию МВФ увеличивало тарифы, потом оно «спасало» население, введя государственное субсидирование из бюджета для оплаты завышенных тарифов на тепло, газ, электроэнергию, деньги прямо из госбюджета поступали на счета энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний Ахметова.

То есть субсидирование оплаты счетов ЖКХ по факту не спасало население от нагрузки, банкротства, а сохраняло систему СКМ за счёт государственного бюджета. Это сознательное взаимовыгодное сотрудничество правительства Яценюка и Ахметова, начатое ещё в то время, когда ВСУ вели активные боевые действия в Донбассе.

Во время войны корпорация Ахметова оказалась разделена линией фронта, но вскоре даже это стало устраивать олигарха. Военные действия и экономическая блокада ДНР и ЛНР позволяют покупать у непризнанных республик уголь по заниженной цене, поставляя его на свои предприятия на Украине. На протяжении уже почти трёх лет войны, которую ведёт Киев против ДНР/ЛНР, Ахметов заплатил десятки миллионов долларов в бюджет Украины, которые пошли и на ВСУ.

Когда Яценюка отправили в отставку, а место «спасителя украинского народа» занял Гройсман - прямая креатура Порошенко, делиться пришлось прямо с президентом. Беглый олигарх Онищенко, участвовавший в схемах коррупции Порошенко, совсем недавно заявил, что у него есть доказательства выплаты Ахметовым 200 млн. долларов прямо президенту Украины. По неподтверждённой информации, это произошло путём покупки акций корпорации Ахметова СКМ компаниями Порошенко с существенным дисконтом, а потом Ахметов выкупил их назад уже по рыночной цене.

Об империи Ахметова в условиях войны

Ахметов никогда не был ни антиукраинским политиком, ни «своим в доску донецким». Он - бизнесмен, и сохранение своего бизнеса, даже в ущерб стране, откуда он его начинал, - ключевая и главная его задача.

Финансово-промышленная группа Ахметова «СИСТЕМ Кэпитал Менеджмент» состоит из трёх крупных и самозамкнутых корпораций, а именно: ДТЭК (энергодобывающие, генерирующие и распределяющие компании на Украине и в ДНР/ЛНР); «Метинвест» (выплавка металла в Мариуполе, Запорожье, Днепропетровске, Великобритании и др. странах); машиностроительная корпорация КОРУМ (активы на Украине, в Ульяновске и Оренбургской области РФ). Кроме того, Ахметов владеет медиаактивами (газета «Сегодня», ТВ-холдинг «Украина»), телекоммуникациями («Укртелеком»).

Ахметов сохранил имущество в Крыму: санаторий «Ай-Даниль» в Гурзуфе, детский центр «Берег» в Алуште, комплекс «Кучук-кой» в Ялте, «Керченский стрелочный завод», ЧАО «Морской индустриальный комплекс» в Севастополе и др.

Национализация не коснулась ахметовского имущества, чего не скажешь об имуществе Игоря Коломойского. При этом между Коломойским и Порошенко конфликт есть, а между Ахметовым и Порошенко якобы конфликта нет, несмотря на «пророссийскую» позицию Ахметова.

Владеет Ахметов бизнесом и в других странах: в США, Великобритании, Италии и, конечно, России.

Так, в России его корпорации принадлежит угледобывающих активов более чем на 400 млн. долларов. «ДТЕК Энерго» владеет в Ростовской области ООО «Шахтоуправление Обуховская», ООО «Донской антрацит», ООО «Дальняя», ООО «Гуковуголь» и др.

По всей видимости, Ахметов, также как и Порошенко, владеет в России и кондитерским производством, а именно компанией «Конти-Рус», которая формально принадлежит Борису Колесникову.

По сути, «Оппозиционный блок» в той части, которая принадлежит Колесникову-Ахметову, образовал ситуативный союз с БПП. Блок разделён на две сферы влияния, второй из которых есть сфера влияния Сергея Лёвочкина, владельца «Интера», переживающего сейчас конфликт с Порошенко.

К примеру, предприятие Бориса Колесникова «Конти» наладило сотрудничество с предприятием «Житомирские ласощи», где выпускает свою продукцию. «Ласощи» более года назад при покровительстве министра юстиции в правительстве Яценюка и самого Порошенко в результате рейдерской атаки были захвачены соратником Порошенко по оборонке Сергеем Пашинским, а владеет «Конти» партнёр Ахметова – Колесников.

Так называемая деолигархизация коснулась в той или иной мере всех финансово-промышленных групп, за исключением ФПГ Порошенко и ФПГ Ахметова. Более того, одного из своих союзников по партии и спонсоров «Оппозиционного блока» Вадима Новинского Ахметов лично упрашивал не ехать в Брюссель и Страсбург с заявлениями о политическом и экономическом преследовании, организованном Порошенко.

Просьба, которая поступила Ахметову, исходила не столько от Порошенко, сколько от куратора Украины в Госдепе Виктории Нуланд, пообещавшей, вероятно, финансовые преференции Ахметову в металлургическом бизнесе, который он пытается вести сейчас в США.

Новинский не поехал. Теперь против него кум Порошенко комедиант Луценко, по совместительству генеральный прокурор, открыл обречённое на провал полубезумное дело, а самого Новинского Рада лишила депутатской неприкосновенности. Правда, на днях Новинский был включен в постоянную делегацию Верховной рады в ПАСЕ…

И именно Ахметов – ключевая фигура в поддержании стабильности власти Порошенко на данный момент.

Василий Наконечный

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.