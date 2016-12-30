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Рубрика / Общество
Гражданин Эстонии: Русские не воюют против России
|26.12.2016 11:49:14
Редакция эстонской газеты «Столица» обратилась к своим читателям с вопросом — «будете ли вы в случае чего воевать с Россией»? Ответы предлагалось оформить в формате небольшого эссе в рамках конкурса молодёжной рубрики #МОРС.
Одним из победителей конкурса стал гражданин Эстонии Герман Гетманченко, заявивший о том, что любит Россию не меньше, чем компактную Эстонию, и воевать против страны, которую считает своей второй родиной, не станет.
Герман Гетманченко:
— В 1991 году окончательно распался Советский Союз, в состав которого входило и наше государство — Эстония. Мы стали независимыми, свободными, самоуправляющимися. Прошло 25 лет. За это время Эстония стала членом Европейского союза, вступила в военный блок НАТО, перешла на евро, а вот стала ли более независимой? Если раньше то, что нам делать, диктовала Москва, то теперь нами командуют из Брюсселя. Ну, не может такое маленькое государство быть совершенно независимым — не по карману это ему. Оно должно вступать в какие-либо блоки, союзы, а значит делиться, хоть даже в малой доле, своим суверенитетом.
С развалом Советского Союза в мире произошёл переполох — все борются за власть, за влияние, за территории. В истории все повторяется. Пока Россия была слаба, многие готовы были с ней дружить. Но как только в РФ осознали, к чему это может привести, и стали проводить свою политику, многие ополчились против неё.
Бытуют разные мнения по поводу России. Кто-то считает, что там плохо — кто-то, что хорошо. А я всегда буду отдавать часть своей души России, ведь там живут мои близкие, я там часто провожу своё время. Россия — моя вторая родина!
И как я могу «в случае чего» направить оружие против тех, кого понимаю и с кем дружу? Против тех, с кем еще четверть века назад мы жили в одном государстве? Не смогу.
Я родился в Эстонии и люблю свою родину. Я люблю эту землю и природу. Мне нравится моя жизнь в Эстонии! Но я не смогу воевать с людьми, которые родились там же, где и мои родные, которые говорят на моем языке и у которых дух русский — такой же, как и у меня.
Часто мы слышим от старшего поколения «Хорошо было в СССР, мы ездили куда и когда хотели, никаких границ и никаких ссор между государствами не было». Но сейчас время другое, другие законы, другие правила. Старшим трудно привыкнуть к тому, что они уже не могут с уверенностью назвать себя русскими. Представители среднего возраста тоже находятся в замешательстве, родня у многих в России, родной язык русский, но они уже не российские русские. Но ещё и не эстонцы.
Не хотят здесь нас признавать такими, какие мы есть. Нам долго внушали: учите эстонский, станете гражданами и жизнь наладится. Если бы всё было бы так просто! Выучил немецкий и стал немцем, выучил голландский — стал голландцем, а нет! Не получается.
Воевать с Россией… А за что? Какая цель войны? Что приносит война, мы уже видели на примере Югославии, Ливии, Ирака, Сирии …. Оно вам надо? Что будет, если мы предадим страну своего детства, где были счастливы наши родители? Ничего хорошего.
На территории Эстонии живёт много людей родом из России, у которых не было другого выхода, как остаться в Эстонии. Некоторые вынуждены были приехать сюда и жить здесь. Некоторым в своё время не разрешили вернуться на родину. Причин много: репрессии, война… Теперь они живут, вспоминая то время, когда жили там, где родились, где выросли, выучились и как не по своей воле очутились здесь — в Эстонии, где одномоментно стали оккупантами.
Моё мнение человека, имеющего эстонское гражданство и эстонское образование, мой родной язык — русский, корни мои идут из России и дух мой — русский: я не буду воевать против России!
Я не буду помогать уничтожать великую державу, которую я люблю ничуть не меньше, чем маленькую компактную Эстонию. Я не смогу разорваться между двумя моими родинами, поэтому скажу твёрдо, что я — против войны.
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