Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 12:48:34
- Экс-министр обороны Молдавии намерен основать политическую партию далее »
- 12:00:04
- Поздравление Константина Затулина с наступающим Новым Годом далее »
- 13:14:03
- Россия сожалеет о задержках в работе по таможенному соглашению с Грузией далее »
- 12:56:18
- Второй Российский центр науки и культуры открылся в Оше далее »
- 12:47:55
- Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду далее »
- 12:33:23
- Ереван сообщил о гибели троих военнослужащих в бою на границе с Азербайджаном далее »
- 10:24:02
- В МИД РФ ожидают урегулирование молдо-приднестровского вопроса далее »
- 16:30:50
- Москва призвала Киев не допустить торгово-экономической блокады Донбасса далее »
- 15:34:46
- Прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы далее »
- 15:23:09
- Глава МИД Сергей Лавров ответил на запрос Константина Затулина по вопросу прав всех неграждан Латвии и Эстонии на безвизовый въезд в Россию далее »
-
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »
-
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
Рубрика / Общество
Не уподобляться, но помнить и быть бдительным
|26.12.2016 11:44:13
Скачки отдельных товарищей на трупах жертв авиакатастрофы на Чёрном море могут показаться возмутительными лишь для тех, кто не понимает, как устроены мозги у небратьев.
Следует понимать, что эти люди уже давно для себя решили, что русские являются для них врагами. Все русские. Вообще все. Русский? Враг, сдохни. Всё просто.
Радоваться смерти врага — логично. Не по-христиански, но логично. Есть несколько человек, смерти которых я буду радоваться. По крайней мере, мне так кажется. Хотя по факту может и не буду — сколько раз удивлялся приколам своей психологии на этот счёт. Правда, я, конечно, ещё не дошёл до того, чтобы записывать во враги целые народы или даже относительно широкие группы этих народов. Я даже небратьев-то, вообще говоря, всем кагалом во враги не записываю. А они записывают. Но потому-то и небратья — разные мы, разный подход к восприятию мира.
Что же нам делать в этой ситуации?
Во-первых, не испытывать иллюзий: рядом с нами живут люди, которые считают нас врагами и в случае чего порадовались бы нашей смерти. Думаю, с них при случае вполне станется не то лекарство пациенту ввести (врача того помните же?) или, скажем, работая поваром в столовой стрихнину в стряпню подсыпать. Ненависть — жуткая штука.
Во-вторых, запоминать поимённо всех, кто записал себя в наши враги. Для того, чтобы не дать им потом смешаться с остальным населением. Если, конечно, не хотим скушать борщику со стрихнином в один прекрасный момент.
В-третьих, не уподобляться. Ну, тут, я думаю, комментарии излишни.
Юрий Ткачев