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Рубрика / Общество

Не уподобляться, но помнить и быть бдительным


26.12.2016 11:44:13

Скачки отдельных товарищей на трупах жертв авиакатастрофы на Чёрном море могут показаться возмутительными лишь для тех, кто не понимает, как устроены мозги у небратьев.

Следует понимать, что эти люди уже давно для себя решили, что русские являются для них врагами. Все русские. Вообще все. Русский? Враг, сдохни. Всё просто.

Радоваться смерти врага — логично. Не по-христиански, но логично. Есть несколько человек, смерти которых я буду радоваться. По крайней мере, мне так кажется. Хотя по факту может и не буду — сколько раз удивлялся приколам своей психологии на этот счёт. Правда, я, конечно, ещё не дошёл до того, чтобы записывать во враги целые народы или даже относительно широкие группы этих народов. Я даже небратьев-то, вообще говоря, всем кагалом во враги не записываю. А они записывают. Но потому-то и небратья — разные мы, разный подход к восприятию мира.

Что же нам делать в этой ситуации?

Во-первых, не испытывать иллюзий: рядом с нами живут люди, которые считают нас врагами и в случае чего порадовались бы нашей смерти. Думаю, с них при случае вполне станется не то лекарство пациенту ввести (врача того помните же?) или, скажем, работая поваром в столовой стрихнину в стряпню подсыпать. Ненависть — жуткая штука.

Во-вторых, запоминать поимённо всех, кто записал себя в наши враги. Для того, чтобы не дать им потом смешаться с остальным населением. Если, конечно, не хотим скушать борщику со стрихнином в один прекрасный момент.

В-третьих, не уподобляться. Ну, тут, я думаю, комментарии излишни.

Юрий Ткачев

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