Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

26.12.2016 11:24:20

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В прошлые минувшие выходные из тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе были освобождены и вывезены на сопредельную с ДНР территорию два гражданина России, ранее задержанные властями Украины по обвинению в пособничестве сепаратистам. Через день в Донецке при посредничестве Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и патриарха Кирилла был освобожден украинский военнослужащий Тарас Колодий — последний из тех, кто устраивал террор в аэропорту Донецка, находившийся в плену почти два года.

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

Кирилл Фролов:

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия и Патриарха Кирилла. Патриарх не мог отказать Блаженнейшему митрополиту Онуфрию просить власти ЛДНР освобождать из плена в Новороссии оккупанта из ВСУ Колодия. Это был вынужден сделать Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий, в вместе с ним, его непосредственный церковный руководитель - Святейший Патриарх Московский и ВСЕЯ РУСИ Кирилл - они заложники, хунта, в то числе и путем фабрикации "дела Новинского" и "Фроловликс" готовится массовый политический репрессивный процесс, "Новый Талергоф" против УПЦ. Блаженнейшего уже допросили по "делу Новинского". Пока как свидетеля. Если Святейший и Блаженнейший публично попросят Порошенко о сотнях православных узников - ополченцах, томящихся в застенках СБУ, то тут-же митрополит Онуфрий станет обвиняемым. С захватами Лавр... Пора бы это понимать. И это, в том числе-успешный шантаж с принуждением о ходатайстве за "киборга" ("а то Лавры захватим, священников и мирян пересажаем"),будет продолжаться, пока существует хунта и не ведется битва за историю с "историософской ересью украинства, не переиздаются миллионными тиражами Николай Ульянов, Талергофские альманахи" и архимандрит Иннокентий Гизель. Значит ли это, что православным надо молчать? Ни в коем случае. Именно пропатриаршие православные общественные организации - Ассоциация православных экспертов и Союз православных граждан требуют освобождения сотен православных исповедников, в том числе и, их арестовали за Куликово поле, и всех, томящихся в застенках СБУ. Например, арестованных на 15 и 14 лет в Тернополе братьев Ярослава и Дмитрия Лужецких - их сдал отец-бандеровец, их "вина" состоит в том, что они православные, общались с Ассоциацией православных экспертов, Народным фронтом Олега Царева и не поддержали нацистский переворот 2014 г. В московском храме св.Троицы на Воробьевых горах -миссионерском приходе АПЭ,СПГ и патриотов Новороссии, Малоросси и Подкарпатской Руси, регулярно проводятся молебны об освобождении пленных хунтой и победе над напавшмими на Церковь и Отечество, о воссоединении Великой, Малой и Белой России.

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