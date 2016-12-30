Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

26.12.2016 11:07:50

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

Генассамблея ООН признала Россию государством-оккупантом за захват Крыма -- В понедельник, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН на 65-м пленарном заседании проголосовала за резолюцию о "Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Cевастoполе (Украина)". За проголосовали 70 стран. Против - 26. Воздержались - 77. В документе ООН используется формулировка "Временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Cевастoполя". Теперь "временно оккупированный Россией украинский Крым" - признанное на международном уровне определение статуса полуострова. Статус России - государство-оккупант. Формулировки, использованные в резолюции, имеют большое значение не только для пролонгации существующих, но и для введения новых санкций в отношении России - в связи с серьезными нарушениями прав человека в Крыму. В соответствии с Женевской конвенцией (от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны) на Россию ложатся обязательства "оккупирующего государства". В частности, по прекращению нарушений прав человека и пыток, по освобождению украинских граждан из мест заключения, в том числе на территории России. В документе содержится требование к РФ отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Фиксируется также важнейший механизм для недопущения повторения подобной ситуации в дальнейшем - постоянная мониторинговая миссия ООН. Соавторами данной резолюции являются делегации 32 стран, включая США. Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке. Источник: "15 МИ-НУТ" (15minut.org), 19.12.16

26 государств высказались против украинской резолюции по Крыму в ООН -- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму. Как сообщает ТАСС, против документа проголосовали 26 стран.Проект внесла на рассмотрение в ООН Украина. За документ проголосовали 70 государств, среди которых ЕС, Канада, США, Турция и Япония. 26 стран, в том числе Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сер-бия, Сирия, Узбекистан и ЮАР, не поддержали украинскую резолюцию. 77 членов ООН воздержались от голосования. В основном это государства Латинской Америки и Африки. Источник: "Новоросс.info" (novoross.info), 2016-12-21

В бюджете-2017 заложено недостаточно средств на деоккупацию Крыма – украинские СМИ. В проекте бюджета Украины на 2017 год заложено недостаточно средств на деоккупацию Крыма и связанными с этим проектами. Об этом в интервью телеканалу 112-Украина заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. - На Крымский дом просили. Там тоже мизер выделили. А там огромные работы, там ремонтировать надо. Я понимаю, что в стране плохо, денег нигде не хватает, но вопросы деоккупации Крыма должны быть приоритетными... По крайней мере, надо было с нами переговорить, объяснить, почему так. Никакого разговора не было, - заявил народный депутат. Мустафа Джемилев сообщил, что глава Меджлиса крымскотарского народа, депутат Рефат Чубаров проявил инициативу, договарился о встрече, и будет разговаривать по поводу выделения средств на деоккупацию Крыма. Он также добавил, что никакого разговора с представителями крымских татар о сумме, необходимой для проектов, связанных с деоккупацией полуострова, до сих никто не проводил. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 20.12.2016

Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам -- Верховная Рада Украины отдала средства, предусмотренные в 2016 году на АР Крым, на зарплаты шахтерам. За такие изменения в закон о госбюджете на 2016 год №4744 проголосовали 253 народных депутата, - сообщает ЛІГА.net. Отмечается, что на 450 млн грн увеличиваются расходы на заработную плату сотрудникам государственных шахт. Средства выделяются за счет сокращения резервного фонда на 270 млн грн, а также выделение 180 млн грн за счет доходов местных бюджетов АР Крым и города Cевастoполя, которые поступали в казначей-ство в 2016 году. Сообщается, что эти средства будут возвращены в местные бюджеты АР Крым и г.Cевастoполь, когда временно оккупированная территория вернется под общую юрисдикцию Украины. Источник: "ОстроВ" (ostro.org), 16:52 22.12.2016

В Украине завели дело на сервис Booking.com за пособничество оккупантам в Крыму – украинские СМИ. «Прокуратура Автономной Республики Крым в составе Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство в отношении портала Booking.com, вследствие чего доступ к сайту на территории Украины может быть заблокирован. Об этом сообщил народный депутат Григорий Логвинский. По его словам, голландская компания Booking.com активно сотрудничает с оккупационными "властями" полуострова и открыто рекламирует, совершает сделки и продает проживание в украденных у Украины санаториях и гостиницах Крыма. "Наглость доходит до того, что продают путевки даже в "отжатые" у Верховной Рады и Администрации президента санатории, воруя деньги фактически у высших органов власти Украины. Соответственно, компания является соучастником преступления", - написал Логвинский в "Фейсбуке". Источник: "События Кpыма", 20.12.16

Украинские депутаты предлагают обменять Карпюка и Клыха на «крымских дезертиров» - как сообщают украинские СМИ, более 100 украинских народных депутатов подписались под обращением к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой принять меры по обмену украинских политзаключенных, содержащихся в России, Станислава Клыха и Николая Карпюка. Об этом 20 декабря на пленарном заседании заявил депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, сообщает Укринформ. «Мы предлагаем обменять Карпюка и Клыха на задержанных 21 ноября сотрудниками СБУ предателей Александра Баранова и Максима Одинцова, которые будучи украинскими военными, после аннексии Крыма перешли на службу к вражеским силам», – заявил Лозовой. По его словам, обращение подписали, в частности, три главы фракций коалиции – Игорь Гринев (Блок Петра Порошенко), Максим Бурбак (Народный фронт), Олег Ляшко (Радикальная партия) и более 10 глав комитетов. Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат. 26 мая суд в Чечне приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет лишения свободы, еще одного украинца Станислава Клыха – до 20 лет заключения. Военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов были задержаны в результате проведения спецоперации СБУ 20 ноября на административной границе с Крымом. Против них открыты уголовные производства по статьям 408 Уголовного Кодекса Украины – дезертирство и ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена. Президент России Владимир Путин осудил задержание военных из Крыма и назвал его «вероломством». До 2014 года Одинцов и Баранов проходили службу в Вооруженных силах Украины в части, расположенной в Сакском районе. Когда она была захвачена российскими военными, оба военнослужащих перешли на службу в армию Российской Федерации. Источник: Крым Реалии, 21.12.16

Украина намерена отплатить Нидерландам за любезность судебным иском -- Дальнейший путь скифского золота, вывезенного из Крыма, может оказаться весьма извилистым. Как передает корреспондент агентства "Новый День", Украина не спешит платить за хранение и доставку коллекции скифского золота, в течение двух лет хранящегося в Амстердаме. И не потому, что нет денег, а потому что советники посоветовали с ним судиться. Заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко не исключила, что Украина подаст иск, чтобы не платить 111 тыс евро музею Алларда Пирсона за хранение и инвентаризацию скифского золота, а также за транспортировку этих экспонатов на Украину. "Конечно, это не вопрос наших ресурсов. На самом деле есть несколько последующих шагов, которые мы можем сделать. Это, например, наш иск, чтобы Украина эти деньги не компенсировала. Может быть множество вариантов, решения этого вопроса... Мы будем бороться, и у нас очень сильные юридические советники". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-16

НАТО намерено усилить свое присутствие в Черном море -- Североатлантический альянс (НАТО) планирует усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для румынского Digi24. "Мы анализируем возможности для обеспечения присутствия на Черном море военно-морских и военно-воздушных сил. Для этого мы активно сотрудничаем с нашими членами - Румынией, Болга-рией и Турцией", - заявил Столтенберг. По его словам, в Черноморском регионе НАТО укрепил присутствие за счет создания многонациональной бригады под руководством Румынии. Новое заседание Совета Россия-НАТО состоится 19 декабря. Источник: "Меридиан-Cеваcтополь" (meridian.in.ua), 17.12.2016

Украина грозит России расширением санкционного списка -- МИД Украины заявил о расширении санкции против России. Речь идет о тех, кого считают причастным к политическим гонениям украинцев. Как передает корреспондент агентства "Новый День", напомним, ограничительные меры - от запрета на въезд в страну до запрета экономической деятельности на территории Украины - в отношении граждан и компаний России были введены осенью 2015 года сроком на 1 год. В октябре 2016 президент Порошенко продлил действие санкций и расширил "черный" список. Сейчас в него входят около 700 человек и более 270 компаний и организаций. Теперь глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что готовится очередное расширение списка: "Мы будем пытаться адаптировать этот список по мере того, как мы будем иметь четкие данные, кто вовлечен в процессы в отношении наших полити-ческих заключенных". Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-17

В Украине надеются начать вещать на Крым с телевышки на Херсонщине до конца зимы – по сообщениям украинских СМИ, заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко заявляет, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре точно начнется до конца зимы. "Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, – вероятность 80%, до конца зимы – 100%", – сказал он сегодня на пресс-конференции. Замминистра отметил, что конструкция телевышки практически завершена – уже есть 150 метров конструкции, теперь необходимо завершить крепления и установить передатчики. Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания. Как сообщалось, 2 декабря, на административной границе с аннексированным Крымом начали устанавливать радиовышку, которая должна начать полноценное вещание украинских телепрограмм на полуостров. Напомним, в апреле этого года член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский рассказал о намерении построить в Чонгаре, в районе административной границы с Крымским полуостровом, 150-метровую радиовышку, чтобы обеспечить хотя бы часть территории Крыма FM-сигналом. В июне этого года Костинский рассказал о намерении Украины увеличить вещание на территорию Крыма и запустить четыре сигнала украинских радиостанций. Источник: События Крыма, 23.12.16

За время оккупации крымчане получили на материке 53 тысячи украинских загранпаспортов - За период с 2014 года по 2016 год включительно жители временно оккупированного Крыма оформили в управлениях миграционной службы на территории материковой части Украины 52 тысячи 910 украинский заграничных паспортов. Как передает Центр журналистских расследований, об этом изданию Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины. В частности в 2014 году крымчанам было оформлено 11239 заграничных паспортов Украины, в 2015 году украинская миграционная служба выдала жителям полуострова 25091 загранпаспорт, в 2016 году было выдано 16580 документов. Граждане Украины, проживающие во временно оккупированном Крыму, могут оформлять украинские загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов. Как сообщалось, 22 октября 2014 года в аннексированном Крыму началась выдача крымчанам первых загранпаспортов РФ нового поколения. Евросоюз, США и другие страны, не признавшие аннексии Крыма Россией, заявили, что не будут пускать к себе крымчан по российским паспортам. Жители АРК могут въехать в эти страны исключительно по украинскому загранпаспорту и полученной в Украине визе. Источник: ЦЖР, 23.12.16

Крымско-татарское национальное движение

На телеканале Порошенко Ислямова объявили "мразью" и агентом Путина - Координатор блокады Крыма, меджлисовский коммерсант Ленур Ислямов, на самом деле, - агент российских спецслужб, а его участие в блокаде было использовано для обогащения. Об этом в эфире 5 канала заявил советник главы МВД Украины Илья Кива. "Ленур Ислямов. Вы не помните такого персонажа на блокаде Крыма, где он сейчас? Я тогда сказал, что это ФСБ-шник. Это ФСБшный агент, который использовал ситуацию с блокадой Крыма для финансового обогащения и решения своих поставленных задач Россией… Там тех крымско-татарских-то… где они сейчас, эти крымско-татарские блокадники? Я тогда говорил, что Ленур Ислямов - это, в первую очередь, кто? Вице-премьер Аксенова. Когда я сидел в окопе, эта мразь сидела в кресле вице-премьера Аксенова, уже на тот момент российского правительства, оккупированной территории. А потом он приезжает с Москвы и использует ситуацию с блокадой Крыма, нашей блокадой. Так почему же ты не взял в руки оружие? А вы что-то слышали о ведении боевых действий на территории оккупированного Донбасса тем же крымским батальоном? Очень легко стоять и обдирать проезжающих. А ну-ка, пойдите и попробуйте исполнить акт самопожертвования", - заявил Кива. Источник: "Навигатор-Крым", 21.12.16

В Крыму возобновили дело против адвоката, защищавшего членов Меджлиса - В Крыму возобновили уголовное дело в отношении адвоката Николая Полозова. Об этом написал сегодня сам Полозов на своей странице в "Фейсбуке". "Рано радовались. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении меня… отменено, и меня вновь ожидают (в Следственном комитете РФ по Крыму) для дачи объяснений в рамках проведения доследственной проверки. В общем, защита прав человека в Крыму дело ответственное и опасное, я вам скажу", – написал адвокат. Ранее "События Крыма" сообщали, что следователи в Крыму отказали в возбуждении уголовного дела в отношении Полозова. Источник: События Крыма, 21.12.16

ФСБ фабрикует новое дело против зампреда Меджлиса -- Управление ФСБ по Крыму и Cевастoполю фабрикует новое дело против зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. 16 декабря Умеров вместе со своими адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым побывал у следователя крымского главка ФСБ старшего лейтенанта юстиции Игоря Скрипки; этот же следователь ведет дело Умерова о сепаратизме. Скрипка уведомил зампреда Меджлиса о начале новой доследственной проверки и попытался его опросить. Однако Умеров от дачи объяснений отказался. По итогам проверки, как заметил адвокат Курбединов, с большой вероятностью будет возбуждено новое дело. Позже сам Умеров уточнил, что проверка проводится по факту его выступления в рамках телемоста, организованного в эфире киевского "17 канала" 12 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена военным путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова. Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. Источник: "Vlasti.net" (vlasti.net), 19 Декабря 2016

Оккупанты в Крыму выселяют из здания христианскую общину, поддержавшую крымских татар – украинские СМИ. «В оккупированном Бахчисарае запретили христианской протестантской общине "Голос Надежды" эксплуатировать здание, в котором она находится уже более 10 лет. Об этом сообщил старший пастор церкви "Скиния" Рустам Фатуллаев, передает Центр журналистских расследований со ссылкой на издание "15 минут". Пастор отметил, что при общине действуют реабилитационные центры помощи наркозависимым и алкозависимым. "Община занималась добрыми делами, пока не пришла оккупационная власть и напротив этой общины не построили какое-то здание ФСБ", - заявил он. По словам Фатуллаева, после этого начались притеснения общины и регулярные проверки представителей коммунальных служб и пожарной инспекции, по итогу которых пришло предписание о запрете эксплуатации здания. Он подчеркнул, что община не участвовала в митингах, однако открыто поддерживала право жителей Крыма на мирные собрания, а также крымских татар. "На общине не вывешивали украинский флаг, но стояли на позиции правды. И за это они получили", - заявил пастор. Источник: "Черноморские новости", 19.12.16

ФСБ в Крыму считает, что не нарушило закон, когда размахивало оружием перед детьми во время обыска в доме крымского татарина – украинские СМИ. «Супруга политзаключенного Узаира Абдуллаева, который в настоящее время находится в СИЗО, Фера Абдуллаева сообщила, что в ответ на свою жалобу на действия сотрудников ФСБ во время обыска в их доме получила письмо, в котором сказано, что "нарушений действующего законодательства России не установлено". Об этом супруга Абдуллаева написал на странице Узаира в Facebook: "1. 11. 2016 года я отправила заказным письмом жалобу о нарушениях сотрудников ФСБ при проведении обыска в нашем доме. После того беззакония, которое творится на судах, допросах, СИЗО, ответ замначальника не удивляет: "Нарушений действующего законодательства РФ не установлено". Накануне Узаир Абдуллаев заявил в "суде" о применении сотрудниками ФСБ насилия в отношении него во время следственных действий. По его словам, во время перевозки из СИЗО на допрос его били в живот и по ногам. Кроме того, в машине Узаира везли на полу автомобиля и в наручниках. Как сообщал сайт "15 минут", 12 октября ФСБ рано утром вломилось в дома пяти крымских татар, которых в последствие обвинили в связях с "Хизб ут-Тахрир". Вооруженные силовики проводили обыски и били крымских татар на глазах у маленьких детей. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 22 декабря 2016

Обращение к адвокатскому сообществу России, Источник: Эхо Москвы, блог Николая Полозова – см. приложение 1

Социально-экономическая сфера

Под новые санкции США попали Крымская железная дорога и Крымские порты -- США расширили санкции против России. В обновленный список попал ряд крымских компаний, а также российские компании, ведущие свою деятельность в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов США. Как отмечается, речь идет о "строительных и транспортных компаниях в рамках исполнительного указа 13685 (президента США), который подразумевает, кроме прочего, санкции в отношении любого человека, работающего в Крымском регионе Украины". Имеются в виду АО "Институт Стройпроект", ООО "Карст", "Крымская железная дорога", "Крым-ские порты". Первые две структуры связаны со строительством Крымского мо-ста, КЖД отвечает за развитие железных дорог на полуострове, а "Крымские порты" подчиняются министерству транспорта республики Крым, обеспечива-ют безопасность морских портов. В целом, в расширенный список санкций против России вошли 7 человек и более 30 организаций. Кроме того, в санкционный список попали морские суда - нефтяные танкеры "река-море" "Маршал Жуков" и "Сталинград" самарского "Трансфлота". Москва от-реагирует на введенные Канадой санкций в отношении депутатов Госдумы от Крыма В ответ на санкции депутат Госдумы от Крыма призвал коллег отказаться от швейцарских часов Немецкие бизнесмены заявили, что санкции против РФ вредят больше Германии, чем самой России ww.8692.ru Источник: "8692.RU" (8692.ru/rss), 21.12.2016

Крымчане вынуждены зимовать с разобранными крышами из-за запоздалого финансирования - Крымчане продолжают жаловаться на протекающие крыши, открытые из-за капитального ремонта. Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня – в конце декабря – ремонты кровель проводятся в 91 доме. В министерстве ЖКХ Крыма уверяют: все работы будут завершены в течение недели, а задержка с ремонтом и его проведение посреди зимы вызваны финансовыми проблемами. «До 1 августа текущего года были проблемы с финансированием. После того как вопросы по капремонту МКД были решены, начались конкурсные процедуры. Именно с этим и связано затягивание сроков по выходу подрядчиков на кровли», – пояснил министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов, уточнив, что конкурсы проводились по 44-ФЗ, так как на момент их объявления региональный порядок еще не вступил в силу. Вторая причина затянувшихся ремонтов кровель, по словам Карпова, – претензионная работа с подрядчиками, контракты с которыми были заключены еще в январе-феврале 2016 года, но «они не дождались до 1 августа денег и пошли в претензию с нами», отметил министр. Источник: РИА Новый день, 21.12.16

Крымские верфи займутся модернизацией российского рыболовецкого флота -- Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить приоритетное размещение заказов на судостроительных предприятиях оккупированных Россией Крыма и Cевастoполя при модернизации рыболовецкого флота Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на сайт Кремля. "Обеспечить учет в сводном перспективном плане потребности в судах рыбопромыслового флота на период до 2030 года и плане мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры, разработанных в рамках исполнения перечня поручений президента РФ от 9 ноября 2015 г. №Пр-2338ГС, необходимости модернизации морского рыболовецкого флота и рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна с приоритетным размещением заказов на судостроительных предприятиях Крыма и города Cевастoполя", - говорится в поручении. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 20.12.2016

Крым будет снова утопать в нечистотах -- МинЖКХ Крыма не дали денег на ремонт канализационно-очистных сооружений. Как передает корреспондент агентства "Новый День", в 2017 году крымчанам и гостям полуострова снова придется страдать от неисправной канализации. По словам министра ЖКХ Крыма Сергея Карпова, в ведомстве нет средств на ремонт, а запланированные на это расходы пришлось сократить из-за "требований Москвы" "Мы хотели до начала курортного сезона отремонтировать КОСы (канализационно-очистные сооружения) и отремонтировать глубоководный выпуск, но, к сожалению, деньги нам эти срезали. Мы будем просить сделать корректировку бюджета, потому что все понимают, что без этих денег на ремонт стоков и очистных мы опять войдем в курортный сезон с неисправной канализацией", - заявил Карпов. Как уже сообщал "Новый День", проектная мощность очистных, построенных еще в СССР, не была рассчитана на такое количество стоков, а глу-боководные выпуски в море без капремонтов давно проржавели и потеряли герметичность. Состояние очистных сооружений в Крыму было включено в перечень основных угроз успешного проведения курортного сезона-2016. За счет ФЦП развития Крыма и Cевастoполя до 2017 года планировалось отремонтировать 8 КОСов в прибрежных городах и поселках - от Керчи до Сак. Однако за два года действия профильной ФЦП в Крыму, МинЖКХ не смогло освоить не копейки, поскольку оценка сметы строительства опиралась на объекты-аналоги, которых в республике просто нет. При этом на канализационные стоки, бегущие прямо в море, весь июнь жаловались жители и гости Гаспры, Керчи, Судака и Коктебеля. Симферополь, Глеб Сиверов. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-19

Крым и Cевастoполь попали во все антирейтинги -- С точки зрения экономического и социального благополучия Крым и Cевастoполь признаны одними из самых отстающих регионов России. Такие данные опубликовало онлайн-издание Griffon, которое занимается иссле-дованием общественного мнения на федеральном уровне. Крым и Cевастoполь попали сразу в три антирейтинга с неутешительными показателями. В Топ-5 регионов с самым низким доходом Крым и Севастопоь попали с результатами 16 230 рублей и 16 473 рубля соответственно. Следующий антирейтинг по количеству квадратных метров жилья на человека - от 13,5 квадратных метра до 17,8 метра. Также в Крыму самый низкий уровень обеспеченности детей дошкольного возраста местами в детских садах (около 15%). Источник: "Примечания" (primechaniya.ru), 19.12.2016 16:51

Строители домов для переселенцев в Керчи: Нас «кинули» на деньги. Крымская власть: Пить надо меньше В Керчи разгорелся сканадал вокруг домов для переселенцев: строители заявили, что их «кинули», чиновники утвержадют, что жалобщиков уволили за пьянство. Как передает корреспондент агентства «Новый День», строители, возводившие дома для керченских переселенцев, пожаловались на большие долги по зарплате. По их словам, в ноябре 2016 московская «Группа компаний «Ник» предложила им работу в Крыму с зарплатой по 60-70 тыс. рублей. Однако на месте людям платили «копейки», которых хватало только на предметы первой необходимости. Через месяц фирма самоустранилась, передав сотрудников новому подрядчику «Крэч-15», выдавшему строителям по 5 тыс. рублей. Из 44 приехавших омичей 32 сразу же уехали домой, а тех, кому не хватило денег на обратную дорогу, перестали даже кормить из-за отказа бесплатно работать. Подрядчики остались должны строителям в общей сложности около полумиллиона рублей. Но, несмотря на то, что работали люди, выполняя заказ по ФЦП, местные власти вмешаться не могут. «Контролирует такие работы, естественно, заказчик, но только в том случае, когда есть бюджетные средства. В конкретном случае, из-за того, что первый подрядчик не закрыл аванс в сумме 70 млн. рублей, произошла смена организации. Нынешний, пока правоохранители не окончили разбирательство, работает на своих оборотных деньгах – средств из бюджета на проект еще не выделили. Пока это внутрихозяйственная деятельность и вмешиваться туда мы не вправе», – пояснил ситуацию агентству «Новый День» заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Максим Скорин. Вместе с тем, по словам министра ЖКХ Крыма Сергея Карпова, в сложившейся ситуации виноваты не подрядчики, а сами люди. Он отметил, что первая организация уволила строителей за систематическое пьянство, а вторая с ними никаких договоров не заключала и никаких денег им не должна. «Это так называемый бригадный подряд, когда одна бригада работает, а вторая пьет, когда деньги заканчиваются – меняются местами. Компания, которая их наняла, выгнала за пьянство, там были приводы в полицию, керченские правоохранители ловили их на краже материала. Все это есть в администрации Керчи. Когда человек устраивается на работу, то он понимает, что оплату ему дадут после выполнения определённого объема. Когда он в перерывах решает, что ему можно выпить и подвести своего работодателя, то не нужно жаловаться, что его оставили без оплаты», – заявил Карпов. Министр также добавил, что темпы, с которыми выполняются работы по строительству домов, не дают основания считать, что у подрядчика есть финансовые проблемы. Что делать в этой ситуации зависшим в Крыму омичам, пока непонятно. Оплачивать обратную дорогу, по словам чиновников, просто так никто не будет, дабы не создать прецедент и не поважать недобросовестных работников. Источник: РИА Новый день, 19.12.16

Крымский Новый Свет может оказаться отрезанным от цивилизации - Поселок Новый Свет может оказаться отрезанным от цивилизации. Это произойдет в случае обрушения дороги между Новым Светом и Судаком: трасса находится в аварийном состоянии. Другой дороги из поселка нет. И об угрозах обрушения известно с 2015 года. Но никаких мер до сих пор не принято. За комментарием «Новый День» обратился в администрацию Судака. В отделе капитального строительства города пояснили: «Насколько нам известно, есть проект по ремонту данной дороги. Но заказчиком выступает Служба автомобильных дорог. Здесь деньги исключительно республики. Администрация в этом деле принимает участие только потому, что данная дорога находится на территории округа». В Службе автомобильных дорог долго не могли решить, кто ответит на поставленный вопрос, и, наконец, прибегли к излюбленной уловке бюрократов: потребовали официальный запрос. Источник: РИА Новый день, 20.12.16

Профсоюзы Крыма грозят социальным взрывом: медикам "обрезали" соцгарантии - В 2017 году крымские медработники рискуют остаться без надбавок за звания и положенных компенсаций за коммунально-бытовые услуги. Об этом шла речь на заседании комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. Как передает корреспондент агентства "Новый День", заместитель председателя крымской республиканской организации профсоюзов работников здравоохранения России Светлана Синявер заявила об опасности социального взрыва: "О медицинских работниках позаботиться некому. Мы не можем людям объяснить, почему педагог на селе получает компенсацию за коммунальные платежи, а медработник - не получает, - заявила Светлана Синявер. - Поверьте, социальный взрыв может наступить: только профсоюзы сдерживают его". По ее словам, "напряжение в коллективах очень высокое, именно среди простых медработников - врачей, медсестер, санитаров", и от этой поправки зависит судьба 45 тысяч работников отрасли. Источник: "РИА Новый День"

В Крыму возник дефицит электроэнергии - Потребление электроэнергии в Крыму в часы утреннего и вечернего максимума превышает 1300 МВт, что создает дефицит в энергосистеме полуострова и необходимость использования резервных генераторов. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия "Крымэнерго". "С наступлением холодов происходит значительное увеличение потребления электроэнергии в Республике Крым. В часы утреннего и вечернего максимума потребление превышает 1300 МВт, что создает дефицит в энергосистеме. С целью недопущения срабатывания противоаварийной автоматики на высоковольтных объектах ГУП "Крымэнерго" ежедневно в часы пиковой нагрузки запускает в работу автономные резервные источники питания (дизельные генераторы), призванные покрыть образовавшийся дефицит и снизить энергопотребление в сети", - говорится в сообщении "Крымэнерго". Источник: "FORPOST, 19.12.16

Тариф на газ в Крыму обещают сделать ниже среднероссийского -- Цену на газ для населения в Крыму в следующем году повысят, но она будет ниже среднероссийских показателей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Крымгазсети" Сергей Тарасов, передаёт РИА Новости. "Есть разница по тарифам в регионах, она будет ниже, чем в других регионах России. Эксплуатация внутридомового газового оборудования, газовых систем. Работа требует российских цен, мы чуть-чуть отстаем в этом плане", - сказал Тарасов. Он отметил, что сейчас предприятие ждет, когда федеральная служба тарифов утвердит для Крыма цены на газ. "Мы подали все необходимые документы в ФТС для утверждения нам тарифов на 2017 год. Повышение будет, но незначительное. Оптовая цена на газ уже повысилась и ждем, что нам скажет ФТС", - сообщил директор. Он уточнил, что информация о новых тарифах станет известна в начале следующей недели. Forpost-Cеваcтополь.RU Источник: "FORPOST (проект П.Лебедева)" (forpost-sevastopol.ru), 2016-12-17

В Крыму крупнейшие заводы оказались на грани остановки -- Дефицит газа в Крыму привел к тому, что "Крымский содовый завод" и Бахчисарайский цементный завод могут остановить работу из-за нехватки сырья. Генеральный директор ПАО "Крымский содовый завод" Владислав Шмельков сообщил на заседании Госсовета РК, что из-за дефицита газа его завод перешел на мазут, который однако уже почти закончился. По его словам, на пред-приятии осталось сырья на одни сутки. Кроме того, РЖД остановила выпуск вагонов от по-ставщиков в Крым. Простой ж/д транспорта не позволяет доставить заказчиками продукцию в срок и приводит к финансовым потерям. В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что на грани остановки находится и Бахчисарайский це-ментный завод, вынужденный также ограничить выпуск продукции. По словам спикера пар-ламента, уголь для предприятия никак не могут доставить на полуостров. Проблема связана с тем, что Керченская паромная переправа не справляется с дополнительной нагрузкой. Ис-точник: "Новый Крым" (newc.info), 22 декабря 2016 г.

Крымские медики остались без госгарантий -- Медики Крыма остались без надбавок за звания и положенных компенсаций за коммунально-бытовые услуги: Госсовет принял закон "О здравоохранении в РК" без соответствующих поправок. Как уже сообщал "Новый День", данная проблема была поднята 16 декабря на заседании комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. Тогда заместитель председателя крымской республиканской организации профсоюзов работников здравоохранения России Светлана Си-нявер заявила об опасности социального взрыва среди медработников, который сдерживают только профсоюзы. А депутат Владимир Клычников отметил, что разработанный закон можно считать "пустым", если в него не включить меры социальных трудовых гарантий, предложенные профсоюзом. Но депутаты отказались вносить поправку без гарантированного финансирования. "Как депутат Государственного Совета я буду настаивать на голосовании в первом квартале 2017 года за изменения в закон "О здравоохранении", которые касаются мо-ей поправки. Я уверен, что будет решен вопрос с финансированием, потому что есть посто-янный диалог с главой республики, вице-премьером, со всеми ответственными людьми и безответственными чиновниками министерства здравоохранения", - сообщил агентству "Но-вый День" Владимир Клычников. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-22

В Крыму пообещали выровнять тарифы на роуминг -- Глава Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин на заседании рабочей группы по роумингу объявил, что в 2017 году операторы обязаны выровнять тарифы на роуминг в Крыму. Сейчас они самостоятельно назначают цену за входящие звонки и SMS-сообщения при въезде абонента в Крым. У "Билайна" и МТС это около 9 рублей за минуту входящего и исходящего звонка и 4 рубля за SMS, у "Мегафона" - 10 рублей за звонки и 5 за сообщения. Принято также решение отменить межрегиональный роуминг по стране, но здесь еще предстоят долгие обсуждения. Источник: "FORPOST (проект П.Лебедева)" (forpost-sevastopol.ru), 2016-12-22

В Крыму заявили о нехватке средств на финансирование госконтрактов. Минфин: А мы предупреждали… -- Бюджет на дорожную деятельность в Крыму до сих пор освоен не в полной мере из-за отсутствия финансирования. Об этом заявил заместитель министра транспорта Крыма Александр Рыбак. Он сообщил, что многие заявки попросту застряли в министерстве финансов рес-публики. В качестве примера он привел Красногвардейский район, где соответ-ствующий бюджет освоен всего на 60%. "Что касается освоения бюджета по всей дорожной деятельности, то по состоянию на 20 декабря кассовый расход составляет 1 миллиард 952 миллиона 516 тысяч рублей, или 94% от общего ко-личества объема финансирования", - обозначил Рыбак общую ситуацию по Крыму, отметив, что 52 контракта зависли без финансирования. Как передает корреспондент агентства "Новый День", министр финансов Крыма Ирина Кивико резко отреагировала на это заявление, подчеркнув, что еще в августе делала предупреждения всем министерствам и ведомствам: "не надо устраивать бюджетный навес на декабрь месяц". "Никто не послушал. Теперь все прибе-жали в декабре - дайте денег. Надо понимать: если бы вы закрыли (контракты) своевременно, никаких бы проблем не было. Когда вы все скопом закрываете в конце года, то извините - теперь мы ждем наших поступлений", - заявила Киви-ко. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-21

Крымским чиновникам анонсировали час расплаты -- Сергей Аксёнов по-обещал большую чистку крымского правительства. Решение будет принято по итогам года. Как передает корреспондент агентства "Новый День", в Крыму со-рваны сроки ввода в действие множества строительных объектов. Среди них - детсад в Джанкое: объект строится с 2011 года и, как оказалось, все еще имеет украинскую техдокументацию. На совещании, которое в режиме видеосвязи глава Крыма Сергей Аксёнов провел с главами муниципалитетов, был постав-лен вопрос, будет ли теплопункт детсада №8 в Джанкое сдан до конца года. Информация чиновников различалась: то вдруг выяснилось, что там техдоку-ментация украинского образца, то оказалось, что подрядчик не может догово-риться о подключении газа. Аксенова эти подробности не интересовали: "Зачем мне слушать, что они год делали? В конце года просто всех накажем за неис-полнение! Я же всем по-русски сказал: у кого тупиковая ситуация, обязаны прийти и сообщить! Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-21

Сфера здравоохранения и экологической безопасности

В Крыму снова ввели карантин из-за чумы свиней - В Крыму объявили карантинной зоной территорию Ленинского района, в четырех километрах западнее села Песочного, где ранее была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова, датированный 19 декабря 2016 года, опубликован на правительственном портале. Как сообщается, введенный режим карантина предусматривает запрет на посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов ветеринарной службы и лиц, привлеченных для ликвидации очага заражения. Также на подкаратинной территории запрещены все виды охоты. Источник: События Крыма, 20.12.16

В Крыму распространяется "гонконгский" грипп -- В Крыму зарегистрировано полторы сотни случаев заражения смертоносным "гонконгским" гриппом. Как передает корреспондент агентства "Новый День", вирус H3N2 выявлен у 156 крымчан. При этом только один из зараженных прошел обязательную вакцинацию от гриппа. "Зарегистрировано 156 заболев-ших. У них лабораторно подтверждается грипп AH3N2 - гонконгский", - сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Cевастoполю Наталья Пеньковская. По ее словам, на полуострове эпидемиологический порог превышен на 15%, это связано с необычно хо-одной для Крыма погодой. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2016-12-20

В Крыму больны гриппом уже девять тысяч человек -- Наталья Пеньковская, глава Ро-спотребнадзора по Республике Крым и Cевастoполю рассказала, что порог эпидемии по гриппу превышен на 15%, сейчас около 9000 крымчан уже болеют данным заболеванием. "На данный момент эпидемический порог превышен на 15%, напряженная ситуация с забо-левшими наблюдается в Керчи, в Ленинском районе и в Советском. Однако ограничитель-ных мероприятий не вводим, пока нет необходимости. Сейчас ограничиваемся работой "утренних фильтров" в учреждениях, где дети, а также введения масочного режима в лечеб-но-профилактических заведениях", - сказала Пеньковская. Как говорят медики, сейчас на полуострове не обнаружен "свиной грипп", но распространяется "гонконгский" штамм. Боль-шая часть заболевших - 67,3% - дети. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 22 декабря 2016 г.

Органы власти и управления

Крым сохранит особый статус еще на 1 год -- Особые подходы в применении законода-тельства в ряде сфер сохранятся в Крыму еще на 1 год. Президент России подписал закон о внесении изменений в ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-разовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", согласно которому особые условия формирования бюджетов этих субъектов, а также их исполнения и составления соответствующей отчетно-сти продлеваются на 2017 год. Кроме того, Госдума рассмотрит во втором чтении проект, продлевающий срок действия в Крыму и Cевастoполе особого законодательного подхода в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми комму-нальными отходами до 1 января 2018 года. Предполагается, что это позволит более мягко ре-гулировать тарифы. Источник: "Крым-инфо" (c-in.ru), 22.12.16

Вице-премьером Крыма станет экс-замминистра правительства России - Новым вице-премьером Крыма уже в этом году станет федеральный чиновник — экс-замминистра экономического развития России Павел Королев. Решение о назначении будет принято 22 декабря на сессии Госсовета Республики.

Павел Королев будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделений Росреестра, — сообщил крымский премьер Сергей Аксенов.

СПРАВКА:

Королев Павел Эдуардович. Родился 22 февраля 1960 года в Москве. Окончил в 1987 году Финансово-экономический институт.

В 1996 — 2002 годах — глава представительства Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России (Германия).

2002 — 2004 гг. — первый заместитель генерального директора — финансовый директор Московского центра международного сотрудничества Правительства Москвы.

2004 — 2009 гг. — советник, заместитель директора Департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта Российской Федерации.

2009 — 2011 гг. — сотрудник в аппарате Правительства Российской Федерации, заместитель руководителя администрации Губернатора Свердловской области, вице-президент Фонда «Сколково» — руководитель аппарата Фонда.

2011 — 2012 гг. — заместитель Председателя Правительства Свердловской области — руководитель аппарата Правительства Свердловской области, первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области.

С 13 июня 2012 по 15 декабря 2016 года — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Источник: news.mail.ru, 20.12.16

Аксенов назван самым влиятельным политиком Крыма в 2016 году -- Глава полуострова уже в шестой раз занимает первую строку в рейтинговой таблице. Глава Крыма Сергей Аксенов назван самым влиятельным политиком 2016 года в Крыму по итогам экспертного опроса, говорится в сообщении пресс-службы Крымского регионального института политических коммуникаций, проводившего опрос. "Рейтинг влиятельности крымских политиков по итогам 2016 года в очередной раз демонстрирует высокий уровень авторитета главы Рес-публики Крым Сергея Аксенова, который уже в шестой раз занимает первую строку в рейтинговой таблице", - приводятся в сообщении слова руководителя института Ивана Мезюхо. В первую пятерку рейтинга влиятельности крымских политиков вошли председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков и зампред Совмина Крыма - министр внутренней политики Дмитрий Полонский. Источник: "Но-вости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2016-12-20

Рейтинг глав регионов: Аксенов остался на 4-м месте, Овсянников "ска-тился" на 23 ступеньки -- Очередной медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ - на этот раз за ноябрь - озвучили эксперты компании "Медиалогия". Ру-ководители Крыма и Cевастoполя оказались в едва ли не противоположных его углах. Глава Республики Сергей Аксёнов удержал за собой четвёртую позицию, как и в прошлом месяце, а вот главный по городу-герою Дмитрий Овсянников рухнул вниз аж на 23 ступеньки, оказавшись на 44 месте. Источник: "САН - Cеваcтопольское агентство новостей" (sannews.com.ua), 21 декабря 2016

Бюджет Крыма подрастет на 114 федеральных миллионов -- Госсовет Республики Крым принял во втором чтении изменения в бюджет 2016 года, согласно которым увеличивается доходная и расходные части за счет целевых средств из федерального бюджета, необходимых для выплаты госпособий. По словам главы парламента Республики Крым Владимира Константинова, сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет увеличена на 114 миллионов рублей с целью распределения указанных средств министерству труда и социальной защиты населения для своевременной выплаты государственных пособий. Об этом сообщили в пресс-службе крымского госсовета. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 20.12.2016

Крымские долги "Приватбанка" перешли государству Украина, - депутат Госдумы РФ -- Национализация "Приватбанка" может окончательно уничтожить Украину как государство. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ от Крыма Андрей Козенко. "Вероятность того, что экономика Украины после национализации "Приватбанка" войдет "в штопор", чрезвычайно высока: паника среди населения, очередной обвал гривны, дополнительная эмиссия, гиперинфляция как её следствие, - далеко не все очевидные последствия данного решения", - сказал Козенко. Он также напомнил, что "Приватбанк" так и не вернул вклады жителям Крыма, фактически обокрав их. "Теперь обязательства "Приват-банка" перешли государству Украина, от которого крымские вкладчики вправе требовать возмещения", - отметил Козенко. По словам депутата, он уже дал поручение отработать механизм дальнейших действий по крымским долгам "Приватбанка" в связи с последними событиями. "На мой взгляд, Украину в нынешних условиях может спасти только национализация "Рошен" и обеспечение финансовой стабильности за счет ликвидных активов президентской компании. Это было бы справедливое решение, которое, уверен, поддержали бы все граждане Украины", - заявил Козенко. Источник: "8692.RU" (8692.ru/rss), 19.12.2016

Госдума приняла закон об освобождении крымчан от уплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости -- Крымчане освобождаются от уплаты госпошлины за перерегистрацию прав на недвижимость до 1 января 2019 года. Закон "О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса России и отдельные законодательные акты" принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом России. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Как пояснил председатель комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов, оплачивать госпошлину при регистрации ранее возникших прав не надо. "Это касается как физических, так и юридических лиц. Речь идет о тех объектах недвижимости, на которые права были зарегистрированы до перехода Крыма в состав России", - сказал он. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2016-12-19

"Левада-центр" извинился за ошибку в оценке рейтинга Путина -- Директор центра Лев Гудков признал, что произошла ошибка. На сайте организации опубликовано заявление с извинениями и объяснениями. "Левада-центр" извинился за ошибку при публикации последнего опроса об отношении россиян к президенту Владимиру Путину. Социологи перепутали графы "ухудшение" и "улучшение" и сообщили о резком сокращении числа тех, кто положи-тельно относится к Путину, передает Русская служба Би-би-си. 13 декабря "Левада-центр" сообщил в своем пресс-обзоре, что отношение к президенту Путину ухудшилось у трети россиян. На самом деле, у трети россиян улучшилось отношение к главе РФ. Директор центра Лев Гудков признал, что произошла ошибка. На сайте организации опубликовано заявление с извинениями и объяснениями. "Уточненные данные свидетельствуют о растущей поляризации оценок Владимира Путина, но не столь значительной, как это выглядело в таблице, опубликованной ранее на нашем сайте", - сказано в заявлении. Источник: "Vlasti.net" (vlasti.net), 17 Декабря 2016

В Крыму досрочно отменили запрет на сделки в прибрежной зоне -- Парламент Крыма досрочно отменил ранее введенный мораторий на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны. Временные ограничения на сделки с недвижимостью были введены госсоветом республики в сентябре. РИА Новости. Парламент Крыма досрочно отменил ранее введенный мораторий на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны. Временные ограничения на сделки с недвижимостью были введены госсоветом республики в сентябре. Мораторий действовал до 1 февраля 2017 года. В частности, не допускалась госрегистрация права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей. В последующем на данное решение был внесен протест и.о. прокурора республики как на противоречащее законодательству. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2016-12-22

Депутаты Керчи предложили руководителям города уволиться: «Пока окончательно не опозорились» В Керчи депутаты предложили главе администрации города Владимиру Подлипенцеву и председателю горсовета Ларисе Щербуле написать заявления об уходе по собственному желанию. Как передает корреспондент агентства «Новый День», чиновников хотят отправить в отставку в связи с арестом заместителя главы администрации Олега Шевченко, обвиняемого во взяточничестве. Поэтому депутат Иван Желтенко предложил перенести сегодняшнюю сессию горсовета на 27 декабря, чтобы за это время управленцы смогли бы написать заявления об уходе. Однако Щербула отклонила предложение. «Беспредел идет, город погряз в коррупции, вчерашние задержания – просто позорище. В нормальном цивилизованном обществе ответственность за коррупционеров должны нести руководители, в таких случаях руководство само подает в отставку. А так, как у нас банановая страна, вопрос об увольнении вынес на сессии я», – рассказал агентству «Новый День» Желтенко. Он отметил: несмотря на то, что вопрос не был рассмотрен, его предложение поддержали многие депутаты, правда, устно и после окончания сессии. При этом нашлись народные избранники, не согласившиеся с Желтенко. Управленцы к взяточнику не имеют никакого отношения, считают они: «Это все глупости. Почему один человек должен отвечать за другого? Для увольнения Щербулы и Подлипенцева нет серьезных оснований», – заявил агентству «Новый День» депутат горсовета Александр Кискин. Судя по тому, что Лариса Щербула даже не стала выносить предложение Желтенко на голосование, никакой вины она за собой не чувствует. Как и глава горадминистрации Владимир Подлипенцев. «Я должен закрыть год, развернуться и уйти? У меня есть вышестоящее начальство. Если оно посчитает, что я не справляюсь со своей должностью, тогда я уйду, а сейчас уходить не собираюсь», – заявил агентству «Новый День» градоначальник. Источник: РИА Новый день, 22.12.16

Аксенов расширил штат своих замов до девяти -- Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом расширил количество собственных заместителей до девяти человек. Соответствующий указ появился на сайте Правительства Крыма. "Установить, что председатель Совета министров Республики Крым имеет девять заместителей", - говорится в указе. Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), Аксенов вынес на рассмотрение Госсовета Крыма кандидату-ру своего нового заместителя - Павла Королева, который до этого занимал должность замминистра экономразвития России. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2016-12-21

Против замглавы администрации Керчи возбудили дело о вымогательстве - По данным следствия, 6 декабря этого года администрация Керчи и подрядная организация заключили договор о выполнении работ по установке дорожных знаков, автоматических средств регулирования дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта на 3,8 миллиона рублей. Следователи в Крыму возбудили уголовное дело о вымогательстве против заместителя главы администрации Керчи и замдиректора одного из муниципальных предприятий города, сообщается на сайте СК России в среду. «Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Керчи и заместителя директора одного из муниципальных унитарных предприятий города. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “в” ч.5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении. По данным следствия, 6 декабря этого года администрация Керчи и подрядная организация заключили договор о выполнении работ по установке дорожных знаков, автоматических средств регулирования дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта на 3,8 миллиона рублей. После этого, отмечает следствие, подозреваемые потребовали от подрядчика передать им 10% от суммы контракта за дальнейшее содействие деятельности предприятия. Подозреваемые были задержаны в среду при передаче денег, добавили в ведомстве. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе видеоселектора с муниципалитетами сообщил, что фигурантом дела стал замглавы администрации Олег Шевченко. «Замглавы администрации взял сумму 380 тысяч рублей. Господин Шевченко и начальник департамента задержаны с поличным при передаче денег на руки предпринимателем», — сказал он. Аксенов также поблагодарил за работу правоохранительные органы. «Урок на будущее всем. Не понимают, не хотят — все взяточники будут сидеть в тюрьме. Никаких домашних арестов», — добавил он. Источник: РИА Новости, 21.12.16

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

Известный блогер заявил, что авторы нового логотипа Крыма украли его фото - Известный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич обвинил разработчиков туристического бренда Крыма в воровстве его фотографий. "Все бы хорошо, но... фотографии для брендбука "Я.Крым. Точка притяжения" были попросту украдены! Никто не обращался ни с запросом о покупке, ни с запросом на разрешение о публикации. Мало того, ни один автор фото, согласно требованиям Гражданского Кодекса РФ, не указан в данном брендбуке, который сопровождал разработанный логотип", – заявил Анашкевич. При этом блогер отмечает, что ни он, ни другие авторы фотографий даже не догадывались о том, что для разработки логотипа использовались их фотографии. "Я узнал об этом совершенно случайно, увидев в "Фейсбуке" обсуждение нового логотипа и возмущение других людей неправомерным использованием чужих фотографий компанией, которая разрабатывала логотип", – добавил он. Кроме того, по словам блогера, дизайнеры нового туристического бренда Крыма попросили его "ничего не предпринимать и войти в положение". "Сегодня утром мне позвонила дизайнер. Объяснила, что был жуткий цейтнот, фото были найдены в Интернете и им не было времени искать авторов снимков (хотя все мои фото имеют копирайты и связаться со мной проще простого). Далее прозвучала просьба ничего не предпринимать, войти в положение и присоединиться к благой цели популяризации Крыма", – подытожил Анашкевич, добавив, что в данной ситуации дело не в гонораре, а в отношении к тем, чьи результаты труда используют без спроса. Напомним, накануне, 19 декабря, состоялась презентация нового туристского логотипа Крыма. Как рассказала председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова, бренд состоит из трех частей: платформы бренда, фирменного стиля и графической части, а также концепции продвижения. Итогом работы стала разработка бренд-лайна Крыма, который звучит как "Я.Крым. Точка притяжения". Как сообщалось, на разработку логотипа полуострова власти потратили 1 миллион рублей. Источник: События Крыма, 21.12.16

Корпоративы облетают оккупированный Крым стороной - компании не хотят портить репутацию -- Оккупированному Крыму не удалось завоевать интерес российских компаний. Многие из них боятся проводить корпоративные мероприятия в Крыму по политическим соображениям. К тому же их не устраивает качество туристической инфраструктуры, имеющейся на полуострове. Главными направлениями для корпоративов в этом году стали Сочи и Санкт-Петербург. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 22:00 19.12.2016

В Крыму не могут использовать украденное у Украины оборудование "Черноморнефтегаза" "Мешают" санкции - Захваченное в результате аннексии Крыма оборудование иностранного производства, принадлежащее украинской акционерной компании "Черноморнефтегаз", не используется в полной мере, поскольку лишено технического обслуживания из-за действия международных санкций. Об этом рассказала председатель правления "Черноморнефтегаза" Светлана Нежнова. Так, три итальянских вертолета "Агуста", стоимость двух из которых - от 12 млн евро, не используются и стоят в аэропорту Симферополя. "Буровые нужно обслуживать (производители - США, Канада), вертолеты "Агусты" необходимо обслуживать (Италия)... Корабли не заходят в чужие порты, потому что мы оповестили по всему миру, по всем портам - нельзя корабли этого предприятия принимать, брать в аренду, потому что владеет ими не легитимным образом созданное предприятие, которое в санкционных списках и с оккупированной территории. Санкции помогли сделать так, что буровые толком не работают, вертолеты не летают", - рассказала Нежнова. Она также добавила, что Штормовое и Архангельское месторождения на сегодняшний день истощены. На 15-ти скважинах Одесского месторождения оккупанты смогли добыть в 10 раз меньше планируемого еще до аннексии Крыма объема. "По этим скважинам получили дебет - 20-50 тыс. кубометров. Хотя должны были получать 300-350 тыс. кубометров. Насколько я владею информацией, не было всех запчастей и возможностей у буровых, чтобы обслуживать, правильно бурить и получать планируемый дебет", - добавила Нежнова Источник: "События Кpыма", 19.12.16

Штрафы для управляющих компаний Крыма выросли в десятки раз -- В аннексированном Крыму требования к управляющим компаниям в текущем году значительно увеличились, в частности штрафы для них выросли в десятки раз. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказала начальник Инспекции по жилищному надзору Ирина Кондратюк, сообщают "Новости Крыма". "К лицензиатам сейчас предъявляются более жесткие требования. И штрафы конечно выставляются в десятки раз больше - 250-300 тысяч рублей", - отме-тила Кондратюк. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2016-12-17

В России предрекли крах курортного сезона в Крыму -- Сезон 2017 года в Крыму будет провален. Такое мнение на своей странице в соцсети выразил экс-помощник "вице-премьера" Крыма, а ныне депутат одного из райсоветов Москвы Владимир Гарначук. "Авиакомпании еще больше поднимут цены на билеты, крымское жулье у моря уже подняло цены на 50-70% в сезон на номера в санаториях и пансионатах. Море продолжают закрывать. Пляжи плат-ные. Ради чего ехать в Крым, при альтернативе в виде Турции?", - констатирует Гарначук. Он также сослался на данные самопровозглашенных "властей" полуострова, согласно которым в бюджете Крыма на 2017 год на программу государственной поддержки субъектов туристической отрасли запланировано 1,5 млн рублей. "Учитывая решение правительства Турции выплачивать по 6 000 долларов за каждый самолет с туристами, Крыму удастся перекупить только 500 курортников", - пояснил Гарначук. Источник: "СЕГОДНЯ.ua" (segodnya.ua/regions/krym), 2016-12-22

Оккупанты оказывают постоянное давление на семьи «крымских диверсантов» — эксперт Центра глобалистики В оккупированном Крыму ФСБ постоянно оказывает давление на семьи так называемых «крымских диверсантов». Об этом сообщил эксперт Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук, который лично знаком с задержанными, передает Центр журналистских расследований со ссылкой на «Громадське радiо». По его словам, жену Алексея Бессарабова уволили из института, где она преподавала. Не лучшим образом обстоят дела у семьи Штыбликовых. У семей не хватает средств для оплаты адвокатов. «Фактически ФСБ применяет проверенную тактику сталинского НКВД – всеми способами вынудить семьи «врагов народа» отказаться от близких, но и это не спасет их от репрессий; а заключенный должен знать, что только сотрудничество с чекистами может хоть как-то облегчить участь родственников», — отметил Лакийчук. По его словам, Дудка и Бессарабов были задержаны после того, как вышли из больницы. «У Володи Дудки — обострившаяся язва, а Алексей Бессарабов на тот момент выписался из больницы в связи обострением болезни (камни в почках). Там уже и пытать не было необходимости, достаточно лишить человека доступа к своевременной медицинской помощи», — отметил эксперт. Напомним, 9 ноября ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе украинских граждан, которых российская спецслужба называет «членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины». Задержанные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесcарабов и Владимир Дудка якобы готовили диверсионные акты в Крыму. Правозащитники зафиксировали очень много фактов нарушения прав задержанных ФСБ в оккупированном Крыму так называемых «украинских диверсантов», включая фальсификацию доказательств и показаний свидетелей, применение пыток и психологического давления, а также права на защиту и справедливый суд. Это дает основания считать их полизаключенными, заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Источник: ЦЖР, 23.12.16

В Крыму задержанных долго содержат в ИВС, что нарушает их права — Российский адвокат Марк Фейгин отмечает, что в оккупированном Крыму есть лишь один СИЗО, в связи с чем задержанных долго содержат в изоляторах временного содержания (ИВС) и тем самым нарушают их права. Как передает Центр журналистских расследований, об этом Фейгин сообщил в интервью агентству Укринформ. «В Крыму ситуация со следственными изоляторами вообще непонятная. Там существует единственный СИЗО – в Симферополе. А также есть ряд изоляторов временного содержания. ФСБ их активно использует. Что может выходить за рамки закона», - сказал адвокат. Он пояснил, что когда суд избирает меру пресечения в виде ареста, задержанного уже не имеют права содержать в ИВС, где для этого нет соответствующих условий. По оценочному суждению Фейгина, в связи с различными задержаниями чаще всего упоминают Севастопольский ИВС. Фейгин является защитником национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умерова, журналиста Романа Сущенко и ряда политзаключенных украинцев. Источник: ЦЖР, 23.12.16

Сотрудники Минобороны РФ в Крыму арестованы за взятку - Двое сотрудников севастопольского отдела «Югрегионжилья» Минобороны РФ в оккупированном Крыму приговорены к лишению свободы и штрафу. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил двух должностных лиц государственного учреждения к лишению свободы и выплате штрафа размером 3 млн рублей за получение взятки в размере 155 тыс. рублей. - Заместитель начальника отдела по Севастополю ФГКУ «Югрегионжилье» министерства обороны РФ Кононов М.Н. через своего подчиненного, ведущего документоведа Черныша И.С. получил взятку за выделение служебного жилья военнослужащему. Сумму взятки в 155 тысяч рублей решено было разделить. При этом по закону взяткодатель имел право на получение жилья. Он передал деньги для ускорения данной процедуры, - сказано в сообщении. Передача денег происходила под контролем правоохранителей, при этом было выявлено, что должностным лицом, способным оказать содействие взяткодателю, являлся Кононов. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы на 5 лет. Второй чиновник, Черныш, признан виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет. Также Кононова и Черныша обязали выплатить штраф в 10-кратном размере суммы взятки, т.е. по 1,55 млн рублей каждого. Как сообщало QHA, представители оккупационных правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации города Керчи Олега Шевченко в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Так называемый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание, добавив, что чиновник был арестован с поличным при получении взятки в размере 380 тысяч рублей. Источник: QHA, 23.12.16

Финансирование "народной самообороны" в крымском парламенте по-считали завышенным -- В среду 21 декабря комитет подконтрольного Крем-лю крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налого-вой политике обсуждал проект крымского бюджета на 2017 год. Сомнение у нынешних крымских парламентариев вызвал размер финансирования "народ-ной самообороны", сообщает пресс-служба ведомства. Так сумма в 260 милли-онов рублей, выделенная в бюджете для содержания "самообороны Крыма", показалась завышенной депутату нынешнего крымского парламента Юрию Юрьеву. "В самообороне работает 400 человек, и если пустить эти средства только на заработную плату - получится около 40 тысяч рублей на человека. Не много ли?" - цитирует Юрьева пресс-служба российского парламента Крыма. Несмотря на высказанные сомнения в еще ряде аспектов, крымские парламентарии в целом поддержали проект закона "О бюджете Республики Крым на 2017 год". Накануне подконтрольный Кремлю совет министров аннексирован-ного Крыма 13 декабря одобрил прогноз социально-экономического развития полуострова на ближайшие три года. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2016-12-21

Крымские "суды" придумали новый тип репрессий -- Крымских заключен-ных с 1 января 2017 года будут направлять на принудительные работы, если их решением "суда" приговорят к лишению свободы на срок менее 5 лет. Данное распоряжение появилось на сайте "Севастопольского городского суда". - Со-гласно поправкам в Уголовный Кодекс РФ, которые начнут действовать с 1 ян-варя 2017 года, принудительные работы применяются как альтернатива лише-нию свободы, если срок наказания не превышает 5 лет. Суд вправе назначить принудительные работы за преступления небольшой или средней степени тя-жести, либо за тяжкие преступления, совершенные впервые, - сказано в сооб-щении. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 21.12.2016

Разное

К убийству российского дипломата причастна секта "Нурджулар", действовавшая в Крыму - Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 22-летним бывшим турецким полицейским, уволенным после попытки госпереворота в республике. Мотивом убийцы стала месть за участие России в войне в Сирии. В Турции уже задержано пятеро причастных к преступлению, причем отмечается их связь с радикальной сектой "Нурджулар". Об этом заявил СМИ турецкий чиновник, возложив ответственность за убийство Карлова на радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, штаб-квартира которого находится в американском штате Пенсильвания. Гюлен координирует группировки "Фетхуллахчилар" (то есть "последователи Фетхуллаха"), или "Джамаат Гюлена" и секту "Нурджулар". Именно сторонники Гюлена устроили попытку военного переворота в Турции летом 2016 года. Отметим, что при украинской власти в Крыму "Нурджулар" активно действовал на полуострове и даже контролировал школу - Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей, именовавшуюся еще Турецким лицеем, в крымском селе Танковое Бахчисарайского района Крыма. Гимназия была создана при поддержке турецкого фонда "Чагь огретим ишлетмелери" ("Новые технологии в образовании"), связанного с группировкой "Нурджулар". Источник: "Новоросс.info", 20.12.16

Крымчанам усложняют процесс получения российского гражданства -- В Совете Федерации прошел семинар-совещание на тему "Реализация государственной миграционной политики в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", в котором приняли участие заместитель председателя заксобрания Севастополя Александр Кулагин и сенатор от законодательной власти Севастополя Ольга Тимофеева. Александр Кулагин сообщил, что все еще возникают сложности в вопросах получения гражданства РФ. Несмотря на решение Конституционного суда РФ от 4 октября этого года, определившее основания для признания крымчан и Cевастoпольцев гражданами России, миграционные органы по-прежнему требуют проводить проверки наличия или отсутствия гражданства на основании положения, утвержденного указом президента. "Всеми участниками было выражено единодушное мнение, что это уже излишнее требование и оно не соответствует Постановлению Конституционного Суда РФ. Также обратили внимание на то, что судейский корпус выносит не соответствующие закону и Постановлению КС решения суда, которые должны быть пересмотрены", - подвел итог Кулагин. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 20.12.2016

Трамп: Жители Крыма хотят быть с Россией -- Дональд Трамп убежден, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу России, и США должны это учитывать. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о своей готовности признать Крым частью РФ, Трамп в очередной раз повторил свой тезис о том, что готов рассмотреть этот вопрос и отметил, что насколько ему известно, большинство жителей Крыма "сделали свой выбор в пользу России". "…Вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду", - отметил Трамп. Политик также добавил, что в Украине сейчас творится беспорядок, который, по его мнению, допустила администрация главы США Барака Обамы. Источник: "САН - Cеваcтопольское агентство новостей" (sannews.com.ua), 22 декабря 2016

Приложение 1

Обращение к адвокатскому сообществу России

Источник: Эхо Москвы, блог Николая Полозова

Уважаемые коллеги!

Профессиональная деятельность адвокатов призвана обеспечивать гарантированное Конституцией Российской Федерации право на оказание квалифицированной юридической помощи лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Для обеспечения эффективной деятельности адвоката в уголовном процессе государство гарантирует его независимость и неприкосновенность, ограждает деятельность адвоката от неуместного вмешательства со стороны государственных органов и должностных лиц. Данные гарантии содержатся в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Однако, данные гарантии не всегда осуществляются на практике. К сожалению, так случается, что органы предварительного следствия, дознания, прокуроры, а зачастую и судьи, ставят себя выше закона, самостоятельно определяют пределы законной деятельности адвоката, пытаются дискредитировать само понятие «адвокатская тайна», чем несомненно наносят ущерб не только адвокатам, но и правам, свободам и законным интересам тех лиц, кому адвокаты оказывают юридическую помощь.

К сожалению, в подобной ситуация оказался и я. Осуществляя свою профессиональную деятельность в Крыму, я столкнулся с намерением следствия УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю допросить меня в качестве свидетеля, причем по тем обстоятельствам, которые мне стали известны в связи с оказанием юридической помощи. Это не только прямое нарушение закона, но и сознательные действия, направленные на негативное изменение моего процессуального статуса в громком деле, имеющим под собой политическую основу.

Вместе с тем, учитывая специфическую неблагоприятную ситуацию с правами человека в Крыму, деятельность органов следствия УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, направленная на нарушение прав адвокатов и их доверителей, консолидирована с другими органами государственной власти Российской Федерации, прокуратурой, судами, что свидетельствует о намеренном давлении со стороны органов государственной власти на адвоката, в связи с осуществлением мной профессиональной деятельности в этом регионе.

Следователь уже получил судебное разрешение на проведение в отношении меня следственных действий. Оно еще не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано. Кроме того, мной уже были направлены обращения в Адвокатскую палату города Москвы и Федеральную палату адвокатов Российской Федерации. Но нет никаких гарантий, что получив карт-бланш на осуществление незаконных действий, следствие ФСБ и другие должностные лица органов государственной власти в Крыму не пойдут еще дальше.

И дело здесь не только частном случае преследования органами ФСБ адвоката Полозова и в нарушенных правах его доверителей. Недавно стало известно, что похожая практика вызова адвоката на допрос в качестве свидетеля была выявлена и пресечена в Самарской области, а до того подобные инциденты происходили в других регионах. Очевидно, что это системная проблема, разрешить которую неспособны даже многочисленные решения высших судов.

Считаю, что адвокатское сообщество должно максимально жестко и публично реагировать на любые вызовы охраняемым законом правам адвокатов и, особенно, в части охраны адвокатской тайны. В конце концов, если адвокаты не заинтересованы в защите своих прав, свобод и законных интересов, а также лиц, обратившихся за получением юридической помощи, зачем тогда нужна наша корпорация?

Институт стран СНГ в Республике Крым

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