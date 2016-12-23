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Детали
Владимир Жарихин: ГПУ проще обыскать обратную сторону Луны, чем администрацию Путина
|23.12.2016 13:57:03
Разрешение киевского суда на обыск администрации президента России ничего кроме смеха вызывать не может. Между тем, в Москве проходит похожее судебное заседание, в рамках которого политические беженцы с Украины пытаются признать «революцию достоинства» государственным переворотом. Вместе с экспертами мы сравнили оба процесса.
Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины обыскать администрацию президента России Владимира Путина. Украинская Фемида полагает, что там могут находиться документы, которые подтверждают обращение бежавшего в Ростов-на-Дону Виктора Януковича к российскому лидеру о введении войск в Незалежную. На поиски у прокуроров есть всего 30 дней. Очевидно, что скорее всего у украинских правоохранительных органов не получится приблизиться к кремлевскому архиву даже на пушечный выстрел, однако, мечтать не вредно.
Между тем, параллельно с киевский процессом, в Дорогомиловском суде Москвы рассматривают дело о признании событий на Майдане в 2014 году государственным переворотом. Потерпевшим считает себя экс-депутат от Партии регионов Владимир Олейник, который вместе с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым возглавляет в России Комитет спасения своей родины. Несмотря на то, что на процессе уже выступил Янукович, перспективы этого дела кажутся не менее туманными, чем попытка киевского суда обыскать Путина. В конце концов, Российская Федерация признают президента Украины Петра Порошенко, действующий созыв Верховной рады и состав Кабинета министров законными властями Украины, а не оккупантами.
Возможно ли, что оба процесса проходят в рамках очередного обмена ударами в информационной войне между Россией и Украиной, или здесь замешано что-то еще:
Владимир ЖАРИХИН, замглавы Института стран СНГ:
С таким же успехом украинские прокуроры могут поискать интересующие их документы на обратной стороне Луны. Но если серьезно, Киев уже не знает, что еще предпринять, чтобы вернуть к себе внимание мировой общественности. Сначала они наступали под Дебальцево на собственные минные поля, а теперь собираются устроить обыск на Старой площади. Они начинают устраивать истерику, поэтому я не вижу ничего общего между их судебным процессом, и тем, что проходит в Москве по поводу признания протеста на Майдане в 2014 году государственным переворотом.
Во-первых, в наш суд обратились граждане Украины, которые находятся в России в статусе политических мигрантов. Во-вторых, чтобы признать Майдан госпереворотом, не нужно ехать в Киев. При помощи нашего суда бежавшие в Россию украинцы надеются повысить собственную легитимность на родине. Если Дорогомиловский суд признает Майдан госпереворотом, значит действующая в Киеве власть окажется незаконной, а они станут правительством в изгнании.
Другое дело, что это вовсе не будет означать, что такого мнения придерживается Российская Федерация, так как у нас есть разделение властей. Конечно, мы не привыкли к этому, но если районный суд примет такое решение, до его признания на самом высшем уровне все равно нужно проделать еще очень длинный путь, и оно в любой момент может быть отменено вышестоящей инстанцией. Поэтому не надо сравнивать цирк в Киеве и серьезный судебный процесс в Москве.
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Именно с таким требованием все больше обращаются к Порошенко украинские граждане с разных уголков страны. Украина не смогла восполнить потерю российского рынка, о чем не раз приходилось признавать даже провластным киевским экспертам. Но поскольку от власти никаких инициатив в этом направлении ждать не приходится, начинается движение снизу.
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