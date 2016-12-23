Трагедия в Анкаре

23.12.2016 13:38:16

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Вечером 19 декабря в отношении российского посла в Турции Андрея Карлова был совершен теракт. На него напали во время церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, российский дипломат от полученных ранений скончался в больнице. Помимо него, в ходе теракта были ранены еще три человека, которые были госпитализированы. Это случилось накануне встречи в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана по урегулированию сирийского кризиса и вскоре после освобождения Алеппо.

По имеющейся информации, посол Андрей Карлов был без охраны. О его прибытии на фотовыставку «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства было заранее известно. Когда посол РФ закончил приветственную речь, стоявший за ним мужчина несколько раз выстрелил в Андрея Карлова, а затем стал выкрикивать лозунги на турецком языке: «Не забудем Алеппо, не забудем Сирию. Пока наши братья не окажутся в безопасности, вы тоже не будете в безопасности». Нападавший успел разбить несколько фотографий, прежде чем был застрелен турецкими спецслужбами. Судя по предъявленному удостоверению, им оказался 22-летний Мевлют Алтынташ, который окончил полицейский колледж в турецком Измире. Ранее он два года проработал в полиции и был уволен после попытки государственного переворота в июле нынешнего года. Именно это позволило ему беспрепятственно пройти мимо охраны фотовыставки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова квалифицировала случившееся как теракт. Как она отметила, посол Андрей Карлов был уникальным дипломатом, блестящим профессионалом. И это преступление должно быть расследовано, а преступники – наказаны.

Очевидно, что случившаяся трагедия – это тяжелый удар по МИД России. Андрею Карлову было 62 года. В 1976 г. он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР, в 1992 г. – Дипломатическую академию МИД России. Владел корейским и английским языками. 40 лет занимал различные должности в Центральном аппарате МИД СССР (РФ) и за границей. Так, в период 2001 - 2006 гг. был Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике, в 2009 - 2013 гг. - директором Консульского департамента МИД России. С 12 июля 2013 г. Андрей Карлов был Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Турецкой Республике. Он лично много сделал для восстановления российско-турецких отношений.

В качестве наиболее вероятной причины случившегося нужно отметить попытку сорвать встречу в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана. В этом были объективно заинтересованы те государства, которые по-прежнему надеются свергнуть в Сирии законную власть президента Башара Асада. В первую очередь среди них следует выделить Саудовскую Аравию, которая продолжает поддерживать, пусть и в ограниченных масштабах, радикальную организацию «Джебхат-ан-Нусра» (с июля 2016 г. эта организация имеет название «Джебхат Фатах аш-Шам»). Именно эта организация потерпела поражение в Алеппо и вытесняется в провинцию Идлиб. Более того, поставки ее боевикам оружия и боеприпасов, финансовых средств, военного и другого имущества осуществляется с турецкой территории. Поэтому любые попытки даже частичного закрытия для них турецко-сирийской границы, что неизбежно в условиях продолжающегося сближения между Москвой и Анкарой, ставит «Джебхат-ан-Нусру» на грань катастрофы.

Заинтересованным в случившемся может быть и Катар, который в течение долгого времени поддерживал радикальную организацию «Исламское государство». Конечно, этому препятствует нынешнее улучшение взаимоотношений между Москвой и Дохой. Так, 7 декабря 2016 г. завершилась приватизация 19,5% акций государственной нефтегазовой компании «Роснефть». Причем в качестве иностранных инвесторов выступили глобальный трейдер Glencore со штаб-квартирой в Швейцарии и суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority. Стоимость этой сделки составила (по разным оценкам) от 10,2 до 10,5 млрд евро. Но из этого не следует, что Доха отказалась от политики сдерживания Тегерана в рамках шиитско-суннитского противостояния. Ведь любое усиление на Ближнем и Среднем Востоке Ирана, в том числе в Сирии, негативно воздействует на региональные (излишне завышенные) амбиции этого государства.

Однако было бы неправильно все сводить к дестабилизирующей деятельности только Аравийских монархий Персидского залива. Запад, со своей стороны, препятствует созданию треугольника Россия-Иран-Турция, в котором ему нет места. Если такой формат начнет укрепляться, а некоторые признаки для этого уже имеются на примере освобождения Алеппо от радикалов-исламистов, то это значительно ослабит региональные позиции США и их союзников. Из этого не следует, что западные спецслужбы организовали эту трагедию. Но те, кто стоял за спиной террориста Мевлюта Алтынташа, как минимум надеялись на их молчаливое согласие.

В первую очередь много вопросов имеется к спецслужбам Великобритании (в частности, к Секретной разведывательной службе «Ми-6»). Так, по данным известного американского журналиста Сеймура Херша, обозревателя еженедельника «Нью-Йоркер», именно эта организация провела спецоперацию с применением химического оружия типа зарин в Восточной Гуте (пригород Дамаска) в августе 2013 г. Запад сразу обвинил в случившемся президента Башара Асада, что должно было привести к силовому отстранению от власти сирийского руководства. Только российское предложение о ликвидации в Сирийской Арабской республике химического оружия остановило США и их союзников от масштабного нанесения ракетно-бомбовых ударов, что привело бы к геноциду в отношении алавитов, христиан, шиитов, друзов и других религиозных и национальных (в первую очередь курдов) меньшинств.

Не следует забывать и о секретных базах Великобритании, незаконно размещенных на территории Сирии. Одна из них была уничтожена российскими крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» западнее Алеппо в конце сентября 2016 г. Как считается, именно оттуда управлялись вооруженные отряды так называемой умеренной сирийской вооруженной оппозиции. А также о деятельности, связанной с «Исламским государством», что, например, способствовало захвату радикалами-исламистами сирийского города Пальмира. Все это плохо увязывается с провозглашенной Лондоном борьбой с международным терроризмом. Это создает серьезные проблемы и американцам, особенно для новой администрации Трампа, которая сейчас формируется.

Если говорить об уроках трагедии в Анкаре, то нужно отметить, во-первых, необходимость надежной охраны российских дипломатов вне зависимости от страны пребывания. И по мере роста международного авторитета РФ такая потребность будет только усиливаться ввиду неизбежного расширения круга врагов и недоброжелателей. Во-вторых, российские спецслужбы должны уделять особое внимание обеспечению деятельности за границей российских дипломатических и иных учреждений. В-третьих, противодействие не дружественным спецслужбам должно координироваться как на двустороннем, так и многостороннем уровне (в частности, со стороны Организации Договора о коллективной безопасности). В-четвертых, РФ следует наращивать свои усилия по борьбе с различными проявлениями терроризма и радикализма.

Таким образом, террористический акт в отношении российского посла Андрея Карлова должен быть расследован, а его участники и организаторы – сурово наказаны. Но ответом на это должна стать не взаимная подозрительность, на что очень надеются спонсоры терроризма в Турции, Сирии и других местах Земного шара, а укрепление взаимодействия со стороны всего международного сообщества. И ключевую роль в этом должны сыграть Россия, Турция и Иран на примере урегулирования сирийского кризиса. Именно освобождение всего северо-запада Сирии от радикалов-исламистов – это лучший ответ на трагедию со стороны наших стран.

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