Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 12:42:47
- "Газпром" проработает варианты своей защиты после решения суда Литвы далее »
- 12:40:40
- Киевский суд разрешил обыскать Кремль далее »
- 12:37:40
- Киргизия выступает за вступление Ирана в ШОС далее »
- 11:47:46
- Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Константин Затулин в ходе визита делегации Госдумы встретился с Президентом Армении
|23.12.2016 13:25:45
22 декабря первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института СНГ Константин Затулин, участвующий в Ереване в совместном заседании Комитета Госдумы с Комиссией по внешним отношениям Национального Собрания Республики Армения, был принят Президентом Армении Сержем Саргсяном. В ходе беседы затрагивались вопросы развития российско-армянских отношений, укрепление роли и значения Организации Договора о коллективной безопасности на Кавказе, проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и т.д. В разговоре Константин Затулин отметил важный вклад, который вносят в развитие Краснодарского края и, в частности, города Сочи граждане России армянской национальности. В свою очередь Президент Армении Серж Саргсян положительно оценил научную и общественную деятельность Армянского филиала Института стран СНГ в Ереване, и поддержал проведение осенью 2017 года очередного российско-армянского ветеранского теннисного турнира «Теннисный Ковчег» под девизом «Армения и Россия – две родины».
Сегодня, 23 декабря, Константин Затулин и все находящиеся в Армении депутаты - члены Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками возложили цветы к Памятнику жертвам Геноцида армян на холме Цицернакаберд. Сегодня делегация Государственной Думы встретится с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и министром обороны Республики Армения Вигеном Саргсяном.