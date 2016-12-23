Константин Затулин в ходе визита делегации Госдумы встретился с Президентом Армении

23.12.2016 13:25:45

22 декабря первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института СНГ Константин Затулин, участвующий в Ереване в совместном заседании Комитета Госдумы с Комиссией по внешним отношениям Национального Собрания Республики Армения, был принят Президентом Армении Сержем Саргсяном. В ходе беседы затрагивались вопросы развития российско-армянских отношений, укрепление роли и значения Организации Договора о коллективной безопасности на Кавказе, проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и т.д. В разговоре Константин Затулин отметил важный вклад, который вносят в развитие Краснодарского края и, в частности, города Сочи граждане России армянской национальности. В свою очередь Президент Армении Серж Саргсян положительно оценил научную и общественную деятельность Армянского филиала Института стран СНГ в Ереване, и поддержал проведение осенью 2017 года очередного российско-армянского ветеранского теннисного турнира «Теннисный Ковчег» под девизом «Армения и Россия – две родины».

Сегодня, 23 декабря, Константин Затулин и все находящиеся в Армении депутаты - члены Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками возложили цветы к Памятнику жертвам Геноцида армян на холме Цицернакаберд. Сегодня делегация Государственной Думы встретится с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и министром обороны Республики Армения Вигеном Саргсяном.

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