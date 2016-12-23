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Детали
"Газпром" проработает варианты своей защиты после решения суда Литвы
|23.12.2016 12:42:47
В "Газпроме" намерены изучить решение суда Литвы о наложении на компанию штрафа в 35,5 миллиона евро. После этого будут обсуждаться варианты защиты интересов компании.
Наказывая "Газпром", литовский суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, который также предписал компании штраф в октябре 2014 года. Причина тяжбы - якобы нарушенная договоренность 2004 года, когда российский "Газпром" не согласился подписать с литовской компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом.
Литовцы предложили, чтобы часть газа, который "Газпром" продавал в Польшу через Белоруссию, направлялась в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы российский газ в Польше, передав "Газпрому" купленный в Европе газ.
Однако "Газпром" отказал Литве. Там посчитали, что такое решение российской компании привело к росту цен для литовских потребителей. Совет по конкуренции в 2014 году пришел к заключению, что "Газпром" создал литовской компании препятствия и нарушил условия договора.
Российская компания пыталась обжаловать решение Совета по конкуренции. Но в ноябре 2015 года Вильнюсский окружной административный суд отклонил апелляцию "Газпрома".