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Детали

Киевский суд разрешил обыскать Кремль


23.12.2016 12:40:40

Печерский районный суд Киева выдал разрешение следователям по делу экс-президента Виктора Януковича на проведение обыска в здании администрации президента России.

Как передает РИА Новости, соответствующий документ был опубликован в едином реестре судебных решений.

Суд постановил, что искать необходимо оригинал заявления Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины.

При этом старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Украины Вадиму Приймачуку предписано обратиться за соответствующей помощью к представителям компетентных органов России.

По словам российского сенатора и бывшего главы кремлевского управления внутренней политики Олега Морозова, постановление киевского суда представляет собой политический фейк, рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий никаких юридических последствий.

Он подчеркнул, что администрация Кремля находится на территории России и к гражданам Украины не имеет никакого отношения.

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