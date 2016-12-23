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Детали
Киевский суд разрешил обыскать Кремль
|23.12.2016 12:40:40
Печерский районный суд Киева выдал разрешение следователям по делу экс-президента Виктора Януковича на проведение обыска в здании администрации президента России.
Как передает РИА Новости, соответствующий документ был опубликован в едином реестре судебных решений.
Суд постановил, что искать необходимо оригинал заявления Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины.
При этом старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Украины Вадиму Приймачуку предписано обратиться за соответствующей помощью к представителям компетентных органов России.
По словам российского сенатора и бывшего главы кремлевского управления внутренней политики Олега Морозова, постановление киевского суда представляет собой политический фейк, рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий никаких юридических последствий.
Он подчеркнул, что администрация Кремля находится на территории России и к гражданам Украины не имеет никакого отношения.
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