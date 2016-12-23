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Детали
Киргизия выступает за вступление Ирана в ШОС
|23.12.2016 12:37:40
В Бишкеке проходят переговоры президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и президента Ирана Хасана Роухани, прибывшего в столицу этой среднеазиатской республики с официальным визитом.
По словам киргизского лидера, внешнеполитическим ведомствам Киргизии и Ирана необходимо в течение ближайшего месяца рассмотреть вопрос о взаимном введении облегченного визового режима. Атамбаев отметил, что это позволит бизнесменам обеих стран более эффективно развивать двусторонние торгово-экономические отношения.
В свою очередь Хасан Роухани добавил, что в будущем киргизскому и иранскому правительству необходимо подумать о том, чтобы и вовсе отказаться от виз и ввести прямой авиарейс.
Президенты назвали наиболее перспективными направлениями сотрудничества двух республик энергетическую отрасль Киргизии, в частности возможное участие иранских компаний в строительстве ГЭС, а также сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, транспортно-логистическую сферу и коммуникации.
Глава киргизского государства сообщил своему иранскому коллеге о том, что власти Киргизии поддерживают идею становления Ирана полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества, поскольку это будет способствовать укреплению ее авторитета.
Также лидеры двух стран обсудили тему борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. При этом Хасан Роухани отметил, что у Ирана есть огромный опыт в этой сфере, которым иранская сторона готова поделиться с Киргизией.
«Ислам, который мы должны защищать и распространять — это реальный ислам, который принес пророк Мухаммед, ислам умеренный, милостивый, далекий от терроризма и экстремизма. Две страны имеют очень близкий взгляд. Экстремизм — большая угроза для всего региона, мы хотим устранить эту угрозу посредством культуры, чтобы распространять культуру толерантности», — подчеркнул иранский президент.
По окончании переговоров Алмазбек Атамбаев и Хасан Роухани подписали «Программу сотрудничества между Киргизией и Ираном до 2026 года».
«Членство в ЕАЭС дает возможность экспортировать товары без пошлины. Кроме того, Киргизия обладает преференциями ВСП+, позволяющими экспортировать товары в Европу без пошлины. Поэтому необходимо создавать совместные предприятия в разных сферах экономики. Мы также создаем условия для развития логистики», — прокомментировал киргизский президент итоги встречи со своим иранским коллегой.
Предыдущая встреча президентов Киргизии Алмазбека Атамбаева и Ирана Хасана Роухани состоялась в Тегеране в сентябре 2015 года.
Отметим, ежегодный товарооборот Киргизской Республики с Исламской Республикой Иран в настоящее время не превышает $30 млн (1,82 млрд рублей по текущему курсу). Для сравнения, официальный объем торговли между Ираном и Афганистаном достигает $2,7 млрд (164,33 млрд рублей) в год.