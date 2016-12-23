Афера века

23.12.2016 11:49:13

25 ноября в парламенте Республики Молдова прошли слушания по краже миллиарда. В слушаниях участвовали губернатор Нацбанка и врио генпрокурора.

ЛОВКОСТЬ РУК И...

Надо признать, что в своей речи в парламенте председатель Нацбанка переливал из пустого в порожнее битых 20 минут. В общем, по сути, Чокля умудрился сказать... ничего. Зато не без доли восхищения поведал о том, что схема кражи была продумана до мелочей, сама же операция проведена филигранно. Схема включала в себя сотни банковских счетов в нескольких странах, а также тысячи денежных переводов, которые должны были скрыть утечку денег. Если верить Чокле, то $200 млн осели на банковских счетах в России, $95 млн - в Молдове, $58 млн - в Эстонии, $41 млн - на Кипре. Куда исчезли остальные 600 миллионов долларов, Чокля скромно умолчал.

Он же поведал, что из 14 миллиардов леев до сих пор возвращено 823 миллиона леев, то есть 7 (!) процентов от украденной суммы. А куда спешить? Если за год вернули 400 миллионов леев, то остальные 13 миллиардов вернём за какие-то 33 года. Символический возраст, но в нём нет ничего хорошего. Если учесть, что этот долг был переложен на плечи граждан, то в течение 25 лет мы все вместе должны будем заплатить государству 25 миллиардов леев!

Ловко получается, не так ли! Олигархи наварились на 14 миллиардов, Нацбанк - на 12 миллиардов. Проиграли только граждане.

Кого назначили виноватым?

Исполняющий обязанности генпрокурора Эдуард Харунжен выдал, что следствие проходит под политическим прессингом, но не назвал имён тех, кто давит.

Зато похвастался возбуждением 177 уголовных дел по факту кражи миллиарда. Держался мужественно, как на допросе: не выдал ни одной явки и паролей, то есть не назвал ни одной фамилии из списка арестованных, кроме и так известных. Рассказал же о 5 группах, которые якобы совершили кражу. Среди них группы Шора, Филата, Гачкевича, Платона и даже фирма Caravita.

Единственная новость от Харунжена состояла в том, что он подтвердил открытие уголовной анкеты ФБР по краже миллиарда.

ЧТО СКРЫВАЕТ ГЕНПРОКУРОР?

Депутаты так и не узнали, кто же главный автор схемы, кто координатор, кто главный бенефици-арий миллиарда, кто - остальные участники, кроме названных лиц. Мы так и не поняли, вызвали ли прокуроры на собеседование Яралова и Плахотнюка, учитывая обвинения Платона, Гофмана и прослушку, которая появилась в прессе.

На самом деле Харунжен усердно пытался запутать следы, внушить общественности, что все эти 5 групп действовали самостоятельно и отдельно (!) друг от друга, что это и есть главные бенефициарии, что государственные чиновники никоим образом не замешаны в краже!

Здорово получается: из страны увели миллиард, НАЦ и СИБ знали, генпрокурор знал, президент Тимофти и премьер Лянкэ знали, но никто из них не виноват!

ВЕРШИНА МОШЕННИЧЕСТВА

Судите сами. Разве можно считать только Филата главным получателем денег, учитывая, что арестовали его за взятку в 250 миллионов долларов, судили за взятку в 40, а доказали лишь 23 миллиона долларов. А где же миллиард? И кстати, кто виноват в убийстве нескольких работников Banca Socială? Кто и зачем поджёг машину с документами?

Все понимают, что кража началась с приватизации BEM, которая произошла 29 августа 2013.Ежу понятно, что отдача BEM в частные руки - преступная акция! Так почему никто за это не сел в тюрьму?

А как понимать принятие правительством Лянкэ 25 сентября 2014 года ответственности за изменение законов о Нацбанке и финансовых институтах (№ 187 от 28.09.2014), которые позволили правительству гарантировать кредиты Нацбанка в пользу частных банков? Закон ведь приняли в обход парламента. И на момент принятия законов миллиард ещё был в стране! Его украли из резервов Нацбанка. Именно 25 сентября была подготовлена нормативная база для воровства.

А дальше мы заимели секретное постановление правительства от 13 ноября 2014 года (№ 938-11) о предоставлении 9,4 млрд леев BEM, UNIBANC и Banca Socială. Почему постановление было секретным? Может, потому, что эти деньги должны были украсть, не так ли? Почему кредит частным банкам выдали под гарантии государства? Почему за две недели до выборов?

Скажу, почему: боялись проигрыша, поэтому решили обчистить банки перед побегом.

Кстати, уже через 2 недели, 26-27 ноября, 13 миллиардов леев сразу же были переведены со счетов Banca Socială в офшоры! Видимо, олигархи уже тогда знали, что 27 марта 2015 они получат к тем 9 миллиардам ещё 5 миллиардов!

И СИБ, НАЦ, Генпрокуратура и Нацбанк молча и тихо наблюдали, как огромная сумма денег уходит в офшоры! Никто, повторяем, никто, не заблокировал перевод, хотя могли это с лёгкостью сделать! На самом деле это была грандиозная афера с участием высших лиц и органов государства. Элита грабила собственных граждан. Теперь она заметает следы.

Операция «Аэропорт»

8 декабря в парламенте РМ прошли слушания по «концессии аэропорта». Слушания тут же обернулись небывалым скандалом. С отчётом по концессии выступил «председатель» следственной комиссии Анатолий Загородный, который присутствовал только на трёх из десяти заседаний комиссии. Мягко говоря, отчёт Загородного поразил своим лицемерием. Вместо того чтобы выявить коррупцию и нарушения, Загородный из кожи вон лез, чтобы обелить действия властей:

1. Оказывается, аэропорт был сдан в концессию «на законных основаниях».

2. Нравится вам или нет, но концессия аэропорта была «неизбежна». Мол, инфраструктура аэропорта содержалась с таким трудом, что ставила под угрозу безопасность пассажиров. (Понимаете намёк? Оказывается, олигархи, украв у страны аэропорт, на самом деле спасали жизнь людей!)

3. При возможной отмене договора концессии, пригрозил Загородный, правительство должно вернуть 46 млн евро компании Avia Invest. Именно столько компания якобы уже вложила в модернизацию аэропорта.

Молдову нагло ограбили

Отчёт Загородного вызвал бурю негодований у других четырёх членов той же комиссии, главным образом - у Олега Липского и Юрия Цапа. Они представили альтернативный отчёт. Согласно этому отчёту, на всех этапах концессии закон был нарушен:

1. Не было проведено технико-экономическое обоснование концессии, то есть элементарное исследование: рентабелен аэропорт или нет. Приказ тем не менее был отдан. Здесь был грубо нарушен закон, так как предприятие было прибыльным. На его счету находилось почти 200 миллионов леев. Зачем нужно было тогда отдавать его в концессию?

2. В составе комиссии по отбору концессионера появился руководитель объекта, который сдаётся в концессию, то есть директор аэропорта Петру Жардан. Это был конфликт интересов! Нарушив процедуру, комиссия доверила работу секретариата непосредственно ГП «Международный аэропорт Кишинёв».

3. Конкурс должен был быть только открытым. Это говорится в Законе о концессиях. Но его провели в закрытом формате, 5 из 7 компаний, которые согласились участвовали в конкурсе, даже не получили приглашений на участие.

4. Участвовали в конкурсе только АО Vnukovo-Invest и ООО UK KOMAKS совместно с АО «Аэропорт Хабаровск», АО «Коломенский завод». (Документы АО Vnukovo-Invest тут же были отклонены - мол, они неправильно оформлены.)

5. Компания UKKomaks имела всего 18 млн евро в своём уставном капитале. Хотя, по условиям конкурса, концессионер должен был иметь минимальный капитал в 30 млн евро. Выходит, она вообще не имела права участвовать в конкурсе!

6. И тут произошло главное «чудо»: контракт о передаче аэропорта был подписан с компанией Avia Invest, которая даже не участвовала в конкурсе, а просто ассоциировалась с компаниями «Коломенский завод» и «Аэропорт Хабаровск». Она была зарегистрирована в Молдове 2 августа 2013 г., то есть за два дня (!) до подачи документов на участие в конкурсе!

7. На 5 августа ООО Avia Invest имела уставный капитал в 5400 леев. То есть 250 евро! Обратите внимание - не 30 миллионов евро, а 250 евро!!! И вот эта никому не известная Avia Invest получила в концессию аэропорт на 49 лет, взяв на себя обязательства инвестировать 244,2 млн евро! Откуда у компании с капиталом в 250 евро могли появиться такие крутые суммы?! И ещё один любопытный момент. Директором ООО Avia Invest стал Петру Жардан, гражданин, который помог в победе этой фирмы на конкурсе.

8. Уже с февраля 2014 г. 95% акций ООО Avia Invest были куплены фирмой ООО «Комаксавиа» с уставным капиталом менее 2000 доларов и с офшорными учредителями. Другими словами, Хабаровский аэропорт сохранил лишь 5% акций в компании Avia Invest. Есть основания полагать, что за спиной этой компании находятся олигархи из ДПМ, которые и выбили активы у Илана Шора.

9. В нарушение закона Avia Invest получила право на сбор в 9 евро с пассажира - «на модернизацию аэропорта». А ведь этот сбор должен был остаться у государства. Таким образом Молдова сразу потеряла прибыли на 9 миллионов евро в год!

10. К 30 августа 2015 г. концессионер инвестировал 945 млн леев, из которых только 354 млн леев были из собственных средств компании, а остальные - из доходов аэропорта Кишинёва. На самом деле фактически работы были выполнены на 207 528,7 тыс. леев, то есть в 4 раза меньше объявленной суммы. Короче, никаких инвестиций концессионер не сделал. Но фактически доит и доит аэропорт.

Какой тут вывод? Он один, и другого быть не может: и концессия аэропорта была кражей века. Государство и тут нагло ограбили, отдав в руки олигархов его законные доходы.

Богдан Цырдя, политолог

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