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Детали
Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии
|23.12.2016 11:47:46
Об этом на своей странице в социальной сети cообщил глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.
"Среди гостей - заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый и заместитель премьер-министра Венгрии Золт Семьен и другие почетные гости", - отметил Чебан.
Список гостей обновляется и пополняется.
Ранее Чебан сообщил, что некоторые из приглашенных на инаугурацию не получили приглашения, хотя они были подготовлены ещё несколько дней назад, и увидел в этом намеренное препятствие со стороны администрации Тимофти.
Инаугурация всенародно избранного президента Республики Молдова Игоря Додона состоится 23 декабря во Дворце республики.
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