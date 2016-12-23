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Донбасс: замороженный конфликт

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Детали

Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии


23.12.2016 11:47:46

Об этом на своей странице в социальной сети cообщил глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

"Среди гостей - заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый и заместитель премьер-министра Венгрии Золт Семьен и другие почетные гости", - отметил Чебан.

Список гостей обновляется и пополняется.

Ранее Чебан сообщил, что некоторые из приглашенных на инаугурацию не получили приглашения, хотя они были подготовлены ещё несколько дней назад, и увидел в этом намеренное препятствие со стороны администрации Тимофти.

Инаугурация всенародно избранного президента Республики Молдова Игоря Додона состоится 23 декабря во Дворце республики.

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