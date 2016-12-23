Константин Затулин: Военное сотрудничество РФ с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении»

23.12.2016 11:41:15

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Для России важно снять настроения в армянском обществе, которые возникли после апрельской войны, в отношении России. Об этом в беседе с журналистами в Ереване заявил российский депутат Константин Затулин. «И это не сегодня мы наблюдаем, а в течении всего этого периода, который я бы назвал сомнениями в союзнических обязательствах России как участницы ОДКБ в отношении Армении», - сказал он

По его словам, деятельность руководителей обеих стран направлена на то, чтобы снять всякие сомнения на этот счет. Он напомнил, что Госдума РФ ратифицировала соглашение о создании с Арменией совместных ПВО, министры обороны Армении и России подписали соглашение о создании совместной военной группировке. «Летом этого года Армении были переданы комплексы «Искандер», которые впервые оказались переданы другому государству. Мы рассматриваем это как восстановление баланса в регионе», - отметил Затулин.

Говоря о ситуации на линии соприкосновения и продолжающихся обстрелах, то причина, на взгляд Затулина, в том, что до сих пор нет регулирования «на земле Нагорного Карабаха и вокруг нее». Подчеркнув, что выражает свою личную точку зрения, а не позицию официальной Москвы, Затулин сказал, что его точка зрения не изменилась с момента прекращения огня в 1994 году. «Нагорный Карабах врядли вернется в состав Азербайджанской ССР, во-первых потому, что Азербайджанской ССР в настоящее время не существует. Уже на тот момент, когда распадался Советский Союз, Азербайджан не контроливал значительную часть Нагорного Карабаха, и это надо принять как данность. С другой стороны есть территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, которые должны быть возвращены в случае достижения всеобъемлющего урегулирования».

Говоря о военном сотрудничестве Азербайджана и России, Затулин отметил, что Москва сотрудничает со многими странами. По его словам, сотрудничество с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении, поскольку должно удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий». «То что случилось в апреле – это досадное исключение, но ответственность за это несет Азербайджан в первую очередь. Я думаю, что Турция на тот момент тоже несла свою долю ответственности».

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