Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 11:47:46
- Дмитрий Рогозин примет участие в инаугурации президента Молдавии далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Константин Затулин: Военное сотрудничество РФ с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении»
|23.12.2016 11:41:15
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
перейти на страницу автора
Для России важно снять настроения в армянском обществе, которые возникли после апрельской войны, в отношении России. Об этом в беседе с журналистами в Ереване заявил российский депутат Константин Затулин. «И это не сегодня мы наблюдаем, а в течении всего этого периода, который я бы назвал сомнениями в союзнических обязательствах России как участницы ОДКБ в отношении Армении», - сказал он
По его словам, деятельность руководителей обеих стран направлена на то, чтобы снять всякие сомнения на этот счет. Он напомнил, что Госдума РФ ратифицировала соглашение о создании с Арменией совместных ПВО, министры обороны Армении и России подписали соглашение о создании совместной военной группировке. «Летом этого года Армении были переданы комплексы «Искандер», которые впервые оказались переданы другому государству. Мы рассматриваем это как восстановление баланса в регионе», - отметил Затулин.
Говоря о ситуации на линии соприкосновения и продолжающихся обстрелах, то причина, на взгляд Затулина, в том, что до сих пор нет регулирования «на земле Нагорного Карабаха и вокруг нее». Подчеркнув, что выражает свою личную точку зрения, а не позицию официальной Москвы, Затулин сказал, что его точка зрения не изменилась с момента прекращения огня в 1994 году. «Нагорный Карабах врядли вернется в состав Азербайджанской ССР, во-первых потому, что Азербайджанской ССР в настоящее время не существует. Уже на тот момент, когда распадался Советский Союз, Азербайджан не контроливал значительную часть Нагорного Карабаха, и это надо принять как данность. С другой стороны есть территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, которые должны быть возвращены в случае достижения всеобъемлющего урегулирования».
Говоря о военном сотрудничестве Азербайджана и России, Затулин отметил, что Москва сотрудничает со многими странами. По его словам, сотрудничество с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении, поскольку должно удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий». «То что случилось в апреле – это досадное исключение, но ответственность за это несет Азербайджан в первую очередь. Я думаю, что Турция на тот момент тоже несла свою долю ответственности».
Другие материалы по теме
Министр обороны Армении: Возобновление войны станет серьезнейшей угрозой
|
Министр обороны Армении рассказал о сотрудничестве с Москвой и НАТО
Словно войны в апреле и не было
|
Удастся ли оживить карабахские переговоры
Константин Затулин: Коллективный договор защитит Армению от Азербайджана и Турции
|
Министры обороны РФ и Армении подписали соглашение о создании Объединенной группировки. Первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, как это отразится на отношениях России с другими сторонами Нагорно-Карабахского конфликта.
Нагорный Карабах переименуют в республику Арцах
Армения — Азербайджан: милитаризация конфликта
|
«Искандеры» в Армении становятся не «концом истории» затяжного армяно- азербайджанского конфликта, а, пожалуй, прологом к ещё более жёсткому военно-политическому противостоянию вокруг Нагорного Карабаха.
Армения получила от России «Искандер»: Азербайджан может забыть про Нагорный Карабах
|
Армения – первая страна в мире после РФ, получившая ОТРК «Искандер». Список контрактов в рамках льготного кредита заметно изменился. ЗРК «Бук» передан Армении в рамках Объединённой системы ПВО с Россией?
|Три месяца назад, 2 июня, бундестаг ФРГ принял так называемую армянскую резолюцию, признав геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
Константин Затулин: Нагорный Карабах обладает всеми атрибутами государства
|
О СНГ и его роли на постсоветском пространстве, ситуации вокруг Нагорного Карабаха и путях урегулирования конфликта, значении воссоединения Крыма с Россией, рассказывает Константин Затулин, директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ)
Серж Саргсян приехал за статусом
|
Серж Саргсян провел переговоры с Владимиром Путиным