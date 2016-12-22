Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству

22.12.2016 15:48:37

Власти Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана не сговариваясь, предприняли ряд шагов по борьбе с коррупцией в своих странах.

Парламентарии Таджикистана хотят взимать штрафы за невыполнение антикоррупционных госпрограмм руководством республики, в Кыргызстане запретили депутатам принимать подарки от населения даже в качестве благодарности, а в Узбекистане сенаторы решили создать Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции.

По мнению экспертов, такая активность властей связана, во-первых, с тяжёлой экономической ситуацией в регионе — игнорировать действия казнокрадов становится просто накладно. А во-вторых, с желанием увеличить свои политические активы и укрепить политическое реноме в глазах электората.

"Содержание взяточников становится большой роскошью для государства, у которого есть серьёзные проблемы с бюджетом. Особенно это касается небогатых стран — Кыргызстана и Таджикистана. Падение цен на экспортную продукцию, например, алюминий, энергетический кризис, который всегда затягивается зимой, сокращение объёма денег, присылаемых мигрантами, — в таких условиях государству становится не по карману содержать бюрократию с таким аппетитом", — пояснил Sputnik Таджикистан завотделом Центральной Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Кроме того, эти предпринятые шаги по борьбе с коррупцией необходимы, чтобы сократить или хотя бы замаскировать катастрофическое имущественное расслоение. Откровенно закрывать глаза на разницу доходов очень немногочисленных "избранных" и простых граждан становится просто неприлично.

"Если в тучные годы ещё можно было позволить закрывать глаза на то, что значительная часть элиты живёт не по средствам, то сейчас надо пресечь подобные "шалости" за казённый счёт некоторых госслужащих. И сейчас у общества есть запрос, чтобы эта борьба носила не судорожный характер, а была системной", — добавил Грозин.

По его словам, ситуация, когда власти важно продемонстрировать населению попытки обуздать коррупцию, сейчас особенно характерна для Кыргызстана, где население уже живёт в ожидании президентских выборов 2017 года. Похожей точки зрения придерживается и Аза Мигранян, эксперт по экономике стран Центральной Азии, предполагая, что антикоррупционные действия властей трёх республик должны подчеркнуть, насколько истеблишмент страны обеспокоен решением этой проблемы.

"В этом регионе, где коррупция имеет очень специфические формы, данные меры связаны, скорее, с формированием новой правовой культуры, а не с антикоррупционной борьбой в чистом виде. Тут важна и экономическая ситуация, в которой важно показать, насколько власти готовы бороться с повсеместной коррупцией. Это своего рода подведение итогов года, желание продемонстрировать народу, что работа ведётся", — полагает Мигранян.

Правда, она замечает, что взяточничество давно стало частью профессионального менталитета для значительной части чиновников в регионе, так что быстрых успехов на фронте борьбы с коррупцией ждать не стоит.

Что касается непосредственно Таджикистана, то тут уже готов, одобрен и направлен в нижнюю палату парламента соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Конкретно депутаты рассмотрели поправки в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", "О борьбе с коррупцией".

Согласно внесённым предложениям, чиновники, сотрудники ведомств и министерств будут привлечены к административной ответственности за невыполнение пунктов и требований антикоррупционных программ. Кроме того, проект поправок предусматривает наказание деньгами, то есть выплатой штрафа, размер которого, однако, пока не уточняется.

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