Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Концепция "Москвы -Третьего Рима" - демаргинализация дискурса
|22.12.2016 15:43:54
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
перейти на страницу автора
"На заседании Византийского Клуба в Москве Сергей Лаковский проанонсировал проведение Международным Византийским Клубом масштабной конференции в Стамбуле о христианском факторе в тюркском мире, которая состоится на 40й день после убийства посла России в Турции Андрея Карлова, перед началом которой состоится панихида по убиенном послу России в Турции Андрею Карлову.
Сергей Лаковский отметил перед журналистами, что убиенный посол России в Турции Андрей Карлов - подлинно православный человек, строитель православного храма в Пхеньяне. Он построил его, будучи послом России в Северной Корее.
А Кирилл Фролов дополнил: "Он был православным христианином, выдающимся дипломатом. Покушение на единство России и Турции против глобализаторов должно быть тщательно расследовано. Следует рассмотреть причастность к этому террористическому акту спецслужб киевского режима. В их интересах - вновь поссорить Россию и Турцию и сорвать строительство газопровода "Турецкий поток". И потому я считаю, что эта версия также имеет право на существование".
Кирилл Фролов:
Историософская концепция Москвы как "Третьего Рима" определяет онтологию и смыслы бытия России как Катехона, государства, православной империи, сдерживающей мировое зло, ответственной за хранение и миссию Православия в мире. Именно эта онтологически верная концепция подвергается максимальной диффамации, а Россию пытаются свернуть со столбовой дороги православной цивилизации, бросая ее в прокрустово ложе ложных альтернатив - прозападного либерализма и необольшевизма.
Фундаментальной цели возвращения России на базовый путь объективной ключевой роли в православной цивилизации служит и Византийский, "Третьеримский", Клуб. Вокруг концепции Москвы как "Третьего Рима" развивались события и на презентации Международного Византийского Клуба 20 декабря 2016го года в Афинах, и на заседании Российского Византийского Клуба в Москве 21 декабря.20 декабря Управляющий директор МВК Сергей Лаковский на презентации в Афинах публично констатировал, что концепция Москвы как "Третьего Рима" - это не амбиция Москвы, а ее Крест, послушание, обязанность России как цивилизационного преемника Византии, "долгосрочная инвестиция" погибающей Византии в православную Россию, которая сторицей оправдалась-самосознание России как Катехона,"Третьего Рима" и преемницы Византии было определяющим для нее при освобождении Греции от османского ига, титул Москве как "Третьему Риму" дал грек, Константинопольский Патриарх Иеремия, давший в Уложенной грамоте об установлении Московского Патриархата титул Патриарха "Третьего Рима". И сейчас, чем больше Россия будет Византией, тем лучше будет для Греции. Греческая аудитория, в которую входили политики, православные интеллектуалы и журналисты, приняла это выступление с огромным интересам, развеяв этим мифы о неприятии в Греции этой концепции. Тему продолжил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, рассказав о выдающихся фигурах русско-греческого "византийского" единства - оклеветанном западниками и раскольниками Патриархе Никоне, идеологе восстановления Московского Патриаршества митрополите Антонии (Храповицком),о том, что Ассоциация православных экспертов, вдохновленная призывом митрополита Иллариона (Алфеева) к ежевоскресному причастия, решила популяризовать в России наследие греческих "коливадов" и великого святого о.Косьмы Этолийского, своим миссионерским служением (основал 10 тысяч православных школ, обошел с проповедью все населенные пункты Греции) вдохновившим греческое православное восстание и возрождение греческой государственности, а "русские коливады" преодолеют киевскую оккупационную антиправославную хунту и воссоединят Великую, Малую и Белую Россию "под знаменами Третьего Рима", а 2017-ый год - это не год столетия богоборческих февральского и октябрьского переворотов, а год столетия возрождения Московского, Великой, Малой и Белой России и "Третьего Рима" Патриаршества. Православие-вот фактор национального единства России, сильная Патриаршая Церковь - это сильная Россия! Это уже тезисы моего выступления на Византийском Клубе в Москве в прениях по фундаментальному докладу Александра Посадского о византийских православных основаниях русского мира. Это православный византийский фундамент русского мира особенно необходимо подчеркнуть сейчас, чтобы не дать ввергнуть русский мир в прокрустово ложе неолиберализма, неоязычества, необольшевизма. Москва - Третий Рим!