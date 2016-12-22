Концепция "Москвы -Третьего Рима" - демаргинализация дискурса

22.12.2016 15:43:54

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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"На заседании Византийского Клуба в Москве Сергей Лаковский проанонсировал проведение Международным Византийским Клубом масштабной конференции в Стамбуле о христианском факторе в тюркском мире, которая состоится на 40й день после убийства посла России в Турции Андрея Карлова, перед началом которой состоится панихида по убиенном послу России в Турции Андрею Карлову.

Сергей Лаковский отметил перед журналистами, что убиенный посол России в Турции Андрей Карлов - подлинно православный человек, строитель православного храма в Пхеньяне. Он построил его, будучи послом России в Северной Корее.

А Кирилл Фролов дополнил: "Он был православным христианином, выдающимся дипломатом. Покушение на единство России и Турции против глобализаторов должно быть тщательно расследовано. Следует рассмотреть причастность к этому террористическому акту спецслужб киевского режима. В их интересах - вновь поссорить Россию и Турцию и сорвать строительство газопровода "Турецкий поток". И потому я считаю, что эта версия также имеет право на существование".

Кирилл Фролов:

Историософская концепция Москвы как "Третьего Рима" определяет онтологию и смыслы бытия России как Катехона, государства, православной империи, сдерживающей мировое зло, ответственной за хранение и миссию Православия в мире. Именно эта онтологически верная концепция подвергается максимальной диффамации, а Россию пытаются свернуть со столбовой дороги православной цивилизации, бросая ее в прокрустово ложе ложных альтернатив - прозападного либерализма и необольшевизма.

Фундаментальной цели возвращения России на базовый путь объективной ключевой роли в православной цивилизации служит и Византийский, "Третьеримский", Клуб. Вокруг концепции Москвы как "Третьего Рима" развивались события и на презентации Международного Византийского Клуба 20 декабря 2016го года в Афинах, и на заседании Российского Византийского Клуба в Москве 21 декабря.20 декабря Управляющий директор МВК Сергей Лаковский на презентации в Афинах публично констатировал, что концепция Москвы как "Третьего Рима" - это не амбиция Москвы, а ее Крест, послушание, обязанность России как цивилизационного преемника Византии, "долгосрочная инвестиция" погибающей Византии в православную Россию, которая сторицей оправдалась-самосознание России как Катехона,"Третьего Рима" и преемницы Византии было определяющим для нее при освобождении Греции от османского ига, титул Москве как "Третьему Риму" дал грек, Константинопольский Патриарх Иеремия, давший в Уложенной грамоте об установлении Московского Патриархата титул Патриарха "Третьего Рима". И сейчас, чем больше Россия будет Византией, тем лучше будет для Греции. Греческая аудитория, в которую входили политики, православные интеллектуалы и журналисты, приняла это выступление с огромным интересам, развеяв этим мифы о неприятии в Греции этой концепции. Тему продолжил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, рассказав о выдающихся фигурах русско-греческого "византийского" единства - оклеветанном западниками и раскольниками Патриархе Никоне, идеологе восстановления Московского Патриаршества митрополите Антонии (Храповицком),о том, что Ассоциация православных экспертов, вдохновленная призывом митрополита Иллариона (Алфеева) к ежевоскресному причастия, решила популяризовать в России наследие греческих "коливадов" и великого святого о.Косьмы Этолийского, своим миссионерским служением (основал 10 тысяч православных школ, обошел с проповедью все населенные пункты Греции) вдохновившим греческое православное восстание и возрождение греческой государственности, а "русские коливады" преодолеют киевскую оккупационную антиправославную хунту и воссоединят Великую, Малую и Белую Россию "под знаменами Третьего Рима", а 2017-ый год - это не год столетия богоборческих февральского и октябрьского переворотов, а год столетия возрождения Московского, Великой, Малой и Белой России и "Третьего Рима" Патриаршества. Православие-вот фактор национального единства России, сильная Патриаршая Церковь - это сильная Россия! Это уже тезисы моего выступления на Византийском Клубе в Москве в прениях по фундаментальному докладу Александра Посадского о византийских православных основаниях русского мира. Это православный византийский фундамент русского мира особенно необходимо подчеркнуть сейчас, чтобы не дать ввергнуть русский мир в прокрустово ложе неолиберализма, неоязычества, необольшевизма. Москва - Третий Рим!

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