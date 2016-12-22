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Детали
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года
|22.12.2016 15:27:12
Приняты поправки к Закону о гражданстве, согласно которым продлевается срок, в течение которого ряд бывших граждан СССР, а также их дети могут оформить гражданство России или вид на жительство.
В связи с тем, что несколько тысяч наших соотечественников не успевают сделать это до 1 января 2017 г., данный срок продлен до 1января 2020 г.
Федеральный закон от 19.12.2016 № 462-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" вступил в силу со дня его официального опубликования.
Закон опубликован 20 декабря 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации. Номер опубликования: 0001201612200055.
История прохождения закона.
2 ноября 2016 года депутат К.Ф.Затулин внес поправку (законопроект № 1-8889-7) в Федеральный закон «О гражданстве РФ», по продлению срока действия его главы VIII.1 до 1 января 2020 года. Эта глава была введена в данный закон Федеральным законом от 12.11.2012 № 182-ФЗ.
Нормы главы VIII.1 дают право на оформление гражданства РФ, в частности, следующим лицам:
- дееспособным лицам, состоявшим на 05.09.1991 в гражданстве СССР, прибывшим в РФ для проживания до 01.11.2002, не приобретшим гражданства России в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
- лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получившим паспорт гражданина РФ до 01.07.2002, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве РФ, не было определено наличие гражданства России, имеющим гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Указанные поправки затрагивали интересы более 70 тысяч соотечественников. К настоящему времени нормами главы VIII.1 воспользовались более половины от указанного числа, однако еще несколько тысяч соотечественников, подпадающих под нормы данной главы, остаются с неурегулированным статусом.
Срок действия норм главы VIII.1 был ограничен и заканчивался 1 января 2017 года. Лица, не воспользовавшиеся данными нормами, обязаны были в течение трех месяцев выехать из РФ. В случае неисполнения указанного требования такие лица должны были подлежать депортации.
9 декабря 2016 года – законопроект был рассмотрен в Госдуме сразу в трех чтениях и принят окончательно.
13 декабря 2016 года закон был одобрен Советом Федерации
19 декабря 2016 года - закон подписан Президентом РФ.
20 декабря 2016 года Федеральный закон №462-ФЗ от 19.12.2016 вступил в силу.