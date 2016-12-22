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Детали
Альтернативы нет. Приднестровье без России не выживет
|22.12.2016 14:14:54
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что экономика страны держится благодаря помощи России. Он также выразил надежду, что Москва продолжит оказывать поддержку, потому что «без нее не выжить». Красносельский при этом подчеркнул, что у Приднестровья имеется «хороший экономический потенциал, хороший агропромышленный комплекс и хорошая перспектива на его развитие».
В основе экономической поддержки Россией Тирасполя лежат помимо политических причин гуманитарные принципы, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Половина проживающих там граждан являются гражданами Российской Федерации. Своих граждан Россия не может оставить, поэтому осуществляется экономическая поддержка», - сказал эксперт.
Альтернативы развития экономики Приднестровья без сотрудничества с РФ, также как у экономики Абхазии и Южной Осетии, нет.
«Альтернативы российской помощи у них примерно такие же, как у нас с вами приобрести, например, смартфон не китайского производства. Это вещь редкая, очень дорогая и лучше не заморачиваться. Конечно, можно попытаться построить свою экономику без взаимодействия с огромным рынком соседнего государства, каким является Россия. Но это будет очень дорого, неудобно и безуспешно», - подчеркнул замдиректора Института стран СНГ.
Эксперт добавил, что с Молдавией Приднестровью вряд ли удастся быстро наладить тесные отношения, несмотря на приход нового, лояльного к России, президента.
«Такое стремление есть, но в Молдавии не все поменялось. Во главе встал президент (которого не надо называть пророссийским) с разумными взглядами на судьбу Молдавии. По его убеждению, позитивная судьба Молдавии невозможна без активного взаимодействия с Россией. Но надо учитывать, что там большинство в парламенте, а Молдавия – парламентская республика, составляют сторонники интеграции с Евросоюзом, а значительное число - сторонников объединения с Румынией. В этих условиях пока что президент Молдавии не может осуществлять те идеи, которые он пропагандирует», - считает Жарихин.
Добавим, 13 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Кандидат от Партии социалистов Игорь Додон набрал 52,11 процент голосов избирателей (834081 голос). Он заявил, что сразу после инаугурации состоится его визит в Россию, это будет его первая официальная зарубежная поездка. Согласно предвыборной программе, Додон на посту президента, в частности, намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.
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