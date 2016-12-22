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Детали
Евродеградация Украины
|22.12.2016 14:09:56
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
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Подводя итоги 2016 года для Украины, можно отметить, что этот год выдался насыщенным, очень тяжёлым и безрезультативным. В первую очередь речь идёт о прекращении гражданской войны на юго-востоке страны, во-вторых, о «победах» на пути к безвизовому въезду в Европу и евроинтеграции.
По факту сегодня Украина — политически нестабильное государство, в котором идёт гражданская война, с экономикой в перманентном кризисе и финансовой системой, балансирующей на грани коллапса. Ситуация в стране характеризуется очень высокой социальной напряжённостью и ярко выраженными протестными настроениями.
Многим может показаться, что данная характеристика слишком пессимистичная и не отражает реальности, однако она построена исключительно на официальных данных украинской статистики и исследованиях ведущих социологических компаний Украины.
Основной причиной такого состояния дел в стране стал комплекс событий 2013-2014 годов, традиционно именуемый «Евромайданом», который привёл к убийству мирного населения, государственному перевороту и началу гражданской войны. Если вспомнить, то все эти события случились в результате отказа Украины подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.
После госпереворота и разворота Незалежной на путь безоговорочной евроинтеграции результатом должно было стать благоденствие граждан и государства, однако произошло ровным счётом наоборот. Евроинтеграция оказалась одним из самых страшных и болезненных мифов для Украины.
На протяжении всего времени «независимости» страны различные политики — одни из корыстных побуждений, другие по недомыслию — пропагандировали безальтернативность европейского пути, но, как показала практика, реальность оказалась гораздо нелицеприятнее и жёстче, чем обещания.
Тут следует отметить, что в процессе продвижения европейских ценностей на Украине отличились не только представители «оранжевой» команды Виктора Ющенко. В первые два года своего президентства Виктор Янукович и его окружение организовали технологичный и эффективный процесс донесения позитивного образа Европы и евроинтеграции до жителей страны, чем впоследствии обеспечили достаточно лояльное отношение у большого количества граждан Украины к незаконному свержению Януковича.
Но для нынешних украинских пропагандистов позитивного образа ЕС 2016 год выдался крайне тяжёлым. Сначала Нидерланды на консультативном референдуме проголосовали против Соглашения об ассоциации с Украиной, потом последовал Брекзит, и все эти события проходили на фоне многолетнего обещания в первую очередь украинской власти выклянчить безвизовый режим.
К концу 2016 года между представителями Нидерландов и евробюрократами был достигнут консенсус относительно судьбы соглашения об ассоциации с Украиной. Спорные моменты решили сгладить принятием решения Главами государств-членов ЕС на саммите 15 декабря. В этом решении фигурируют позиции, предложенные Нидерландами, которые совершенно однозначно указывают на то, что Соглашение об ассоциации не даёт Украине права присоединиться к ЕС ни сейчас, ни позже. Также главы государств и правительств ЕС договорились, что ассоциация не даёт Украине гарантий безопасности и автоматического права на трудоустройство.
Относительно безвизового режима ситуация более комичная: вместо того чтобы предоставить Украине безвизовый режим, евробюрократы решили для начала принять документ, определяющий механизмы приостановки безвизового режима. Причём этот документ явно согласовывается «под Украину», так как в это же время Европейский Союз ввёл в действие безвизовый режим с Кирибати, Соломоновыми островами, Микронезией, Тувалу и Маршалловыми островами!
Тут следует особо отметить, что проблема евроинтеграции — это проблема украинской правящей верхушки. Она мало волнует обычных граждан. По данным социологической группы «Рейтинг» за ноябрь, только 13% жителей Украины считает вопрос, связанный с введением безвизового режима с Европейским Союзом, очень важным для себя, в то время как большинство граждан придерживается иной точки зрения.
Следующий год, видимо, принесёт властям Украины ещё больше разочарований относительно европейской перспективы. Значительное усиление евроскептиков, выборы в Германии и Франции, общая усталость от «украинского вопроса» и санкций относительно России в 2017 году, скорее всего, поменяют позицию ЕС относительно Киева на ещё более сдержанную. Это, в свою очередь, приведёт к сложностям для руководителей Украины в получении финансовой помощи и политической поддержки на международной арене, чем, видимо, и закончится игра в украинскую ероинтеграцию.
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