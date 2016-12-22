Газовая дилемма официального Тбилиси и фобии соседних стран

22.12.2016 12:27:04

Новое правительство Грузии, сформированное по итогам парламентских выборов в октябре текущего года, на которых увереную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», на данный момент решительно пытается переломить неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. Ради поставленной цели кабинет министров предпринял даже такие непопулярные в народе меры, как повышение налогов на целый ряд товаров и услуг.

Если повышение налогов на игорный бизнес и табачные изделия могут найти понимание у значительной части населения, то про повышение акцизов на автомобили и нефтепродукты этого не скажешь. И тем не менее, грузинскому правительству нужно как-то укреплять национальную валюту — лари, так и оживлять экономику.

Очевидно, что намерение руководства Грузии в рамках процесса приватизации госимущества путем выведения на продажу на фондовой бирже около 25% акций государственных компаний «Железные дороги Грузии» и «Корпорации нефти и газа» является звеном одной цепи.

«Мы наблюдаем за ситуацией на биржах. С несколькими инвестиционными банками у нас уже были переговоры в связи с размещением на бирже 25% акций „Корпорации нефти и газа“ и „Грузинской железной дороги“. Если будет соответствующая рыночная конъюнктура, мы примем это решение. Мы хотим дождаться наилучшего периода. В прошлом году с этой точки зрения было не лучшее время», — говорилось в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. По его словам, этот вопрос нужно решать «очень осторожно и правильно».

Что интересно, «Корпорация нефти и газа» Грузии, будучи конгломератом из нескольких энергетических компаний, владеет и управляет принадлежащим государству магистральным газопроводом «Север — Юг», по которому Армения через территорию Грузии получает газ из России.

Что же именно заставляет всех подходить к решению этого вопроса с особой осторожностью?

Южный Кавказ — стратегически значимый регион, где как на перекрестие пересекаются два важнейших направления — Север с Югом и Запад с Востоком. Газопроводы входили в список стратегических объектов, которые исходя из соображений государственной безопасности, не подлежали ни приватизации, ни продаже. Эта трубопроводная нить всегда была своеобразной горячей точкой, имевшей политическое значение не в меньшей степени, чем экономическое.

Армения и Азербайджан уже два с лишним десятилетия находятся в состоянии необъявленной войны, вялотекущее противостояние может смениться всплеском активных боевых действий. В начале 1990-х годов, когда Армения находилась в мощных тисках блокады со стороны Турции и Азербайджана, на нитке газопровода было совершено около двух десятков диверсий, которые прерывали газоснабжение находящейся в блокаде Армении.

Во время правления «Единого национального движения» газопровод был изъят из списка стратегических объектов, и встал вопрос о его продаже. Это было в 2010 году, когда против выступил тогдашний премьер-министр Грузии Ника Гилаури. Неудачей закончились попытки, предпринимаемые в 2011 и в 2012 годах. Они обуславливались, скорее всего, одним главным фактором — опасением, что собственником газопровода могла стать Россия. Тогда против продажи газопровода категорически выступали и Соединенные Штаты Америки.

«Единое национальное движение» даже после ухода в оппозицию продолжает очень болезненно относиться к любым контактам новых грузинских властей с российским «Газпромом». В буквальном смысле слова, истерически реагируя на любые грузино-российские контакты в этой области, изо всех сил стараясь провалить любой их совместный проект.

Сегодня в грузинских СМИ усиленно муссируются слухи о том, что возможным покупателем акций, а в последствии и трубы может стать соседний Азербайджан. Совершенно ясно, что став владельцем части трубы, по которой снабжается газом его главный региональный противник, Азербайджан получит некоторые преимущества перед своим соперником — Арменией. Хотя официальный Ереван заявляет, что не видит в этом особой опасности, считая, что это не ставит под угрозу энергетическую безопасность Армении.

Спокойную реакцию Армении можно понять, учитывая диверсификацию снабжения газом страны через армяно-иранскую границу и работой Мецаморской атомной электростанции. В связи с этим кажется далеко не случайным тот факт, что именно сейчас деятельность Мецаморской АЭС подвергается яростным объединенным нападкам со стороны Турции и Азербайджана. Эти страны категорически требуют немедленного закрытия электростанции как устаревшей, плохо управляемой, грозящей авариями с тяжелейшими последствиями для региона, сравнимыми с чернобыльской катастрофой.

В этой ситуации трудно представить, что армяне заботятся о своей безопасности меньше, чем турки и азербайджанцы. Мецаморская АЭС выдержала страшное спитакское землетрясение, получила высокие оценки МАГАТЭ. Однако ее закрытие, если оно произойдет, уменьшит энергобаланс Армении на одну треть. Если добавить к этому и перекрытие газопровода из России, страна уже столкнется с серьезными энергетическими проблемами.

Однако министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили подтвердил желание властей по продаже 25-процентного пакета акций «Корпорации нефти и газа», добавив, что они будут открыто размещены либо на Лондонской, либо Шанхайской фодовой бирже, путем проведения Первичного размещения акций, следовательно, по словам министра, говорить о чьих-то конкретных интересах нельзя.

«Подлили масла в огонь» и представители азербайджанской гостнефтекомпании «SOCAR», которые в свою очередь за, что они готовы рассмотреть вопрос приобретения акций, если о продаже будет сделано официальное объявление. В грузинском представительстве компании — «SOCAR-Georgia» заявили следующее: «Пока ничего конкретного сказать невозможно. Если вопрос о продаже акций будет анонсирован официально, то будем рассматривать, но пока ничего нет».

На вопрос продолжит ли магистральный трубопровод «Север — Юг» бесперебойно снабжать Армению газом в том случае, если Азербайджан станет его совладельцем, дать точный ответ трудно, если вообще возможно. Столкновение экономических и политических интересов иногда приводит к возникновению парадоксальных ситуаций. Всем известно, что американские корпорации, чья страна воевала с нацистской Германией, имели значительные активы в немецкой экономике. Для многих специалистов стали шоком события самых последних дней, когда в покупке акций «Роснефти» участвовал Катар — главный экономический конкурент России в газовой сфере и ярко выраженный политический противник на Ближнем Востоке.

В эту сложную политико-экономическую полифонию добавляется еще одна тема — взаимоотношения и переговоры грузинского правительства с российской компанией «Газпром-экспорт» по контракту на транзит российского газа по территории Грузии в Армению на 2017 год. Срок действующих договоренностей завершится в конце 2016 года. В оставшиеся дни вице-премьер, министр энергетики и природных ресурсов Грузии Каха Каладзе и представители «Газпром-экспорта» проводят достаточно напряженные рабочие встречи, а своеобразным камнем преткновения стал вопрос дальнейшей формы оплаты транзита. Если на сегодняшний день Грузия получает в обмен за транзит 10% от обьема проходящего газа в Армению, то по новому предложению «Газпром-экспорта» газ должен быть заменен денежной компенсацией, на что не соглашается официальный Тбилиси, опасаясь газового дефицита.

«Ежегодно оформляется соглашение. Это договор о транзите. В частности, с их стороны было предложение перейти на денежную выплату за транзит. Это предложение неприемлемо для нас, мы всегда будем защищать нашу позицию и интересы нашей страны», — заявил Каладзе.

Официально правительство Грузии отказалось от приобретения российского газа в 2007 году. С тех пор основным поставщиком «голубого топлива» в страну является Азербайджан. Однако, несмотря на это, в грузинском руководстве, очевидно, считают, что в данной ситуации российский газ предпочтительнее денег. Хотя у Грузии с Азербайджаном и прекрасные отношения, но предоставить даже другу 100% монополию в газовом секторе страны — не очень разумно с государственной точки зрения. При этом надо помнить, что если по трубопроводу «Моздок — Тбилиси — Ереван» перестанет идти газ, то его стоимость сравнится со стоимостью металлолома минус расходы на выкапывание труб.

В любом случае, на Южном Кавказе завязывается очередной «гордиев узел», составляющими компонентами которого становятся все три бывшие братские республики — Грузия, Армения и Азербайджан.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси)

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