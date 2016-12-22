Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016

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Фрагмент программы "Право голоса" с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Владимира Жарихина.









В Анкаре застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Убийца известен и уничтожен. Во всём мире это преступление уже назвали террористическим актом. Однако кто организовал его - неизвестно. Кому могло быть выгодно убийство нашего посла в Турции, и как после этого могут измениться все международные отношения?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.