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Донбасс: замороженный конфликт

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Детали

Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево


22.12.2016 12:09:46

Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше

Потерь нет?

Ситуация в районе Светлодарской дуги в окрестностях Дебальцево резко обострилась 18 декабря. «После длительной огневой подготовки с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов наемники пытались выбить наши передовые подразделения с занимаемых позиций. Для этого противник значительными силами попытался осуществить обходной маневр наших опорных пунктов. Его намерения были вовремя разоблачены, начался бой… В ходе двухчасового боя наши подразделения нанесли боевикам поражение», — отрапортовали в штабе АТО. Были обозначены и потери украинской стороны: пять силовиков погибли, еще шесть получили ранения.

Победу, однако, праздновать почему-то не спешили. В украинском телеэфире спикер АТО Леонид Матюхин сообщил, что интенсивные боевые действия продолжаются. «Напряжение там не спало… Противник наращивает силы», — заявил он. К этому добавлялись красочные подробности — например, спикер Минобороны Андрей Лысенко рассказал прессе о трех фазах атаки вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР): первая утром 18 декабря якобы длилась 6 часов, вторая днем — 3,5 часа и третья — вечером, о ее продолжительности заявлено не было.

Данные о потерях украинской стороны коррекции не подверглись. К первоначально озвученным цифрам добавилось еще 10 травмированных и контуженных бойцов, но при этом в Киеве признали, что это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние пять месяцев. Впрочем, гораздо охотнее украинские силовики обсуждали значительные потери армии ДНР: по данным разведки ВСУ, они составили по меньшей мере 25 человек убитыми и до 30 раненых.

20 декабря Министерство обороны Украины выступило с краткой информацией о новых боях в районе Светлодарска. Ведомство утверждает, что «террористические группировки после проведения методичного минометного обстрела силами трех штурмовых групп численностью по три-пять человек предприняли попытку выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, но после адекватного ответа подразделений Вооруженных сил Украины враг был вынужден отступить». Отдельно подчеркивалось, что потерь среди личного состава украинских военнослужащих нет.

Что же в итоге? Секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов заявил, что по итогам событий последних дней киевские силовики продвинулись вперед и заняли новые позиции, «которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны». Доказательств тому нет, вопросов — масса.

Влезли в лес

Внимание военного ведомства Украины к вопросу о потерях неслучайно. Уже в день первых столкновений от волонтеров, журналистов и других причастных к процессу личностей пошли сигналы тревоги. В один голос они утверждали: Киев скрывает число погибших. Например, близкий к администрации Порошенко журналист Юрий Бутусов сообщил о минимум 6 погибших военных и до 25 раненых. Волонтер Маруся Зверобой сказала, что только 18-19 декабря на Светлодарской дуге погибли минимум 10 человек из 54-й бригады ВСУ и как минимум 9 из батальона «Киевская Русь». Служба новостей «ТСН» обнародовала информацию о мобилизации врачей в украинских военных госпиталях Днепропетровска и даже Харькова. По информации этого ресурса, ранены по меньшей мере 26 украинских военнослужащих, многих бойцов не могли вывезти с поля боя из-за плотных перестрелок.

И чем дальше продвигалось расследование, тем больше появлялось негативной информации. Когда прессе удалось поговорить с выжившим в этой мясорубке бойцом (позывной «Няма»), оказалось, что только за небольшой трехчасовой отрезок 19 декабря в 54-й бригаде ВСУ было около 25 погибших и 35 раненых. Из его интервью также следует, что военные действия первыми начали именно ВСУ: «Мы получили приказ выбить боевиков из леса, который расположен у села Луганское возле Дебальцево». В итоге сложилось все не очень: «Артиллерия отработала ужасно… силы противника в несколько раз превышали количество наших… с обещанием подмоги тупо обманули». О реальных потерях говорить сложно, но понятно, что счет идет на десятки.

Представители республик Донбасса также отмечают, что счет погибших в ВСУ идет на десятки. Так, 21 декабря представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что украинские военные в ходе боестолкновений на Дебальцевском направлении потеряли как минимум 40 бойцов убитыми и более 50 ранеными, в то время как потери ополчения на порядок меньше — 4 погибших, 5 раненых.

Сигнал для Порошенко

Рассуждая о причинах самого серьезного за 2016 год военного обострения в Донбассе, стоит сказать несколько слов о военном значении Светлодарской дуги. Военные специалисты подчеркивают, что сражаться здесь есть за что. Во-первых, дуга клином в несколько километров заходит на территорию ДНР и создает угрозу частичного окружения находящегося недалеко Дебальцево. Контролируя эту территорию, ВСУ могут в любой момент перерезать сообщение между Дебальцево, Углегорском и Горловкой. Во-вторых, дуга доминирует над местностью и позволяет просматривать прилегающие территории и, что особенно важно, трассу Харьков — Ростов. В-третьих, в этом районе находятся явно полезные «активы»: водохранилище и две тепловые электростанции — Мироновская и Углегорская, причем последняя является первым по величине энергогенерирующим объектом региона.

Уникальность нынешней ситуации в том, что, пожалуй, впервые за время военного конфликта в Донбассе на Украине признали, что зачинщиками бойни выступили именно ВСУ. Пусть не власти страны, но соответствующие заявления хорошо знакомых с ситуацией на фронте людей появились в медиа.

Свое расследование, в частности, провело издание «Страна», пообщавшись с военными из 54-й бригады, которые оказались в эпицентре событий. Указывается, что операция по «выравниванию фронта» в районе Дебальцево проводилась по инициативе Киева, под непосредственным командованием комбрига Владимира Горбатюка и была согласована со штабом АТО.

«Операция была спланирована неграмотно — без учета артиллерийских и минометных позиций противника, которые находились по флангам. В результате операции мы «освободили» лишние полтора километра голой степи и трассы, захватив опорный пункт. Освободили ценой почти десятка погибших и трех десятков раненых. А по итогу этот опорный пункт пришлось бросить — на нем сейчас никого нет. Потому что высота оказалась под тяжелейшим обстрелом. Цель операции не выполнена», — пожаловался офицер 54-й бригады Владимир. Оказывается, ВСУ еще неплохо отделались: если бы атака продолжилась, до двух рот украинских бойцов могло оказаться в окружении. Впрочем, по данным других СМИ, локальные окружения бойцов ВСУ на дуге все-таки имели место.

Гораздо более резко высказался о произошедшем ветеран АТО, пишущий под псевдонимом Arty Green. По его словам, у Светлодарска произошло «очередное страшное воинское преступление». Информацию о том, что в атаку пошли ополченцы, он прямо назвал «туфтой, которая не может никого обмануть». «Причиной обострения на фронте, в результате которого погибли и ранены наши воины, были инициативные действия командования этой самой бригады (54-й) с полным «согласием» (скорее по инициативе) высшего руководства», — отметил он, добавив, что считает командира 54-й бригады Владимира Горбатюка «военным мажором».

Также в дискуссиях о последних боях красной нитью проходит информация о подозрительной осведомленности сил ДНР о деталях запланированной ВСУ операции, благодаря чему они смогли свести свои потери к минимуму и нанести урон киевским силовикам. Единственное, что остается не вполне ясным, — имел ли место сознательный слив информации или обычное разгильдяйство.

Почему же в ВСУ на самом деле решились на спецоперацию и в какой степени она была согласована с руководством в Киеве? Реальных причин может быть масса — от желания выслужиться у отдельных командиров украинской армии до намерения таким образом отвлечь внимание от национализации «Приватбанка», которая, по совпадению, официально оформлялась именно в это время. Скорее всего, как обычно на войне, имела место некая совокупность обстоятельств. Однако нет сомнений, что произошедшее — очень тревожный звонок для президента Порошенко и военного блока в Киеве, доселе твердо говоривших о незыблемости позиций ВСУ в Донбассе.

Провал операции, утечка информации, возможный саботаж, большие потери, которые в итоге не удалось скрыть даже от сторонников, — это уже приличный ворох проблем для главнокомандующего. К тому же последние события спровоцировали новые расследования, и вот уже волонтеры задаются вопросом, куда деваются деньги, выделенные на новую технику и транспорт для силовиков. В данном случае полное молчание президента Порошенко более чем красноречиво, но игнорировать эти вопросы до бесконечности невозможно.

Николай Подгорный (Киев)

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