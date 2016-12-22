Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией

22.12.2016 11:41:28

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев просчитывает последствия введения визового режима с Россией, так как на ее территории находятся несколько миллионов украинцев. Вместе с тем он подчеркнул, что как только будут взвешены все за и против, Украина объявит, как она будет водить визы, и сколько времени это может занять. По словам Климкина, таких отношений придерживаются все цивилизованные страны.

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