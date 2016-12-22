Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине

22.12.2016 11:39:21

Республика Крым подготовила свою резолюцию для Генеральной ассамблеи ООН о нарушениях прав человека на территории Украины, об этом заявил глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

«К нам поступают по различным каналам просьбы от украинцев обратиться в ООН по вопросу вопиющего нарушения прав человека в их стране. Сами они обратиться не могут и боятся, так как на Украине подавляется на корню любая свобода, инакомыслие», — сказал Смирнов.

Также глава госкомитета отметил, что на территории Украины процветают идеи фашизма и антисемизма, набирают силу радикальные религиозные и националистические группировки. Крымская резолюция также не оставит без внимания водную, транспортную и энергетическую блокады полуострова со стороны Украины, активизацию на территории республики украинских диверсионных групп.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную Украиной, по Крыму. В ней говорилось о нарушении прав человека на полуострове особенно в отношении нацменьшинств.

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