Министр обороны Армении: Возобновление войны станет серьезнейшей угрозой

22.12.2016 11:33:37

В октябре президент Армении назначил нового министра обороны страны. Им стал занимавший до этого должность руководителя аппарата главы государства Виген Саргсян. В конце ноября он совершил свой первый официальный визит: провел в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, по итогам которых министры подписали соглашение об объединенной группировке войск двух стран. В интервью «Ленте.ру» глава оборонного ведомства республики рассказал о сотрудничестве с Россией и путях решения карабахского конфликта.

- Проблемой номер один для Армении остается конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Насколько вероятен, по-вашему, вариант возобновления военных действий в регионе?

- Возобновление вооруженного конфликта с Азербайджаном возможно. В 1994 году в трехстороннем формате — Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения — было подписано соглашение о прекращении огня. К сожалению, с 1994 года Баку на протяжении уже более 20 лет торпедирует мирный процесс. Более того, последовательно срываются все попытки международного сообщества в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) найти возможные пути разрешения конфликта. В апреле текущего года Азербайджан предпринял широкомасштабную военную авантюру против Нагорного Карабаха, которая потерпела полное фиаско. Мы строим свою работу на презумпции возможности возобновления боевых действий.

При этом совершенно очевидно, что Армении и странам региона невыгодна возможная эскалация конфликта. Будучи гарантом безопасности Нагорно-Карабахской Республики, Ереван будет вынужден вовлечься в коллизию, если это произойдет. Так же понятно, что возобновление войны станет серьезнейшей угрозой для всего Южного Кавказа.

- Как вы оцениваете значение российского фактора в контексте национальной безопасности Армении?

- Российское присутствие в регионе и углубление военно-политического сотрудничества двух стран являются важнейшим сдерживающим фактором, который препятствует возобновлению боевых действий и способствует сохранению региональной стабильности и безопасности.

Российская военная база входит в созданную на территории Армении армяно-российскую группировку войск. Мы осуществляем совместное оперативное планирование применения войск в интересах обеспечения совместной безопасности, а части ПВО и авиации российской военной базы и ВС Армении успешно несут совместное боевое дежурство, решая важнейшую задачу обеспечения безопасности наших воздушных рубежей.

В 2010 году подписан межгосударственный протокол, которым срок пребывания базы на территории Армении увеличен с 25 дo 49 лет — то есть до 2044 года. Хочу особо подчеркнуть, что инициатором продления стала Армения. Важно отметить, что наряду с решением о продлении срока пребывания базы была внесена существенная поправка в формулировку ее мандата. Ранее база отвечала лишь за участие в организации обороны по периметру внешних границ бывшего СССР, в протоколе о продлении эта формулировка исключена: теперь база является частью системы обороны Армении в целом.

- Возможно ли какое-то развитие двусторонних отношений?

- На мой взгляд, актуальным становится проект создания армяно-российского оборонно-промышленного комплекса в Гюмри. Он мог бы стать платформой для налаживания делового, военно-технического сотрудничества между Россией и граничащим с Арменией Ираном — с выходом на традиционные для РФ рынки вооружений в сопредельных государствах. Вместе с тем создание рабочих мест в Гюмри на совместном военно-промышленном предприятии стало бы фактором улучшения демографической обстановки в городе и укрепления социальных связей местного армянского населения с военнослужащими российской военной базы.

- Какие задачи решает сейчас Министерство обороны Армении?

- Мы углубляем и укрепляем сотрудничество со своим стратегическим союзником — Россией — на двустороннем уровне и в форматах ОДКБ и СНГ, а также нового для нас диалога с Шанхайской организацией сотрудничества. Продолжаем диалог по проблемам безопасности с рядом стран СНГ, а также с США, Китаем и странами ЕС. Армения взаимодействует в формате «Партнерство во имя мира» с НАТО, участвует в санкционированных в соответствии с нормами международного права миротворческих операциях в Афганистане, Косово и Ливане.

В рамках системы стратегического сдерживания мы продолжаем оснащать армию высокоточными средствами поражения, чтобы отбить у вероятного противника соблазн повторения военных авантюр. И, наконец, в системе разумной обороны мы реализуем новаторские идеи для повышения эффективности использования кадровых и финансовых ресурсов в сферах подготовки, управления и применения боевого потенциала.

- Вы говорили о необходимости построения армии-нации. Что вы имели в виду?

- В частности, речь идет об укреплении морально-психологической устойчивости нации. Армия может стать школой подготовки патриотически настроенной молодежи. В связи с этим мы работаем также над расширением возможностей добровольной службы для женщин.

Вооруженные силы должны вносить свой вклад и в процесс развития экономики страны, трансформируясь из традиционного потребителя ресурсов в локомотив экономического прогресса. Для претворения этого замысла в жизнь в настоящее время мы работаем над трансформацией ВПК Армении из «закрытого клуба» в «открытое общество», где взаимовыгодно участвовать в различных серийных производствах и НИОКР смогут иметь не только местные, но и зарубежные предприятия и научные центры.

- Как вы оцениваете состояние и перспективы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества?

- Между нашими странами заключено свыше 160 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений (из них более 60 относятся к военной сфере), включая основополагающий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также Договор о российской военной базе и Соглашение по вопросам совместного планирования применения войск в интересах обеспечения совместной безопасности. Такой солидной нормативной правовой базы у Армении нет ни с одним другим государством.

Такой же высокой оценки заслуживает и уровень двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере. Для нас это прежде всего вопросы, связанные с оснащением и модернизацией ВС, содействие российской стороны в обеспечении ВС Армении современным и совместимым вооружением, военной техникой, оказание военно-технической помощи — всего того, что позволяет сохранять военный паритет сил в регионе.

Далее — это вопросы, касающиеся производственной кооперации, создания на территории Армении совместных предприятий в области разработки, эксплуатации, ремонта и модернизации продукции военного назначения. С учетом того, что подавляющая часть вооружения и военной техники, состоящих на оснащении армянской армии, — российского производства, мы стремимся максимально расширить сеть совместных сервисных центров в республике.

- Что оборонно-промышленный комплекс Армении может предложить России, союзникам по ОДКБ и другим зарубежным партнерам?

- Наиболее перспективными разработками мы считаем оптико-электронные и радиотехнические системы разведки и управления огнем, изделия лазерной техники, мобильные радиолокационные и цифровые радиорелейные станции, средства обеспечения информационной безопасности; информационно-аналитические и автоматизированные системы спецназначения, СВЧ-узлы и блоки для модернизации средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, тренажерные комплексы различного назначения. Кроме того, научно-исследовательские институты и ВПК Армении разрабатывают и внедряют в войска различные виды беспилотных летательных аппаратов, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

- Армения активно сотрудничает с НАТО. Что это дает стране и армии и не противоречит ли это российско-армянскому сотрудничеству?

- Начало сотрудничества Армении с НАТО относится к 1994 году, когда Ереван присоединился к программе альянса «Партнерство во имя мира». Как я уже отметил, наши военнослужащие участвуют в миротворческих операциях, что позволило нам обрести бесценные навыки в планировании и проведении операций по обеспечению мира в различных точках планеты. Мы, естественно, делимся полученными знаниями, навыками и опытом в сфере современного миротворчества со своими союзниками по ОДКБ.

Убежден, что сотрудничество с НАТО не является помехой для армяно-российских отношений. Все эти годы, когда наши отношения с НАТО были поставлены на плановую основу, сотрудничество с Россией лишь расширялось, что, в частности, выразилось в продлении срока пребывания российской военной базы в Армении, усилении роли ОГВ(с), создании Объединенной системы ПВО.

Обратите внимание: переговорный процесс вокруг карабахского конфликта является одной из платформ, где интересы ОДКБ и НАТО, России, США и ЕС совпадают.

Беседовал Николай Банин

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.