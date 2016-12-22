Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

22.12.2016 11:19:57

Молдова проголосовала за признание Крыма временно оккупированным Российской Федерацией. Соответствующая резолюция была принята накануне, 19 декабря, большинством голосов Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает миссия Украины в ООН, за признание оккупации Крыма проголосовало 70 государств, против — 26, воздержались 77 стран.

Среди тех, кто проголосовал за признание России страной-оккупантом, а Крым временно оккупированным — страны ЕС, в том числе Румыния, Канада, США, Грузия, Япония. Против выступили Россия, Китай, Куба, ЮАР, Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь, Индия и другие.

В документе осуждается аннексия Крыма и репрессии против крымских татар. Кроме того, Россию призывают восстановить на полуострове правовую систему и впустить на его территорию международных наблюдателей, сообщает «Украинская правда».

Напомним, 19 декабря Совет Европейского союза продлил до 31 июля 2017 года экономические санкции против России, которые были инициированы в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе.

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